HSV: Trainer Walter in Nürnberg mit zwei Änderungen in der Startelf

Tim Walter und der HSV wollen die bisher so erfolgreiche Woche mit einem Sieg in Nürnberg krönen.

Hamburg. Die Spieler und Trainer des HSV werden vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg die Ergebnisse der Konkurrenz genau verfolgt haben. Darmstadt 98 konnte bereits am Freitag den 1. FC Heidenheim niederringen. Am Sonnabend zog dann der FC St. Pauli mit einem starken 3:1-Sieg gegen den Karlsruher SC nach. Mit Freude werden die Hamburger zur Kenntnis genommen haben, dass Schalke 04 eine überraschende 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock einstecken musste.

Die Partie des HSV in Nürnberg im Liveticker:

Drei Tage nach dem emotionalen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen den KSC muss der HSV nun in der Liga nachlegen, will man vor dem Abbiegen auf die Zielgerade nicht ein wenig den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren. Bei einem Sieg könnte man den Abstand zu Tabellenführer Darmstadt und Top-Verfolger St. Pauli (beide 47 Zähler) auf drei Punkte verringern. Bei einer Niederlage könnte der 1. FC Nürnberg an den Hamburgern vorbeiziehen und der Relegationsplatz könnte bei einem Sieg von Werder Bremen gegen Dynamo Dresden auf einmal fünf Punkte entfernt liegen.

Nach langer Pause: Startelf-Comeback für Josha Vagnoman

Derartige Zahlenspiele interessieren Trainer Walter in keinster Weise. Sein Fokus – das betont er immer wieder – liegt auf der Entwicklung der Mannschaft. Personell setzte der 46-Jährige auf einen Großteil der Mannschaft, die am Mittwoch ins Pokal-Halbfinale eingezogen war. Josha Vagnoman (21) feierte nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback. Der Hamburger kam für Jan Gyamerah (26) in die Partie. Die zweite Veränderung nahm Walter im Mittelfeld vor. Für David Kinsombi (26) darf Ludovit Reis (21) von Beginn an dran.

Schema:

Mathenia - Fischer, Schindler, Sörensen, Handwerker - Tempelmann, Nürnberger - Duman, Möller Daehli, Schleimer - Köpke. Hamburger SV: Heuer Fernandes - Vagnoman, Schonlau, Vuskovic, Muheim - Meffert - Reis,Kittel - Jatta, Glatzel, Chakvetadze.

Matthias Jöllenbeck (Freiburg) Videoschiedsrichter: Oliver Lossius (Bonn)