HSV: Abwesender Profi lässt Walter zu spitzer Bemerkung hinreißen

Sotogrande/Hamburg. Am ersten kompletten Tag im Trainingslager im spanischen Sotogrande standen am Montag für die mitgereisten Medienvertretern vor allem einige Personalfragen des HSV im Vordergrund. Und bei der Beantwortung schwankte Trainer Tim Walter zwischen Missmut und Zuversicht.

HSV: Jatta Ende der Woche zurück?

Guter Dinge ist der 46-Jährige in jedem Fall bei Bakery Jatta. Der Gambier, der wegen eines positiven Coronatests die Reise nach Andalusien nicht angetreten hatte und sich stattdessen in Hamburg in häuslicher Isolation befindet, fühle sich gut. "Er hat null Symptome, gar nichts", wusste Walter am Vormittag über Jatta zu berichten.

"Er macht schon daheim auf dem Spinningbike seine Hausaufgaben. Also dem geht's gut", erzählte Walter. Daher sei er auch optimistisch, dass sich der 23 Jahre alte Flügelstürmer bestenfalls sogar noch am Ende der Woche freitesten und damit die Trainingsgruppe nach der Rückkehr aus Spanien wieder bereichern könnte.

HSV: Vagnoman triggert Walter

Das wird bei Josha Vagnoman vermutlich noch länger auf sich warten lassen. Der Rekonvaleszent wollte sich nach seinem Sehnenriss im Oberschenkel am Montag noch einmal abschließend bei Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München untersuchen lassen – worüber bei Walter durchaus Kritik anklang.

"Da müssen Sie den 'Mull' fragen", entgegnete der HSV-Trainer auf eine Nachfrage zum Fahrplan einer Vagnoman-Eingliederung. Schließlich sei der langjährige Arzt des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft für einige der "Sportpapst". Der HSV habe eigentlich selbst gute Mediziner, bemerkte Walter, "aber es ist ja jedem selber überlassen".

HSV: Rohr weiter als Ambrosius

Die Langzeitverletzten Maximilian Rohr und Stephan Ambrosius befinden sich indes weder in Hamburg noch in München, sondern sind Teil des HSV-Kaders in Sotogrande. Gleichwohl wird es auch bei dem Duo noch dauern, bis sie ihr individuelles Programm gegen Einheiten mit der Mannschaft eintauschen können.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Sie können noch keine Zweikämpfe machen", sagt Walter über Rohr (komplexe Muskelverletzung im Oberschenkel) und Ambrosius (Kreuzbandriss). "Bei Steph dauert es noch etwas länger, aber Max soll schon in dieser Woche richtig reinkommen."

HSV-Training am Montag im Re-Live:

HSV künftig mit einer Dreierkette?

Einen Schritt weiter ist Jonas David, der nach seinem Muskelfaseriss bereits wieder voll bei den Kollegen mitmischt – und dadurch vor allem seinem zwischenzeitlichen Stellvertreter Mario Vuskovic gefährlich werden könnte. Denn im Duell der Innenverteidiger kündigt Walter einen "offenen Kampf" an.

Dabei scheint wiederum nicht ausgeschlossen, dass sowohl David als auch Vuskovic als Sieger hervorgehen und Walter in der Abwehr auf Dreierkette umstellt. "Das kann gut sein. Wir haben ja drei gute Spieler, warum sollen wir die nicht alle einbauen", sagte der Trainer auch im Hinblick auf Kapitän Sebastian Schonlau.