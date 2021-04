Jonas Boldt (l.), Daniel Thioune (M.) und Michael Mutzel wollen beim HSV etwas entwickeln – und zwar unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison.

Exklusiv: Der Aufsichtsrat des HSV will in jedem Fall an Vorstand Boldt, Trainer Thioune und Sportdirektor Mutzel festhalten.