HSV News: Faride Alidou – kommt Bewegung in den Poker um das Juwel?

Hamburg. Geht er? Bleibt er? Verlängert er sogar beim HSV? Das Rätselraten um die unmittelbare Zukunft von Faride Alidou (20) könnte schon in der kommenden Woche beendet werden.

Wie die „Bild“-Zeitung am Mittwoch berichtet, will sich der umworbene Nachwuchsstürmer nach dem letzten Punktspiel des Jahres am Sonnabend gegen Schalke (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) mit seinem Management beraten und dann zeitnah eine Entscheidung treffen. Alidou wird von der Football Transfer Company (FTC) beraten, bei der auch zahlreiche weitere HSV-Talente wie etwa Josha Vagnoman unter Vertrag stehen.

Dem Bericht zufolge spricht viel dafür, dass Alidou seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den HSV somit ablösefrei verlassen wird. Der HSV hatte es in der jüngeren Vergangenheit wiederholt verpasst, das Eigengewächs weiter an sich zu binden.

HSV: Alidou bei Bundesligisten auf dem Zettel

Der heißeste Kandidat als neuer Verein des U20-Nationalspielers soll weiterhin Eintracht Frankfurt sein. Allerdings werden auch weitere namhafte Bundesliga-Vereine als Interessenten gehandelt.

Genannt werden Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim, der 1. FC Köln sowie Hertha BSC. Auch Champions-League-Starter FC Brügge soll Alidou auf dem Zettel haben, ein Wechsel ins Ausland soll aber nicht in Alidous Sinne sein.

Der HSV hofft noch, Alidou zunächst noch einmal ausleihen zu können, ehe er die Norddeutschen dann später verlässt. Umgekehrt ist aber auch denkbar, dass Alidou schon in der Winterpause wechselt, dann könnten die Hamburger noch eine niedrige Ablösesumme erzielen.

Alidou: HSV kann bei Gehalt nicht mithalten

Alidou gilt beim HSV als großes Versprechen, das allerdings erst durch die Initiative von Tim Walter eingelöst wurde. Dieser hatte dem WIlhelmsburger als erster Trainer das volle Vertrauen ausgesprochen und ihm nach einer starken Leistung im September-Test gegen Groningen (3:1) zum Profi-Debüt verholfen.

Der nicht immer als einfach zu behandeln geltende Flügelstürmer zahlte Walter mit starken Leistungen inklusive zweier Treffer und vier Vorlagen in acht Zweitliga-Einsätzen zurück. Nach seinem ersten Tor als Profi beim 4:1-Sieg gegen Regensburg hatte Alidou demonstrativ das HSV-Wappen geküsst und bei den Fans damit Hoffnungen auf einen Verbleib geschürt.

Beim vergangenen Heimsieg gegen Rostock (3:0) war das Verhältnis zwischen Alidou und dem Anhang dann schon merklich abgekühlt. Umso heißer scheint nun die Spur des Linksaußen nach Frankfurt zu werden – bei der Eintracht könnte der Youngster dem Vernehmen nach ein Jahresgrundgehalt von einer knappen Million Euro einstreichen. Geld, mit dem der HSV Alidou wohl nicht wird dienen können.