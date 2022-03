HSV News: Tim Walter über Corona-Ausbruch: "Waren nicht überrascht"

Der HSV-Trainer sprach am Donnerstag über den Zustand der genesenen Profis – und machte Hoffnung für das Spiel gegen Düsseldorf.

Hamburg. Tim Walter hatte sich zurückgehalten in den vergangenen Tagen, den Corona-Ausbruch beim HSV weitgehend unkommentiert gelassen. Am Donnerstag konnte der Trainer mit Maximilian Rohr, Manuel Wintzheimer und Faride Alidou drei weitere Profis zurück im Training begrüßen, die zuletzt infiziert waren. "Wir waren nicht überrascht, dass es uns und andere Vereine trifft", sagte Walter über den Ausbruch. "In der heutigen Zeit muss man damit leben."

Bereits am Mittwoch waren neben Kapitän Sebastian Schonlau auch Verteidiger Moritz Heyer und Spielmacher Sonny Kittel rechtzeitig freigetestet worden, um sich auf das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf an diesem Sonnabend (13.30 Uhr/Sky) vorzubereiten. Mit Anssi Suhonen könnte am Freitag der letzte Corona-Infizierte ins Training zurückkehren. Bei dem jungen Finnen müsse man "abwarten, ob es reicht", sagte Walter im Hinblick auf den Kader.

HSV-Trainer Walter hat positiven Eindruck von Corona-Rückkehrern

Alle anderen Rückkehrer machten derweil einen positiven Eindruck auf den Übungsleiter. "Im Moment haben alle einen guten Stand. Ob sie über 90 Minuten gehen können, muss man sehen", sagte Walter. Alle genesenen Spieler hatten sich vor der Rückkehr ins Training einer kardiologischen Untersuchung am UKE unterziehen müssen. "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und müssen vorsichtig sein", sagte Walter.

Insbesondere Schonlau und Kittel sind im System Walter elementare Bestandteile, auf die der Trainer kaum verzichten dürfte. "Wir haben alles abgewogen und sind im Austausch mit unseren Medizinern. So wie sie sich gefühlt haben, war es bisher sehr positiv", sagte der HSV-Coach.