HSV: Diese Altstars kommen zum Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC

Hamburg. Für seine Familie hat Tim Walter natürlich Karten besorgt: Sie wird am Montag (20.30 Uhr/Sport.1 und Sky) beim Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC im ausverkauften Volksparkstadion auf der Tribüne sein. Aber alle Wünsche konnte der HSV-Trainer dann doch nicht erfüllen. „Es ist ja normal, dass viele dabei sein wollen“, sagte Walter.

So viele Ehrengäste wie in diesem Alles-oder-nichts-Spiel hat der HSV letztmals wohl zu Bundesliga-Zeiten begrüßen dürfen. Und nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Berlin ist die Chance groß, dass es am Ende die Rückkehr in die Erstklassigkeit zu feiern gibt. Wer will bei so einem historischen Erfolg schon fehlen?

HSV erwartet Altstars zum Relegationsrückspiel

Allein die HSV-Prominenz, die sich angesagt hat, flößt Fans Ehrfurcht ein. Unter den Altstars sind:

Horst Schnoor (88), Torwart der 1960er-Meistermannschaft,

Sergej Barbarez (50), in der Saison 2000/01 Bundesliga-Torschützenkönig,

Caspar Memering (68), deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger,

Peter Nogly (75), deutscher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger,

Fritz Boyens (79), DFB-Pokal-Sieger,

Manfred Kaltz (69), mehrfacher Meister, Pokalsieger und Europapokalsieger,

Jaroslav Drobny (42), früherer Torwart und Publikumsliebling sowie

die Ex-Kapitäne David Jarolim (43) und Aaron Hunt (35).

Auch Philipp Westermeyer (43), Gründer des OMR-Festivals, Hamburg-Towers-Chef Marvin Willoughby (44) und Vertreter der Hamburger Handballer werden erwartet.