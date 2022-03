HSV: Corona-Fall im Volkspark! Es hat Rückkehrer Heyer erwischt

Hamburg. Nach zwei freien Tagen begann der Trainingsstart des HSV in die neue Woche ohne einen Profi. Moritz Heyer fehlte Trainer Tim Walter am Dienstagnachmittag wegen einer Corona-Infektion. Der obligatorisch vor dem Zusammentreffen mit der Mannschaft durchgeführte PCR-Schnelltest brachte ein positives Ergebnis – mit negativen Folgen für Heyer, der sich nun in Isolation begab. Ein weiterer PCR-Test soll endgültige Klarheit schaffen.

HSV-Rückkehrer Heyer hat Corona

Nach seiner in Nürnberg (1:2) abgesessenen Gelbsperre sollte der Defensiv-Allrounder eigentlich am kommenden Sonnabend gegen den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue zurück in die Startelf kehren. Noch offen war lediglich die Frage, ob er seinen Vertreter, den in Nürnberg unsicher wirkenden Rechtsverteidiger Josha Vagnoman, wieder verdrängt. Oder ob Heyer die frei werdende Position im defensiven Mittelfeld übernimmt, wo der gelbgesperrte Platzhirsch Jonas Meffert ein Spiel pausieren muss.

Doch solche Gedankenspiele haben sich nun erübrigt. Heyer wird das Heimspiel gegen Aue verpassen. Die wahrscheinliche Variante ist nun, dass Vagnoman in der ersten Elf bleibt und David Kinsombi den zum Zuschauen gezwungenen Meffert auf der Sechs ersetzt.

Unterdessen hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Halbfinalpaarungen des Pokals terminiert. Der HSV empfängt den Bundesliga-Sechsten SC Freiburg am Dienstag, den 19. April, im Volksparkstadion. Das Duell zwischen Titelfavorit Leipzig und Union Berlin findet am 20. April statt. Beide Spiele werden im Free-TV in der ARD und beim Bezahlsender Sky übertragen.

Der HSV könnte als erster Zweitligist seit dem MSV Duisburg (2011) ins Endspiel einziehen. Das Finale im Berliner Olympiastadion wird am 21. Mai ausgetragen.