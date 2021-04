HSV und FC St. Pauli: Wie authentisch können Fußballclubs sein?

Hamburg. Die Überschrift hatte es in sich: „Betrugsvorwurf beim HSV: Tim Leibold unter Verdacht“, titelten die Onlineportale der Mediengruppe Ippen vor einigen Tagen über den HSV-Kapitän und schrieben im Vorspann: „Schummel-Alarm. Der HSV sorgt mal wieder abseits des Platzes für Aufsehen.“ Wer nun neugierig wurde, der musste nur einmal klicken – und landete im Abgrund des Journalismus.

Die Autorin des Textes brauchte noch drei banale Absätze, in denen der Spannungsbogen rund um die „Schummelei“ künstlich aufgebaut wurde, ehe sie am Ende des Textes mehr oder eher weniger seriös erklärte, dass die vermeintliche Schummelei nichts anderes war als ein harmloser Flachs zwischen zwei Teamkollegen. Toni Leistner hatte nach zwei Toren seines Kapitäns gegen Heidenheim, von denen Leibold das erste durch ein leichtes Touchieren des Balls mit dem Kopf erzielt hatte, bei Instagram gewitzelt: „Das nächste Mal behaupte ich auch einfach, dass ich ein Tor geschossen habe.“

Clickbaiting auf Kosten des HSV-Kapitäns

Tim Leibold hatte also nicht geschummelt, sehr wohl aber die Autorin des Textes. Im Fachjargon nennt man diese „Mogelei“ Clickbaiting. Gemeint sind sogenannte Klickköder, die Inhalte anpreisen, hinter denen sich Banalitäten verstecken. Sinn und Zweck des Ganzen ist, höhere Zugriffszahlen und damit mehr Werbeeinnahmen zu erzielen.

Besonders im Fußball haben sich eine ganze Reihe von Online-Portalen auf dieses Clickbaiting spezialisiert – und sind somit mitverantwortlich, dass die Beziehungen zwischen Medienvertretern und den Presseabteilungen der Clubs, vorsichtig formuliert, komplizierter werden.

HSV und St. Pauli kritisieren das „Clickbaiting“ stark

„Dramatische Überhöhung, Clickbaiting und bewusstes Fehlleiten durch Überschriften werden der ursprünglichen Aufgabe des Journalismus schlichtweg nicht gerecht. Das stört mich nicht nur als Clubsprecher, sondern auch als Konsument“, sagt Philipp Langer. Der 33-Jährige ist seit zehn Monaten Pressesprecher der HSV Fußball AG. Zuvor war er vier Jahre lang stellvertretender Sprecher. Bevor er zum HSV kam, arbeitete er selbst als TV-Reporter und berichtete über das Geschehen im Volkspark. Er weiß, wie sich das Geschäft in den vergangenen Jahren verändert hat. Die Berichterstattung, aber auch die Arbeit der Vereine im Umgang mit den Spielern.

Dem HSV wird trotz allem ein entspannter Umgang mit den Medien nachgesagt, der FC St. Pauli gilt als strenger. Das überrascht, weil mit Oke Göttlich sogar ein ehemaliger Zeitungsredakteur Präsident des Kiezclubs ist. Doch auch er beobachtet zunehmend kritische Tendenzen in der täglichen Berichterstattung. „Mit der Überschrift wird die Richtung eines Artikels vorgegeben. Auch hier um die schnelle Aufmerksamkeit zu befriedigen, den Click zu monetarisieren“, sagt der 45-Jährige. „So nehmen die Überschriften-Text-Scheren zu, und der nächste Shitstorm steht vor der Tür.“

Beziehung zwischen Medien und Fußballclubs schwierig

Göttlich, schwarzes Cap, schwarzer Pullover, weiße Kopfhörer, sitzt in Berlin vor dem Laptop und ist mit dem Abendblatt über Zoom verbunden. Der Musikmanager ist das Gesicht des Kiezclubs, in seinem vorherigen Leben war er selbst Journalist. Die Freiburger „Zeitung zum Sonntag“ war sein erster Arbeitgeber, später arbeitete er bei der „taz“ in Hamburg im Sportressort und als Chef vom Dienst. Wenn man so will, dann ist er der perfekte Kronzeuge für die Verhandlung, in der die immer schwieriger werdende Beziehung zwischen Medien und Fußballclubs auf den Prüfstand gestellt wird.

„Ein Sportverein hat jede Woche eine Bilanz-Pressekonferenz“, sagt Göttlich gleich zu Beginn des 90-minütigen Gesprächs und freut sich sichtlich über den Satz, der direkt zitierbar ist. Dazu muss man wissen, dass sämtliche Sätze, die in Gesprächen zwischen Medienvertreterinnen und ihren Gesprächspartnern fallen, in Deutschland normalerweise autorisiert werden müssen.

Sätze aus Gesprächen müssen oft gestrichen werden

Ein Pressesprecher oder eine Pressesprecherin liest sich noch einmal alle zugeschickten Sätze aus dem Gespräch durch – und entscheidet, ob korrigiert, gestrichen oder ergänzt werden muss. Der Vorteil für beide Parteien: Keiner kann im Nachhinein sagen, dass Gesagtes so gar nicht gemeint war. Der Nachteil für die Medien: Besonders authentische, emotionale oder auch prägnante Sätze fallen einer Autorisierung oft zum Opfer.

„Medien wie Social Media haben die Kraft, über Schicksale zu entscheiden. Dementsprechend passen wir auf, was gesagt wird und was das eventuell auslösen kann“, erklärt St. Paulis Pressesprecherin Anne Kunze, die für diesen Artikel neben Oke Göttlichs Zitaten auch ihre eigenen Aussagen aus einem ausführlichen Gespräch über Microsoft Teams autorisieren wird.

„Wir verbieten den Spielern nichts“

Die zentrale Frage, die das Abendblatt mit Göttlich, Kunze und einer Reihe von weiteren Pressesprechern diskutierte, lautet: Wie authentisch ist der Profifußball noch? Oder wie es vielleicht eine Boulevardzeitung formulieren würde: Sterben die letzten Typen der Bundesliga aus?

„Wir verbieten den Spielern nichts“, sagt Kunze, als das Abendblatt sie fragt, warum sämtliche Interviews zwischen Spielern und Journalisten immer von einem Mitglied der Presseabteilung des FC St. Pauli begleitet werden. So handhaben es mittlerweile nahezu alle Proficlubs im deutschen Fußball. „Manche Spieler wollen auch, dass wir sie begleiten. Wir geben Empfehlungen und Hinweise, aber die Spieler sind immer noch Individuen und können selbst entscheiden, was sie sagen“, sagt Kunze.

Fußballclubs entwickeln sich zu Medienunternehmen

Aber ist das auch wirklich so? Tatsächlich wird Spielern des FC St. Pauli seit einigen Jahren explizit untersagt, direkt und unbeaufsichtigt mit Medienschaffenden zu telefonieren. Geschichten von anno dazumal, als Journalisten noch gemeinsam mit Spielern um die Häuser zogen und der schmale Grad zwischen Nähe und Distanz ein ums andere Mal überschritten wurde, wirken wie aus dem Dinosaurierfilm „Ein Land vor unserer Zeit“.

Journalisten und Journalistinnen werden von den Spielern zunehmend ferngehalten, um den direkten Kontakt zu minimieren. Stattdessen entwickeln sich die Clubs selbst zu Medienunternehmen. Exklusivität wollen sie sich selbst bewahren. Ziel ist es, mit eigens produzierten Inhalten gezielt Sponsoren anzusprechen. Aber eben auch die Kontrolle zu behalten über das, was ihre Spieler öffentlich von sich geben.

FC St. Pauli besonders vorsichtig bei Spieler-Aussagen

Gerade beim FC St. Pauli ist es ein schwieriger Spagat zwischen der Weltoffenheit, die der Verein eigentlich vorleben will und der Angst, dass Spieler in ihren Aussagen Meinungen vertreten, die mit den Werten des Kiezclubs nicht vereinbar sind. „Natürlich achten wir stärker darauf, was gesagt wird, weil der FC St. Pauli ein besonderer Verein ist, der sich nicht nur auf den Fußball konzentriert, sondern auch eine politische Haltung hat“, erklärt Medienchefin Kunze. „Dem sind sich die Spieler auch bewusst, wenn sie zu uns wechseln.“

Doch die Kontrolle hat ihre Grenzen, da die Spieler auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen mittlerweile ungefiltert posten und kommentieren. Eine schöne neue Welt, die auch Gefahren birgt. Ein einzelner Like kann die Karriere kosten, wenn Spieler damit beispielsweise ihre Sympathie für rechte Parteien dokumentieren. Oder für die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien, wie im Fall von Cenk Sahin im Herbst 2019.

Social Media bedeutet Mehrarbeit für FC St. Pauli

St. Pauli sah sich zum Handeln gezwungen und stellte den Flügelstürmer nach dessen Posts frei. Die Meinungsfreiheit ging in diesem Fall einen Like zu weit für den Club. „Cenk Sahin war ein sehr mündiger Spieler“, sagt Göttlich. „Mit seiner Haltung muss man sich auseinandersetzen, die aber mit der des Vereins nicht mehr vereinbar war.“

Für Vereine wie den FC St. Pauli, die für politische Werte einstehen, bedeutet Social Media Mehrarbeit. Die Mitarbeiter der Medienabteilung screenen, was ihre Spieler im Netz teilen. Verhindern können sie das meiste aber nicht.

Stolperfallen für Fußballspieler

Umso mehr versuchen sie, zumindest in offiziellen Interviews die Aussagen zu kontrollieren. „Die Berichterstattung hat sich durch die Digitalisierung verändert und dadurch auch unsere Arbeit. Wir sind in gewisser Weise auch Berater geworden“, sagt St. Paulis Pressesprecherin Kunze. „Aufgrund des Wandels der Berichterstattung gibt es größere Stolperfallen.“

Diese gibt es aber auch im täglichen Austausch zwischen Vereinsverantwortlichen und Journalisten, wenn die Frage der Autorisierung nicht eindeutig geklärt ist. Bei wenigen Managern oder Trainern, die schon lange im Geschäft tätig sind, gilt noch immer das gesprochene Wort. Bei Kölns neuem Trainer Friedhelm Funkel etwa oder auch beim früheren HSV-Chef Heribert Bruchhagen. Für den ehemaligen Sportvorstand Ralf Becker wurde dieses Vertrauen in die Medien aber zum Verhängnis.

Aussagen in Medien können Jobverluste bedeuten

Als er vor zwei Jahren in einem vertraulichen Gespräch mit einem Journalisten verriet, dass die Freistellung des damaligen Trainers Hannes Wolf schon beschlossene Sache sei, wurde er wenige Minuten später in einem Online-Artikel der Zeitung mit jenem Satz zitiert. Als die Medienabteilung davon erfuhr, versuchte sie noch eilig die Welle zu stoppen, indem sie den anderen Zeitungen mitteilte, in Beckers Aussage wurde das Wort „vielleicht“ vergessen. Zu spät. Die Kommunikationspanne war perfekt – und Becker eine Woche später seinen Job beim HSV los.

Viele Vereine argumentieren mit solchen Beispielen, wenn es um die Frage geht, warum die Aussagen von Fußballern und Verantwortlichen von ihren Vereinen nicht einfach mehr so freigegeben werden. Beim FC St. Pauli müssen deswegen sämtliche Aussagen aus dem Kiezclub-Kosmos offiziell angefragt und autorisiert werden. Egal ob Top-Stürmer Guido Burgstaller oder ein Mitarbeiter eines Feriencamps für Kinderfußball. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Kein Verbot beim HSV für Gespräche mit Journalisten

Auch beim HSV gibt es nur wenige direkte Kontakte zwischen Spielern und Medienvertretern. Und trotzdem setzt man beim früheren Bundesliga-Dino eher auf das Prinzip Vertrauen. Ein explizites Verbot für die HSV-Profis, sich auch unter vier Augen mit Journalisten zu unterhalten, gibt es nicht. „Es gibt von unserer Seite keine festgehaltenen Regeln, die die Spieler befolgen müssen. Warum auch?!“, sagt Clubsprecher Langer.

Grundsätzlich wolle seine Abteilung so viele Interviews wie möglich einrichten. Das versuchen aber auch die Kollegen von St. Pauli. Vor der Corona-Pandemie waren es mitunter mehr als 20 Interviews pro Woche. Durch die Begleitung eines Mitarbeiters kann der Verein die tägliche Berichterstattung besser steuern. „Wir versuchen auch selbst, Themen zu setzen“, sagt Kunze.

Leipzig setzt auf liberale Medienpolitik

Bevor die 30-Jährige zum Kiezclub kam, arbeitete sie für die Medienabteilung von RB Leipzig. Zu ihrer Zeit spielten die Sachsen noch in der Zweiten Liga. Heute ist Leipzig ein europäischer Topclub und größter Konkurrent des FC Bayern München. Doch während bei den Bayern immer weniger Exklusivinterviews für externe Medien ermöglicht werden und der Club auf seinem eigenen TV-Kanal 24 Stunden am Tag live ­streamt, setzt Leipzig auf die liberalste Medienpolitik aller Fußball-Proficlubs.

„Wir begegnen Interview-Anfragen mit einer positiven Grundhaltung und nicht mit der Angst, dass etwas Negatives daraus entstehen könnte“, sagt Pressesprecher Till Müller. „Unsere Pressestelle soll nicht als ‚Verhinderer‘ auftreten, sondern im Gegenteil. Es kommt regelmäßig vor, dass Medienvertreter überrascht sind, wenn ein Gespräch mit einem Nationalspieler bei uns ohne Probleme ermöglicht wird.“

Medienkonsum: „Schnelligkeit hat deutlich zugenommen"

Müller war bis 2020 Pressesprecher beim HSV, ehe er in den Osten wechselte und von Philipp Langer abgelöst wurde. Und während beim HSV das Medienaufkommen schon groß gewesen sei, ist es bei Champions-League-Club Leipzig gigantisch. Im Vorfeld des Topspiels gegen den FC Bayern hatte RB mehr als 20 Interview-Anfragen allein für Trainer Julian Nagelsmann erhalten. Immerhin fünf mehr oder weniger gehaltvolle Gespräche wurden umgesetzt.

„Das Medienkonsumverhalten hat sich in den vergangenen Jahren extrem verändert. Die Schnelligkeit hat deutlich zugenommen, die Aufnahmefähigkeit hat deutlich abgenommen“, sagt St. Paulis Göttlich, der sein Geld in der Musikbranche verdient – und eine Parallele aus seiner Industrie parat hat: „Die Tendenz bei der Länge von Pop-Musik wird immer deutlicher von 3.30 Minuten auf 2.30 Minuten reduziert. Das liegt an den ökonomischen Rahmenbedingungen der neuen Musikkanäle, aber auch an der abnehmenden Aufmerksamkeitsspan­ne der Menschen. Diese neue Welt der Aufmerksamkeits-Ökonomie führt zu einem Punkt, bei dem es nur noch um 1 oder 0 geht. Die Grautöne fehlen. Und somit wird das journalistische Handwerk, die Ausgewogenheit der Informationen, das Zwei-Quellen-Prinzip infrage gestellt. Als Verein musst du auf diese verän­derten Rahmenbedingungen reagie­ren.“

Fußball kann sich kaum noch Authentizität leisten

Man merkt Göttlich im Gespräch seine Ambivalenz an. Einerseits findet er das Thema höchst spannend, andererseits die Entwicklung höchst problematisch. „Auseinandersetzungen, Diskurs, unterschiedliche Meinungen sind immer schwieriger mit der neuen Medien-Geschwindigkeit vereinbar.“

Die Medienapparate von St. Pauli und dem HSV Den Anfang beim HSV machte wohl Kurt Emmerich. Der frühere Radioreporter soll Anfang der Neunzigerjahre der erste Pressesprecher des HSV gewesen sein. So genau weiß das aber keiner mehr. Sehr genau wissen dagegen noch heute alle Hamburger Journalisten, dass es früher gang und gäbe war, dass alle Medienvertreter vor jeder Saison eine Liste mit den Telefonnummern und Anschriften aller HSV-Profis bekamen. Drei Jahrzehnte später muss HSV-Pressesprecher Philipp Langer darüber lachen, wenn er die Geschichten von früher hört. Aus der Ein-Mann-Abteilung von damals ist ein 17-Mann-Apparat geworden. Chef der Abteilung ist der frühere Abendblatt-Redakteur Christian Pletz, der auf seiner Visitenkarte „Leiter Medien und interne Kommunikation“ stehen hat. Es gibt vier Clubsprecher, vier HSV-TV-Mitarbeiter, zwei Social-Media-Redakteure und vier Kollegen, die sich um das Magazin „HSVLive“ und den Online-Auftritt „hsv.de“ kümmern. Ein Volontär betreut die internationalen Medien, zudem gibt es noch einen freien Mitarbeiter. Beim FC St. Pauli ist die Abteilung halb so groß. Leiterin der Medienabteilung ist Anne Kunze, die acht Mitarbeiter führt, darunter zwei Foto-/Videoredakteure. Einen Kollegen, der wie früher zum Saisonbeginn die Telefonnummern der Spieler an die Journalisten verschickt, gibt es bedauerlicherweise auch bei St. Pauli nicht mehr.

Doch was bedeuten diese Beobachtungen nun für die Kernfrage? Wie viel Authentizität kann sich der Fußball noch leisten? Nimmt man das Stadtderby als Beispiel, muss die Antwort lauten: nicht viel. So ging ein eigentlich harmloser Satz, den HSV-Trainer Daniel Thioune auf der Pressekonferenz sagte, direkt viral. „St. Pauli ist St. Pauli und der HSV ist Hamburg“, sagte Thioune, dessen Worte Sekunden später entsprechend aufbereitet wurden. „Thioune macht Mega-Kampfansage“, schrieb die „TZ“.

Offene Aussagen im Fußball durch „Clickbaiting" verhindert

Eine „unbedarfte Aussage“, so Göttlich, könne heute drei Wochen Arbeit für die eigene Medienabteilung nach sich ziehen. „Es gibt eine diffuse Sorge und Unsicherheit, hervorgerufen durch dieses veränderte Medienkonsumverhalten und verhindert so manches Mal offene, menschliche und auch haltungsstarke Aussagen, da diese häufig für einen schnellen ökonomisch relevanten Click aus dem Zusammenhang gerissen werden können“, kritisiert Göttlich. „Dadurch entstehen diese auch von mir persönlich als häufig unsäglich wahrgenommenen Weichgespültheiten.“

Sein autorisiertes, aber keinesfalls weichgespültes Fazit: „Der Fußball ist so geldverseucht, dass die Deutungshoheit der einzelnen Befindlichkeiten wichtiger ist, als ein diskursives Gesamtbild.“