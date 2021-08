HSV News: David Bates hat offenbar einen neuen Club gefunden

Hamburg. Der HSV steht offenbar kurz davor, David Bates endgültig abzugeben und damit von der Gehaltsliste streichen zu können. Wie die schottische Zeitung Daily Record am Freitag in ihrer Online-Ausgabe berichtet, soll sich der Innenverteidiger mit dem Erstligisten FC Aberdeen über einen Wechsel in sein Heimatland geeinigt haben. Demnach sei Bates bereits vor Ort, um einen Drei-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Dem Bericht zufolge sollen sich Aberdeen und der HSV auf eine Ablöse verständigt haben. Wie hoch diese ausfällt, schreibt das Blatt nicht.

Beim HSV wurde Bates zum Nationalspieler

Beim HSV steht Bates noch bis zum 30. Juni 2022 unter Vertrag. In Hamburg hatte der Abwehrmann nach seinem Wechsel von den Glasgow Rangers im Sommer 2018 zunächst einen guten Start und reifte zum Nationalspieler (bislang vier Einsätze). In der Folgesaison wurde Bates dann allerdings zu Sheffield Wednesdey in die zweite englische Liga verliehen, 2020 folgte ein Leihgeschäft mit dem belgischen Erstligisten Cercle Brügge. Nach seiner Rückkehr war der 24-Jährige unter dem neuen Trainer Tim Walter aber ohne weitere Perspektive.

Bates hatte offenbar mehrere Interessenten

In seiner Heimat will der 1,93 Meter große Rotschopf seine Karriere nun offenbar wieder in Gang bringen. Laut Daily Mail sollen sich auch andere schottische Erstligisten wie Hearts of Midlothian um Bates bemüht haben – den Zuschlag bekommt aber nun wohl Aberdeen. Die "Dons" sind mit zwei Siegen und einem Unentschieden vielversprechend in die Premiership gestartet, unter der Woche aber an der Qualifikation für die Gruppenphase der neuen Europa Conference League gescheitert.