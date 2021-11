HSV News: Für Sergej Barbarez ist der FC St. Pauli vorbeigezogen

Hamburg. Mit dem Fußball wollte Sergej Barbarez eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Er habe sich nach einigen Enttäuschungen von seinem Sport abgewandt, erklärte der frühere Stürmerstar des HSV (216 Pflichtspiele, 76 Tore, 48 Vorlagen) jüngst der "Bild"-Zeitung: "Ich habe den Eindruck gewonnen, dass es im Fußball nur noch um Kommerz geht. Ich kann nur sagen, dass ich mich im modernen Fußball nicht mehr so recht wiederfinde."

Was in seinem einstigen Club passiert, verfolgt Barbarez (50) allerdings offenbar weiterhin aufmerksam – schon weil seine beiden Söhne glühende HSV-Anhänger sind. Und was der Bosnier da zuletzt geboten bekam, gefiel ihm gar nicht. Der FC St. Pauli sei "sportlich schon jetzt vorbeigezogen", schreibt Barbarez in einer Kolumne für den "Kicker".

Barbarez attestiert HSV Planlosigkeit und lobt St. Pauli

Das habe strukturelle Gründe. Eine Entwicklung könne er beim HSV schon seit Jahren nicht mehr erkennen, schreibt Barbarez. Statt einen sportlichen Plan zu verfolgen, würde nach jedem Scheitern genau das Gegenteil getan.

So habe der neue Trainer Tim Walter zwar "eine neue Philosophie eingebracht" mit durchaus attraktivem Spielstil. "Dass sich aber komplett seiner Idee verschrieben wird, zeigt einmal mehr, dass der HSV eigentlich keinen Plan hat."

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 12 Sp. / 28:11 Tore / 26 Pkt.

2. Jahn Regensburg 12 / 27:12/ 25

3. FC Schalke 04 12 / 20:12 / 22

4. SC Paderborn 12 / 26:15 / 21

5. 1. FC Nürnberg 12 / 16:9 / 21

6. Darmstadt 98 12 / 27:14 / 20

7. HSV 12 / 19:14 / 19

8. Heidenheim 12 / 13:17 / 18

Der FC St. Pauli habe es besser gemacht: Sportchef Andreas Bornemann habe trotz sportlicher Krise an Trainer Timo Schultz festgehalten, entscheidende Veränderungen seien gemeinsam vorgenommen worden. "Dort ist auch nicht alles von heute auf morgen gelungen, aber die Philosophie wird nun sichtbar."

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.