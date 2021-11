HSV Heute: DFL terminiert HSV-Heimspiel gegen den St. Pauli

An den Spieltagen 16 bis 21 müssen die Hamburger in der Zweiten Liga nur einmal zur Primetime um 20.30 Uhr antreten.

Hamburg. Für die Fans des HSV hatte das Warten am Donnerstagnachmittag ein Ende. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 16 bis 21 terminiert. Vor allem die Ansetzung des Stadtderbys gegen den FC St. Pauli war für die Anhänger besonders interessant. Die Revanche für die 2:3-Niederlage im Hinspiel steigt am 21. Januar 2022 um 18.30 Uhr. Dass die DFL das brisante Spiel an einem Freitagabend ansetzt, überrascht ein wenig, schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Polizei diese Partie aus Sicherheitsgründen lieber im Hellen stattfinden lassen würde.

Auch das Hinspiel war ein Abendspiel, damals waren aber aufgrund von Corona-Beschränkungen lediglich 10.000 Zuschauer im Millerntor-Stadion zugelassen. Im Januar ist davon auszugehen, dass alle 57.000 Plätze des Volksparkstadions besetzt sein werden.

Topspiel gegen Schalke steigt zur Primetime

Neben dem Stadtderby wurden auch fünf andere Partien terminiert. Das kleine Nordderby gegen Hannover 96 steigt am 16. Spieltag ebenso an einem Sonntag (5. Dezember, 13.30 Uhr) wie die Partien am 17. Spieltag gegen Hansa Rostock (17. Dezember) und bei Darmstadt 98 am 21. Spieltag (6. Februar 2022). Bei Dynamo Dresden steht am 19. Spieltag (14. Januar 2022) ein weiteres Freitagsspiel auf dem Programm.

Der Rückrundenauftakt gegen Schalke 04 wird am 18. Spieltag das einzige Sonnabendspiel sein, dass um 20.30 Uhr angepfiffen wird.

Die terminierten HSV-Spiele im Überblick

16. Spieltag (So., 5.12., 13.30 Uhr) Hannover 96 - HSV

17. Spieltag (So., 12.12., 13.30 Uhr) HSV - Hansa Rostock

18. Spieltag (Sa., 18.12., 20.30 Uhr) HSV - Schalke 04

19. Spieltag (Fr., 14.1. 2022, 18.30 Uhr) Dynamo Dresden - HSV

20. Spieltag (Fr. 21.1.2022, 18.30 Uhr) HSV - FC St. Pauli

21. Spieltag (So., 6.2. 2022, 13.30 Uhr) Darmstadt 98 - HSV