HSV-Liveticker: So läuft das Spiel bei Dynamo Dresden

Dresden. Der HSV will im ersten Spiel des Jahres seinen Rückstand auf die beiden direkten Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga verkürzen. Die Hamburger gastieren an diesem Freitag bei Dynamo Dresden. Sie können die Partie bei uns im Liveticker verfolgen. Klicken Sie auf das Banner.

Der HSV will sich dem Trend der Vorjahre entgegenstellen. In den vergangenen drei Zweitliga-Jahren brachen die Hamburger stets in der Rückrunde ein. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter ist nach 18 Spieltagen Tabellendritter mit 30 Punkten, sechs weniger als Tabellenführer FC St. Pauli und fünf weniger als der Zweite Darmstadt 98.

Tabellenspitze 2. Bundesliga:

1. FC St. Pauli 18 Sp. / 37:23 Tore / 36 Pkt.

2. Darmstadt 98 18 / 41:20 / 35

3. HSV 18 / 31:18 / 30

4. FC Schalke 04 18 / 34:23 / 30

5. 1. FC Nürnberg 18 / 27:21 / 30

6. 1. FC Heidenheim 18 / 23:24 / 30

7. Werder Bremen 18 / 32:25 / 29

8. Jahn Regensburg 18 / 35:28 / 28

9. SC Paderborn 18 / 31:21 / 27

HSV-Trainer Walter überrascht in Dresden mit Startelf

Trainer Tim Walter startet an diesem Freitag mit dem HSV bei Dynamo Dresden ins neue Jahr.

Walter wählte für das Spiel in Dresden eine überraschende Aufstellung. Bakery Jatta sitzt zunächst auf der Bank. Den Platz des gambischen Flügelstürmers, der wegen eines positiven Corona-Tests das Trainingslager in Spanien verpasst hatte, nimmt aber nicht etwa Manuel Wintzheimer ein, sondern Mittelfeldspieler David Kinsombi. Möglicherweise setzt Walter taktisch auf eine Mittelfeldraute und eine Doppelspitze mit Faride Alidou und Robert Glatzel.

So würde sich das Ganze dann auf dem Platz sortieren:

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah - Meffert - Reis, Kinsombi - Kittel - Glatzel, Alidou. #HSV — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) January 14, 2022

"Baka fehlen noch ein paar Körner, aber für 30 Minuten oder die zweite Halbzeit wird die Kraft schon ausreichen", erklärte Walter bei Sky. Daniel Heuer Fernandes kehrt nach überstandener Knieverletzung ins Tor zurück. Marko Johansson, der ihn siebenmal durchaus gut vertreten hatte, muss wieder mit der Bank vorliebnehmen.