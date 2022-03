HSV News: Perfekt! Weiterer Leihspieler fest verpflichtet

Hamburg. Der HSV hat einen weiteren Leihspieler dauerhaft an sich gebunden. Wenige Tage nach der Verpflichtung von Mario Vuskovic haben die Hamburger auch dessen Abwehrkollegen Miro Muheim langfristig an sich gebunden. Das gab der Club am Sonntagmittag bekannt.

Muheim (23) war im vergangenen Sommer gegen eine Gebühr von 200.000 Euro für ein Jahr vom FC St. Gallen gekommen, wo er noch bis 2024 unter Vertrag stand. Jetzt machte der HSV von seiner Kaufoption Gebrauch.

Muheim erhält wie Vuskovic einen Vertrag bis 2025. Die festgeschriebene Ablöse soll bei 1,5 Millionen Euro liegen.

HSV News: Fest verpflichteter Muheim offenbar nicht schwer verletzt

Muheim war im Herbst für den schwer am Knie verletzten Linksverteidiger Tim Leibold in die Stammelf gerückt und hat seither Trainer Tim Walter und die sportliche Leitung überzeugen können.

HSV-Linksverteidiger Miro Muheim musste in Düsseldorf früh ausgewechselt werden.

Foto: Weis / IMAGO/Team 2

Am Sonnabend zog sich der Schweizer beim 1:1 bei Fortuna Düsseldorf eine Oberschenkelverletzung zu, die aber offenbar weniger schwer ist als befürchtet.

Muheim kann voraussichtlich schon beim kommenden Heimspiel gegen den SC Paderborn am 2. April wieder eingesetzt werden.