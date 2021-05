HSV News: Zimmermann trainiert 96 – wo unterschreibt Baumgart?

Steffen Baumgart verlässt den SC Paderborn am Ende der Saison.

Hannover/Hamburg. Es war eine große Überraschung, die Hannover 96 am Montagvormittag verkündete. Um 11 Uhr gab der Zweitligist die Verpflichtung von Jan Zimmermann bekannt. Der 41-Jährige vom Regionalligisten TSV Havelse wird neuer Cheftrainer bei den Niedersachsen und erhält einen Zweijahresvertrag. Überraschend war der Wechsel vor allem für den HSV. Dort sollte Zimmermann eigentlich die Nachfolge von Sebastian Harms als sportlicher Leiter im Nachwuchs übernehmen und zudem die U 19 trainieren.

„Wir sind uns einig“, hatte Zimmermann noch vor einer Woche in einem Interview gesagt. Und Hannover hatte einen anderen Plan. Präsident Martin Kind wollte eigentlich Paderborns Steffen Baumgart verpflichten, der auch beim HSV für die neue Saison ein Kandidat ist. Doch nun kam alles anders. „Wir haben uns intensiv mit sehr wenigen Kandidaten beschäftigt und uns nach mehreren Gesprächen mit Jan Zimmermann bewusst für ihn entschieden“, sagte Kind am Montag.

HSV kündigte Zimmermann als Neuzugang an

Beim HSV wurde Zimmermann intern bereits als Neuzugang angekündigt. Er sollte neben Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch der neue starke Mann im Campus werden und alte Strukturen aufbrechen. Entsprechend sorgte Zimmermanns Wechsel nach Hannover bei den HSV-Verantwortlichen für Enttäuschung.

Sportvorstand Jonas Boldt muss nun weiterhin zwei neue Trainer suchen. Einen Nachfolger für den scheidenden U-19-Coach Daniel Petrowsky – und natürlich einen neuen Trainer für die HSV-Profis. Im Rennen um Paderborns Baumgart ist mit Hannover nun ein Club aus dem Rennen.

HSV buhlt um Baumgart

Neben dem HSV gilt der 1. FC Köln als aussichtsreicher Anwärter. Baumgart will sich laut eigener Aussage noch in dieser Woche entscheiden. HSV-Manager Boldt will nach Abendblatt-Informationen zum Ende der laufenden Saison einen neuen Cheftrainer gefunden haben. Möglich auch, dass die Entscheidung schon früher fällt.

