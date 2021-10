HSV News: Das sagt Heuer Fernandes zu seinem DFB Intermezzo

Hamburg. Für die meisten Profis des Hamburger SV stand ein freies Wochenende bei schönstem Herbstwetter an. Sonne, angenehme 17 Grad, so lässt es sich in der Hansestadt aushalten. Für die Nationalspieler des HSV stand in der Länderspielpause dagegen Arbeit auf dem Programm. Und das mit ganz unterschiedlichem Erfolg.

Eine ganz besondere Trainingseinheit hatte dabei Daniel Heuer Fernandes (28). Der HSV-Keeper durfte am Sonnabend beim Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mitmachen. Weil Stammkeeper Manuel Neuer (35) mit Adduktorenproblemen abgereist war, fehlte ein Torwart.

HSV-Keeper Heuer Fernandes freut sich über besondere Ehre

Also fragte der Deutsche Fußball-Bund spontan an, ob Heuer Fernandes aushelfen könne. Und der Deutsch-Portugiese hatte sichtlich Spaß bei der ungewöhnlichen Ablenkung vom Zweitliga-Alltag. "Ich bin meinem Kollegen Sven Höh vom HSV und Daniel Heuer Fernandes sehr dankbar, dass sie uns so kurzfristig unterstützen. Für eine professionelle Vorbereitung auf das Spiel gegen Nordmazedonien am Montag ist es wichtig, dass wir neben Bernd, der gestern nicht gespielt hat, einen weiteren Torhüter zur Verfügung haben", sagte DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg und fügte beim Thema "Heuer statt Neuer" an:

"Dank des guten Austauschs mit den Verantwortlichen des HSV, der auch über unseren U-21-Torwarttrainer Klaus Thomforde zustande kommt, haben wir schnell und unkompliziert eine gute Lösung gefunden. So stellen wir uns die Zusammenarbeit zwischen Nationalmannschaft und Verein vor."

Diese Trainingseinheit wird der bisher so stark spielende HSV-Keeper definitiv nicht so schnell vergessen. Zwischen 2012 und 2015 bestritt Heuer Fernandes insgesamt sechs Länderspiele für die portugiesische U21-Nationalmannschaft. Nun sein Debüt "light" für das DFB-Team: "Das ist natürlich schon etwas kurios, aber als die Anfrage gekommen ist, musste ich natürlich nicht lange überlegen", freute sich Heuer Fernandes über die einmalige Chance. "Auch wenn es nur eine Trainingseinheit gewesen ist, ist es natürlich etwas Besonderes im Kreise der Nationalmannschaft zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich möchte mich beim DFB und HSV bedanken."

HSV-Abwehrspieler Vuskovic trifft für Kroatien

Mittelfeldspieler Ludovit Reis (20), der seinen Stammplatz beim HSV verloren hat, durfte 90 Minuten für die Niederlande beim 2:2 gegen die Schweiz ran. Ebenfalls über die volle Spielzeit kam Mario Vuskovic (19) für Kroatien zum Einsatz. Der Innenverteidiger traf beim 3:2-Sieg gegen Norwegen dabei per Kopf zum zwischenzeitlichen 3:1.

Kaufmann und Doyle sitzen 90 Minuten auf der Bank

Enttäuschender verlief die internationale Woche dagegen bislang für Mikkel Kaufmann (20), der bei Dänemarks 1:0-Sieg in Schottland ebenso nicht zum Einsatz kam wie Tommy Doyle (19) bei den Engländern, die 2:2 in Slowenien gespielt habenz. Anssi Suhonen (20) fehlte bei den U21 Finnlands wegen einer Sperre. Am Dienstag gegen Österreich soll der Hoffnungsträger des HSV wieder zum Einsatz kommen.