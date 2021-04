HSV belebt Frauenfußball: Rückkehr in die Bundesliga geplant

Das in der Regionalliga spielende Frauenteam des HSV soll in naher Zukunft wieder in der Bundesliga dabei sein.

Cheftrainer Manuel Alpers will mit den HSV-Frauen perspektivisch in die Bundesliga.

Hamburg. Der HSV will sich wieder stärker im Frauenfußball engagieren. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, soll die derzeit in der Regionalliga spielende Mannschaft in naher Zukunft wieder in der Bundesliga dabei sein.

„Wir wollen den Frauen- und Juniorinnenfußball im HSV gemeinsam professionalisieren“, sagte HSV-Vorstand Jonas Boldt über die Pläne, die von der Fußball AG und dem HSV e.V. gemeinsam verfolgt werden.

HSV-Bundesligafrauen einst abgemeldet

Die HSV-Frauen spielten bis zur Saison 2011/12 in der Bundesliga, wurden dann aber aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb abgemeldet.

