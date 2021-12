HSV – Schalke live! Hamburg führt nach frühem Tor

HSV-Trainer Tim Walter will mit einem Sieg gegen Schalke Rang drei erobern.

Hamburg. Erobert der HSV gegen den FC Schalke 04 Platz drei in der 2. Bundesliga zurück? Der Gewinner des Topspiels überwintert auf dem Relegationsplatz und darf sich Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Bei einem Remis stünde der HSV auf Rang drei.

Momentan führt der HSV 1:0 durch den Treffer von Robert Glatzel (2.).

Walters HSV-Elf gegen Schalke

Getreu nach dem Motto never change a winning team setzt HSV-Trainer Tim Walter zunächst auf die siegreiche Elf des jüngsten Heimerfolgs gegen Hansa Rostock (3:0) – somit soll erneut die Flügelzange Faride Alidou und Bakery Jatta Stürmer Robert Glatzel mit Bällen füttern. Spielgestalter Sonny Kittel beginnt wie zuletzt als Achter im zentralen Mittelfeld des HSV.

Dort wirbelt gegen Schalke auch der formstarke Ludovit Reis, der am Donnerstag schon früh das Training abbrechen musste, aber rechtzeitig wieder fit wurde. Die Gäste treten weiterhin ohne ihre beiden Topstürmer Simon Terodde und Marius Bülter (Bank) an. „Marius hat sehr gute Fortschritte gemacht, er ist aber noch nicht fit für 90 Minuten“, sagte Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Spiel bei Sky.

HSV und Schalke kämpfen um Platz drei

Vor dem Spiel liegt der HSV auf Platz fünf und Schalke auf Rang sechs, nachdem am Nachmittag Nürnberg (3:1 in Aue) und Heidenheim (2:1 in Paderborn) siegreich waren. „Heute geht es nur darum, zu gewinnen und unser Leben auf dem Platz zu lassen“, sagte Walter martialisch.

Tabellenspitze 2. Bundesliga vor dem HSV-Spiel

1. FC St. Pauli 18 Sp. / 37:23 Tore / 36 Pkt.

2. Darmstadt 98 17 / 39:20 / 32

3. 1. FC Nürnberg 18 / 27:21 / 30

4. 1. FC Heidenheim 18 / 23:24 / 30

5. HSV 17 / 30:17 / 29

6. FC Schalke 04 17 / 33:22 / 29

7. Jahn Regensburg 17 / 35:26 / 28

8. SC Paderborn 18 / 31:21 / 27

9. Werder Bremen 17 / 28:24 / 26

Die Aufstellungen:

HSV: Johansson – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Alidou. – Trainer: Walter

Johansson – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Gyamerah – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Alidou. – Trainer: Walter Schalke: Schalke: 30 Fraisl – 33 Thiaw, 3 Itakura, 35 Kaminski – 27 Ranftl, 4 Palsson, 2 Ouwejan – 10 Zalazar, 36 Idrizi – 21 Pieringer, 7 Churlinov. – Trainer: Grammozis

Schalke: 30 Fraisl – 33 Thiaw, 3 Itakura, 35 Kaminski – 27 Ranftl, 4 Palsson, 2 Ouwejan – 10 Zalazar, 36 Idrizi – 21 Pieringer, 7 Churlinov. – Trainer: Grammozis Tor: 1:0 Glatzel (2.)

1:0 Glatzel (2.) Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Deniz Aytekin (Oberasbach) Zuschauer: 15.000 (ausverkauft)

