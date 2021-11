HSV: HSV-Rivalen gratulieren "Uns Uwe" zum 85. Geburtstag

Hamburg. Es gibt kaum einen Menschen, der HSV-Legende Uwe Seeler nicht mag. Die Bodenständigkeit, die Herzlichkeit, eben ein echter Hansesat. Dementsprechend viele Glückwünsche zum 85. Geburtstag erreichten den Hamburger Ehrenbürgers persönlich und über die Sozialen Medien. Für Bürgermeister Peter Tschentscher war es eine Herzensangelegenheit, sich mit einer Video Botschaft an Seeler zu wenden. "Uns Uwe hat Fußballgeschichte geschrieben und ist bis heute ein sportliches & menschliches Vorbild. Hamburg ist stolz auf seinen geradlinigen & bodenständigen Ehrenbürger", so der Tschentscher.

Trotz aller sportlicher Rivalitäten haben sich auch Werder Bremen und der FC St. Pauli an den Glückwünschen beteiligt. "Altwerden ist nichts für Feiglinge. Herzlichen Glückwunsch Uwe Seeler zum 85. Geburtstag. Geschenk hattest du ja schon bekommen", postete Werder Bremen bei Twitter und verwies auf den emotionalen 2:0-Sieg der Hamburger im Nordderby.

Auch der FC St. Pauli schickte am Freitag beste Wünsche ans "Uns Uwe", der nie einen Hehl daraus macht, auch Sympathien für den Stadtrivalen zu hegen. "Lieber Uwe, auch vom Millerntor wünschen Dir alles Gute zu deinem 85. Geburtstag. Du bist ein Vorbild in Vereinstreue, Fairness und Bodenständigkeit. Blieb so wie Du bist", so die herzliche Botschaft des Kiezclubs.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) postete zum Ehrentag der HSV-Legende auf ihren Kanälen ein 51-sekündiges Video mit schönen Toren von Seeler.

Uwe Seeler wird seinen Geburtstag aufgrund gesundheitlicher Probleme im kleinen Familienkreis feiern.