HSV-Liveticker: So läuft das Spiel gegen den SV Sandhausen

Zwei Startelf-Wechsel. HSV-Fans gedenken verstorbenen Kiezwirts. Sandhausen meldet Corona-Fall. Mit dem Liveticker bleiben Sie am Ball.

HSV-Verteidiger Jonas David kommt vor Sandhausens Arne Sicker an den Ball.

HSV-Stürmer Robert Glatzel kommt in der Sandhäuser Gefahrenzone zum Schuss.

HSV-Liveticker Bachmann schockt den HSV – Sandhausen trifft in Unterzahl!

Hamburg. Nach vier Spielen ohne Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga steht der HSV gegen den SV Sandhausen unter Zugzwang. Im dritten Heimspiel an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) soll für die Mannschaft von Trainer Tim Walter der erste Sieg her, um nicht nach sechs Spieltagen vorerst den Anschluss an die vorderen Plätze zu verlieren.

Und es sieht zunächst gut aus: David Kinsombi bringt die Hamburger per Elfmeter in Führung, zudem müssen die Gäste einen Platzverweis hinnehmen. Doch Janik Bachmann gelingt kurz vor Spielende der Ausgleich. Mit unserem Liveticker bleiben Sie am Ball. Klicken Sie auf das Banner:

HSV gegen Sandhausen: Walter wechselt zweimal in der Startelf

HSV-Trainer Tim Walter nahm im Vergleich zum 0:0 in Heidenheim Ende August zwei Wechsel vor: Anstelle von Ludovit Reis und Bakery Jatta rückten etwas überraschend David Kinsombi und Manuel Wintzheimer in die Startelf. "Die beiden haben sehr gut trainiert und sich aufgedrängt, deshalb bekommen sie heute ihre Chance", sagte Walter bei Sport1.

Die Neuzugänge Tommy Doyle und Mario Vuskovic mussten zunächst mit der Auswechselbank vorliebnehmen. Zwei andere Nachwuchskräfte, Anssi Suhonen und Robin Meißner, schafften es dagegen nicht in den HSV-Kader.

Und Dennis Diekmeier? Der langjährige Hamburger stand nach überstandener Muskelverletzung wieder im Kader der Gäste, aber nicht in der Startelf. "Er hat eine schwierige Verletzung gehabt, und wir waren der Meinung, dass es heute noch nicht für die Startelf reicht", sagte SVS-Trainer Gerhard Kleppinger bei Sport1. "Aber wir wissen, was wir an ihm als Mentalitätsspieler haben. Dennis hat uns mit seiner Führungsstärke vergangene Saison zum Klassenerhalt verholfen."

Sandhausens Gaudino positiv auf Corona getestet

Dagegen fehlte Gianluca Gaudino den Kurpfälzern. Der Mittelfeldspieler war am vergangenen Wochenende positiv auf Corona getestet worden. Das gab der SV Sandhausen am Abend bekannt.

Gaudino (24) habe sich in Absprache mit Mannschaftsarzt Nik Streich und dem zuständigen Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne begeben. Da es keine weiteren Fälle im Umfeld der Mannschaft gegeben habe, hätten sich die übrigen Spieler trotzdem gemeinsam auf das Spiel in Hamburg vorbereiten können.

HSV-Fans trauern um verstorbenen Kiezwirt "Ossi-Maik"

Gut eine Stunde vor Anpfiff des Spiels gedachten Hunderte HSV-Fans des Kiezwirts "Ossi-Maik". Mit entzündeten Fackeln zogen sie in einem Trauermarsch vom "Soccerdance" an der Schnackenburgallee Richtung Volksparkstadion.

Der Trauermarsch für den verstorbenen Ossi-Maik beginnt. Hunderte #HSV-Fans sind dabei. pic.twitter.com/DFXExuuK0y — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) September 11, 2021

"Ossi-Maik" Kranz, der das HSV-Lokal "Sportpub-Tankstelle" betrieb, war am 2. September im Alter von 53 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Der HSV trat ihm zu Ehren mit Trauerflor an. Im Stadion gab es ein Feuerwerk.