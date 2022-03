Im Livestream: HSV II im kleinen Nordderby bei Werder II

In der Meisterrunde tritt am Sonntagnachmittag der Nachwuchs der beiden Nordrivalen an. Hier können Sie die Partie im Livestream verfolgen.

Hamburg/Bremen. Nordderby-Flair in der Regionalliga: Am zweiten Spieltag der Meisterrunde tritt die U21 des HSV an diesem Sonntag beim Nachwuchs von Werder Bremen an.

Mit einem Sieg könnte der HSV II bis auf einen Zähler an den Nordrivalen heranrücken. Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Trainer Pit Reimers mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Hildesheim in die Meisterrunde gestartet.

Live: HSV II im kleinen Nordderby bei Werder Bremen II

In Zusammenarbeit mit Kick.tv übertragen wir die Partie hier im Livestream. Anpfiff ist um 14 Uhr.