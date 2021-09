HSV-Liveticker: Magath warnt vor Folgen einer Niederlage im Nordderby

Hamburg. An diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) wird norddeutsche Fußballgeschichte geschrieben: Nach 108 Erstliga-Duellen treffen Werder Bremen und der HSV erstmals in der 2. Bundesliga aufeinander.

An sportlicher Qualität mag das Nordderby verloren haben – an Brisanz wohl kaum. Mit unserem Liveticker bleiben Sie beim Geschehen im Wohninvest-Weserstadion am Ball. Klicken Sie auf das Banner.

Werder-Legende Votava über HSV-Stürmer Jatta: "Er hatte was"

Bakery Jatta ist der einzige aktuelle HSV-Spieler, der auf Erfahrungen im Nordderby verweisen kann – 2017 gab er gegen Werder sogar sein Bundesliga-Debüt. Der Gambier hat aber auch eine Bremer Vergangenheit: Nach seiner Flucht aus Afrika trainierte Jatta 2015 in Werders U19 zur Probe mit.

HSV-Profi Bakery Jatta (l., gegen Florian Kainz) gab im April 2017 im Nordderby bei Werder Bremen sein Bundesliga-Debüt.

"Er war etwas schüchtern", erinnert sich der damalige Trainer Mirko Votava in der "Hamburger Morgenpost": "Man kann sicher nicht behaupten, dass er ein Filigrantechniker war. Aber schon damals hatte er einen guten Körper und man konnte sehen, dass er in Eins-gegen-eins-Duellen Stärken hatte. Der Junge hatte was, das war zu erkennen."

Trotzdem hatte Jatta als damals 17-Jähriger bei Werder keine Perspektive. "Das Tempo war damals insgesamt noch zu hoch für ihn", sagt Werder-Legende Votava. "Deshalb ging es dann nicht weiter." Gut für den HSV: Der nahm Jatta 2016 unter Vertrag. Votava: "Ich kann nur sagen: Glückwunsch! Es ist schön, dass Bakery es so hinbekommen hat. Er hat es sich verdient."

HSV kann mit Sieg im Nordderby an Werder vorbeiziehen

Der HSV hat sich nach zuvor vier sieglosen Ligaspielen mit dem Last-Minute-Erfolg gegen Sandhausen im Aufstiegskampf zurückgemeldet. Werder hat den Abstiegskater zuletzt mit zwei 3:0-Siegen gelindert. Auch die Verpflichtungen von Marvin Ducksch und Mitchell Weiser haben die Kritiker vorerst verstummen lassen.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. Regensburg 7 Sp. / 15:6 Tore / 14 Pkt.

2. 1. FC Nürnberg 7 /9:5 / 13

3. Karlsruher SC 7 / 11:6 / 12

4. Heidenheim 7 / 8:5 / 12

5. SC Paderborn 6 / 12:5 / 11

6. Werder Bremen 6 / 11:7 / 11

7. Dynamo Dresden 6 / 10:7 / 10

8. FC St. Pauli 6 / 9:6 / 10

…

11. HSV 6 / 10:8 / 9

Mit einem Sieg könnte der HSV in der Tabelle am Erzrivalen vorbeiziehen und in die Spitzengruppe vorstoßen. Und auch die Anhänger wären nach dem schwachen Saisonstart sicher wieder versöhnt. "Wir wissen genau, welche Bedeutung dieses Spiel bei den Zuschauern hat, egal in welcher Liga", sagte Trainer Tim Walter bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

HSV-Trainer Walter: "Werder hat vielleicht kleinen Vorteil" HSV-Trainer Walter: "Werder hat vielleicht kleinen Vorteil"

HSV-Idol Magath warnt vor Niederlage im Nordderby

Ähnlich sieht es auch Felix Magath. "Es ist und bleibt ein hochbrisantes Derby, unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit", sagte das HSV-Idol der "Bild"-Zeitung. Nach seiner Einschätzung dürfen sich die Hamburger keine Niederlage erlauben.

Das wäre "für die Atmosphäre im Verein und bei den Fans miserabel", sagte Magath (68): "Ein echter Stimmungskiller. Eine Niederlage wäre auch sportlich ein herber Rückschlag." Magath, der den HSV 1983 im Finale zum Europapokal der Landesmeister schoss, bestritt das Nordderby gegen Werder 19-mal (sieben Siege, sieben Unentschieden, fünf Niederlagen).

Besonders angetan ist der frühere Spieler, Manager und Trainer des HSV von Sonny Kittel. Magath: "Der Junge ist für mich ein herausragender Spieler, hat große Qualitäten. Er könnte den Unterschied machen."

Polizei Bremen rechnet mit 150 HSV-Problemfans

Das Duell der beiden Nordrivalen wurde von der Bremer Polizei als Hochrisikospiel eingestuft. Wegen der Corona-Auflagen darf nur die Hälfte der gut 42.000 Zuschauerplätze im Wohninvest-Weserstadion belegt werden. Offiziell haben 1050 HSV-Fans ein Ticket erhalten.

Wer mit dem Pkw anreiste, wurde auf der Autobahn schon einmal, nun ja, auf das Nordderby eingestimmt.

Die Polizei rechnet damit, dass sich "150 Hamburger aus dem Problemklientel" nach Bremen aufmachen könnten. Wer ohne Ticket anreise, müsse sich "darauf einstellen, eng von der Polizei begleitet zu werden", hieß es. Kosten für Störungen und Ingewahrsamnahmen würden in Rechnung gestellt.

Am frühen Nachmittag war die Lage nach Angaben der Polizei ruhig. Das Bremer Ordnungsamt hatte vorsorglich Fanmärsche verboten. Gästefans müssten sich am Hauptbahnhof auf Verzögerungen und Verkehrsbehinderungen einstellen.