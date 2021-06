HSV News heute: Narey und Jung sollen zeitnah wechseln

Bis zum Auftakt der Leistungstests am 16. Juni soll das Duo einen neuen Verein haben. Droht sonst die Abschiebung zur U21?

Gideon Jung (l.) und Khaled Narey haben beim HSV keine Zukunft mehr. Das Duo soll den Verein so schnell wie nur möglich verlassen.

Hamburg. Es herrschte Ruhe am sonnigen Freitag rund um das Volksparkstadion. Die Profis des Hamburger SV genießen ihren Urlaub, lediglich einige Spaziergänger genossen im Altonaer Volkspark die 25 Grad im Schatten. Richtig schattig soll es nach Informationen der "Bild"-Zeitung in den kommenden Wochen auch für Innenverteidiger Gideon Jung (26) und Flügelspieler Khaled Narey (26) werden. Das Duo soll - sofern sie keinen neuen Verein gefunden haben - nur noch bei der U-21-Mannschaft trainieren sollen. Die Spieler und Berater sollen bereits informiert sein.

Narey noch nicht über Abschiebung zur U21 informiert

Wie das Abendblatt erfuhr ist es gerade bei Narey, der beim HSV noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, noch nicht ganz so weit. Dem Rechtsfuß wurde demnach noch nicht mitgeteilt, dass er künftig nur noch bei der Regionalliga-Mannschaft trainieren soll.

Fakt ist, dass der ehemalige Fürther den Club verlassen soll und will. Allerdings gehört Narey bei den Hamburgern zu den Besserverdienern. Dass er das erstbeste Angebot annimmt, nur um zu wechseln, gilt als ausgeschlossen. Fraglich also, ob der HSV-Profi bis zu den Leistungstests, die am 16. Juni beginnen, wirklich einen neuen Club gefunden hat. Sollte das nicht der Fall sein, wird Narey, der intern nicht als Stinkstiefel gilt, normal mit den Profis trainieren.

Bei Jung wird der HSV wohl eine Abfindung zahlen müssen

Noch deutlicher ist die Lage bei Jung, der in den Planungen von Neu-Trainer Tim Walter keine Rolle spielt. Der Defensiv-Allrounder gehört beim HSV zu den Topverdienern und soll möglichst schnell den Verein verlassen. Das Problem: Jung wird Probleme haben, einen Club zu finden, der ihm sein derzeitiges Gehalt bezahlt. Bei dem Profi, der seit 2014 bei den Hamburgern unter Vertrag steht, deutet alles daraufhin, dass man ihm den Abschied mit einer Abfindung versüßen muss.

Ex-Trainer Moniz kehrt zum HSV zurück

Während Jung und Narey vor dem Abschied stehen, soll ein ehemaliger Trainer zum HSV zurückkehren. Medienberichten zufolge wird der Niederländer Ricardo Moniz (56) nach Hamburg zurückkehren. Ab Sommer soll der ehemalige Technik-und Interimstrainer der Hamburger als Übergangscoach fungieren und sich vor allem um die technische Ausbildung der Nachwuchskicker kümmern.

Moniz kam 2008 mit dem damaligen HSV-Trainer Martin Jol nach Hamburg. Nach dem Rauswurf von Jol-Nachfolger Bruno Labbadia übernahm der "Fußball-Nerd" für zwei Bundesliga-Partien sowie das Europa-League-Halbfinalrückspiel gegen Fulham (1:2) das Amt des Interimstrainers.

Ricardo Moniz (r.) war für insgesamt drei Spiele Interimstrainer beim HSV. Nun kehrt der Niederländer zurück

Nach seinem Ende in Hamburg im Jahr 2010 tingelte Moniz durch insgesamt 13 Länder. Nun soll er laut "Bild" einen bis 2023 gültigen Vertrag beim HSV unterschreiben.