HSV testet Form gegen dänischen Erstligaclub

Hamburg. Der Hamburger SV nutzt die Länderspielpause in der Zweiten Liga für ein Testspiel. An diesem Donnerstag trifft das Team von Trainer Tim Walter, der am Montag seinen 46. Geburtstag beging, auf den dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland. Die Partie gegen den Tabellenzehnten der Superliga, der 2012 die Meisterschaft in Dänemark gewann, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

HSV-Fans können dennoch live und in voller Länge dabei sein, teilte der Verein zu Wochenbeginn weiter mit. Die Begegnung werde kostenfrei im HSV-TV und dem Youtube-Kanal der Rothosen übertragen, hieß es.

HSV muss auf sieben Spieler verzichten

Fehlen werden dem HSV neben den langzeitverletzten Tim Leibold (Kreuzbandriss), Stephan Ambrosius (Aufbau nach Kreuzbandriss), Tom Mickel (Aufbau nach Schulter-OP) und Josha Vagnoman (Aufbau nach Sehnenriss) auch die U-21-Nationalspieler Tommy Dolye (England), Mikkel Kaufmann (Dänemark), Mario Vuskovic (Kroatien) und Anssi Suhonen (Finnland)