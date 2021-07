HSV-Talent Robin Meißner fällt wochenlang verletzt aus

Hamburg. Diese Verletzung ist ganz bitter für Robin Meißner und den HSV: Das Sturmtalent wird den Hamburgern nicht nur zum Saisonauftakt beim FC Schalke 04, sondern auch in den kommenden Wochen fehlen. Wie der HSV mitteilte, hat sich Meißner einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Somit wird der 21-Jährige rund sechs Wochen ausfallen und auch das Stadtderby bei seinem Ex-Club FC St. Pauli (13. August) verpassen.

Der Angreifer war im Training am Dienstag im Rasen hängen geblieben und konnte daraufhin nicht mehr richtig auftreten. Trainer Tim Walter hatte auf der Pressekonferenz am gestrigen Mittwoch angekündigt, das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung abwarten zu wollen. Die entsprechenden MRT-Bilder sorgen nun für Klarheit.

Nach HSV-Talent Meißner: Auch Onana verletzt?

Doch damit nicht genug: Denn auch der umworbene Amadou Onana (19) brach am Donnerstag das Training ab. Der Belgier ging mit einem bandagierten Knie vorzeitig in die Kabine. Ob und wie schwer er verletzt ist, ist noch unklar.

Der nächste Verletzte? Amadou Onana bricht das Training ab, geht mit einem Knieverband in die Kabine. #HSV pic.twitter.com/9ixABiJgVf — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 22, 2021

Meißner glänzte unter Hrubesch beim HSV

Meißner machte sich im Endspurt der vergangenen Saison einen Namen, als er unter Interimstrainer Horst Hrubesch in drei Spielen drei Tore erzielte und zwei weitere vorbereitete. Unter Ex-Coach Daniel Thioune war der frühere U-18-Nationalspieler zuvor von der U21 zur ersten Mannschaft hochgezogen worden. Sein einminütiges Profidebüt feierte Meißner am 23. Spieltag – mit einer Einwechslung im Millerntor-Stadion gegen St. Pauli (0:1). Insgesamt kam der Angreifer in seiner ersten Profisaison auf zehn Einsätze und 302 Zweitligaminuten.

In dieser Spielzeit sollte Meißner beim HSV durchstarten, doch nun wird der Youngster durch eine Verletzung ausgebremst.

HSV hat trotz Meißner-Ausfall genug Stürmer

Trotz des Ausfalls sieht sich der Club im Sturm gut aufgestellt. Mit den Neuzugängen Robert Glatzel, Mikkel Kaufmann sowie Manuel Wintzheimer und dem zum Stürmer umfunktionierten Bakery Jatta kann Walter noch immer auf vier Angreifer für zwei Positionen in seinem geplanten 4-4-2-System zurückgreifen.

Einen neuen Stürmer werden die Hamburger trotz der bitteren Nachricht vom Donnerstag nicht verpflichten. Vielmehr hat der HSV noch Bedarf im Tor sowie auf der Position des offensiven Spielgestalters.