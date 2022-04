Futsal: HSVer schießen Deutschland in WM-Qualifikation zum Sieg

Hamburg. Zwei Spieler der HSV Panthers haben der deutschen Futsal-Nationalmannschaft in Hamburg zu einem klaren Auftaktsieg in der ersten WM-Qualifikationsrunde verholfen. Onur Saglam (2) und Michael Meyer trafen am Mittwochabend für die Mannschaft von Bundestrainer Marcel Loosveld beim 8:0-Sieg (3:0) gegen Gibraltar.

Bereits am Donnerstag (19.00 Uhr) geht es für die DFB-Auswahl in der Neugrabener CU-Arena gegen San Marino weiter. Am Sonnabend (17.00 Uhr) kommt es dann zum abschließenden Duell mit Montenegro. Der Gruppensieger hat einen Startplatz in der Hauptrunde der WM-Qualifikation sicher.