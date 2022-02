Viertelfinal-Duelle vom HSV und St. Pauli terminiert

Hamburg. Am Mittwochmorgen hatten der HSV und der FC St. Pauli Gewissheit. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Terminierung für die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal veröffentlicht. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter trifft am 2. März um 18.30 Uhr im Volksparkstadion auf den Ligakonkurrenten Karlsruher SC. Wie viele Zuschauer zugelassen werden, ist ist noch nicht absehbar. Der HSV hofft, dass in knapp vier Wochen deutlich mehr als die bisher genehmigten 2000 Fans dabei sein können.

Bereits einen Tag vor dem HSV will der FC St. Pauli bei Union Berlin den Einzug ins Halbfinale schaffen. Das Duell gegen den Bundesligaclub wird am 1. März um 20.45 Uhr angepfiffen und in der ARD live im Free-TV übertragen.