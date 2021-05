Ersetzt Serdar Dursun Simon Terodde beim HSV? Erstes Treffen

Hamburg. So richtig rechnet auch beim HSV kaum noch einer mit dem Aufstieg. Hinter den Kulissen treiben die Club-Verantwortlichen bereits die Kaderplanung für die kommende Saison voran – und richten den Fokus dabei verstärkt auf ein weiteres Jahr in der 2. Liga. Nach Abendblatt-Informationen wäre ein Verbleib von Simon Terodde bei einem erneut verpassten Aufstieg eher unwahrscheinlich. Wird der Torjäger im Sommer durch Serdar Dursun ersetzt?

Wie die „Bild" berichtet, fand am vergangenen Freitag ein erstes Treffen zwischen Vorstand Jonas Boldt, Sportdirektor Michael Mutzel und 21-Tore-Stürmer Dursun statt. Dabei loteten beide Seiten aus, ob sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können.

Dursun für Terodde – Vorteil HSV?

Wie bei Terodde läuft auch Dursuns Vertrag bei Zweitligist Darmstadt 98 zum Saisonende aus, er kann den Verein somit ablösefrei verlassen. Allerdings ist der HSV nicht der einzige Interessent. Auch Schalke 04 soll sich schon seit Wochen mit einem Transfer des 29 Jahre alten Deutsch-Türken beschäftigen. Außerdem sollen ihm Angebote aus der Türkei und Spanien vorliegen.

Einen entscheidenden Trumpf hat allerdings nur der HSV in der Hand: Dursun ist gebürtiger Hamburger. Es wäre sicher reizvoll für ihn, auf der Zielgeraden seiner Karriere in seiner Heimatstadt zu spielen. In der Hansestadt spielte er bislang nur in der Jugend für die FTSV Lorbeer Rothenburgsort, Vorwärts Wacker 04 und den SC Concordia Hamburg. Für die großen Clubs der Stadt, den HSV und den FC St. Pauli, ging Dursun dagegen nie auf Torejagd.

Passt Dursun zur HSV-Strategie Entwicklung?

Gegen eine Verpflichtung des Stürmers spricht allerdings sein Alter. Dursun wird im Oktober 30 Jahr alt. Passt ein solcher Transfer zu der vom Club vorgegebene Strategie Entwicklung?

Über welche sportlichen Qualitäten Dursun verfügt, hat der mitspielende Angreifer vor allem in dieser sowie in der vergangenen Saison bewiesen. Im Trikot von Darmstadt 98 erzielte er 2019/20 insgesamt 16 Tore, in dieser Spielzeit kommt er wie Terodde bereits auf 21 Treffer. Dursun schießt alle 115 Minuten ein Tor, eine beachtliche Quote.

Vieles deutet darauf hin, dass sich die Wege vom HSV und Simon Terodde zum Saisonende trennen werden.

Dursun kündigte Terodde-Wachablösung an

Vor drei Wochen, als er noch vier Tore Rückstand auf Terodde hatte, kündigte Dursun im Gespräch mit dem Abendblatt bereits an, den HSV-Stürmer in der Torjägerwertung noch einholen zu wollen. „Ich gebe Gas und hoffe, ihn noch einzuholen", sagte er damals. Drei Wochen später haben beide Top-Stürmer genauso viele Treffer erzielt.

Terodde und Dursun sind sich vom Typ her ähnlich – und doch verschieden. „Wir sind beide Strafraumstürmer“, sagte Dursun, der in der Jugend als Spielmacher eingesetzt wurde, dem Abendblatt. „Weil ich etwas kleiner bin als er, bin ich vielleicht technisch etwas versierter und könnte auch auf der Zehn spielen.“

Die Frage ist vor allem: Könnte Dursun auch beim HSV spielen?