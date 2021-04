Live: So läuft das Spiel des HSV bei Jahn Regensburg

Der Hamburger SV ist im Aufstiegskampf bei Jahn Regensburg zum Siegen verdammt. Mit unserem Liveticker bleiben Sie am Ball.

HSV-Liveticker Thioune wechselt Startelf in Regensburg auf drei Positionen

Regensburg/Hamburg. Der HSV muss endlich wieder Siege liefern, um seine Chancen auf die Rückkehr in die Bundesliga zu wahren. An diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) sind im Spiel beim SSV Jahn Regensburg drei Punkte fast schon Pflicht, nachdem Holstein Kiel am Sonnabend mit einem Sieg beim VfL Osnabrück vorgelegt hat. Mit unserem Liveticker bleiben Sie auf Ballhöhe. Klicken Sie auf das Banner.

Die Hamburger haben nach der ernüchternden 1:2-Niederlage beim Abstiegskandidaten SV Sandhausen am Donnerstag Quartier in Herzogenaurach bezogen, bevor sie in die Oberpfalz zum nächsten Gegner weiterreisten. Die Regensburger sind als Tabellen-14. noch nicht aller Abstiegssorgen ledig.

HSV-Trainer Daniel Thioune muss auf Bakery Jatta verzichten. Der Flügelstürmer hatte in Sandhausen einen scharf geschossenen Ball aus kurzer Distanz an den Kopf bekommen, war kurzzeitig bewusstlos und musste ausgewechselt werden. Er zog sich eine leichte Gehirnerschütterung zu. Trainer Daniel Thioune wechselte allerdings auch in den anderen Mannschaftsteilen.

Manuel Wintzheimer, in Sandhausen der einzige Hamburger Lichtblick, nimmt im Angriff den Platz von Jatta ein.

Im Mittelfeld rückt Spielmacher Jeremy Dudziak anstelle von David Kinsombi in die Mannschaft.

In der Abwehr gibt Toni Leistner nach fast drei Monaten Verletzungspause sein Comeback. Für ihn rotiert Jan Gyamerah aus der Startelf.

Tabellenspitze der 2. Bundesliga

1. VfL Bochum 30 Sp. / 56:33 Tore / 60 Pkt.

2. Greuther Fürth 29 Sp. / 56:34 Tore / 54 Pkt.

3. HSV 29 Sp. / 58:37 Tore / 50 Pkt.

4. Holstein Kiel 27 Sp. / 42:26 Tore / 49 Pkt.

5. F. Düsseldorf 30 Sp. / 45:39 Tore / 49 Pkt.

6. Heidenheim 31 Sp. / 45:41 Tore / 48 Pkt.

7. FC St. Pauli 30 Sp. / 48:46 Tore / 44 Pkt.