Freese neuer Abteilungsleiter des HSV Supporters Club

Hamburg. Die Freude bei Sven Freese war groß, als am Sonnabendnachmittag um 14.41 Uhr feststand, dass er der neue Abteilungsleiter des HSV-Supporters-Clubs ist. In der erstmals digitale durchgeführten Versammlung wurde der 43 mit 741 Stimmen als Nachfolger von Tim-Oliver Horn, der sich nach sechs Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt hatte, gewählt. Insgesamt hatten sich 1410 der mehr als 65.000 Mitglieder virtuell abgestimmt. Gegenkandidat Martin Oetjens (50), der bisher Supporters-Vize war, erhielt 669 Stimmen. "Ich nehme die Wahl selbstverständig an und weiß, welch große Amt vor mir liegt“, sagte Freese.

Die Wahl des neuen Vorsitzenden galt als Fingerzeig für die bisher noch nicht terminierte Mitgliederversammlung des HSV, auf der nach dem kollektiven Rücktritt von Marcell Jansen und seinem Team ein neues Präsidium gewählt wird. Auf der Versammlung kritisierte der bisherige Supporters-Chef Horn erneut die Vorgänge rund um den Führungsstreit im HSV e.V. "Die Vorgänge sind sehr bedauerlich. Wir hätten uns gewünscht, dass sich das Präsidium zusammenreißt und die Amtszeit normal zu Ende bringt", sagte der scheidende Horn.

Fan-Szene will wieder mehr Einfluss nehmen

In jedem Fall wird das Präsidium mit großem Interesse auf die Online-Veranstaltung geblickt haben. Während Horns bisheriger Stellvertreter Oetjens dafür warb, den bisherigen Kurs zu halten, setzt sein Herausforderer Freese auf eine stärkere Rolle des Supporters Clubs innerhalb des HSV, aber auch der Stadt. Vor allem fankulturelle Themen wie Identität, Partizipation oder Pyrotechnik sollen wieder stärker diskutiert und vor allem gelebt werden. Die aktive Fanszene hat die Gruppe um Freese auf ihrer Seite. Zuletzt hatte sich die Ultra-Gruppierung "Castaways" klar für den neuen Supporters-Abteilungsleiter positioniert.