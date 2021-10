HSV News: Muss der HSV auf einen Keeper verzichten?

Hamburg. Als die Profis des Hamburger SV am Freitagnachmittag zum Abschlusstraining im Volkspark auf den Platz gingen, fehlte Marko Johansson (23). Der schwedische Torhüter laboriert an einer Oberschenkelprellung. Somit dürfte der Sommer-Neuzugang des HSV beim Heimspiel am Sonnabend (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf nicht auf der Bank sitzen.

Bereits am Mittwoch hatte Johansson leichte Probleme am Oberschenkel und wurde im Training von den Physiotherapeuten behandelt. Gestern dann schickte ihn Trainer Tim Walter (45) vorzeitig in die Kabine. "Dem geht es gut, ich habe ihn nur früher reingeschickt. Das ist alles. Er hatte diese Woche ein bisschen Probleme am Knie, aber es ist alles gut", hatte Walter bei der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt. Nun also doch der verletzungsbedingte Ausfall.

Mit Tom Mickel (32, Schulterverletzung) fehlt derzeit die etatmäßige Nummer drei. Für das Düsseldorf-Spiel rückt U-21-Keeper Leo Oppermann (20) in den Kader.