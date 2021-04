Toni Leistners HSV-Leidenszeit ist vorbei: „Es war katastrophal"

Hamburg. Am Mittwoch war Toni Leistner wieder zu Scherzen aufgelegt. Der HSV-Verteidiger hatte gerade sein zweites Mannschaftstraining in dieser Woche problemlos absolviert und sprach zum ersten Mal über seine schwere Verletzung, die er sich Ende Januar im Heimspiel gegen den SC Paderborn zugezogen hatte.

„Ich wusste gar nicht, dass man so lange verletzt sein kann“, sagte Leistner und lachte. Ein Muskelfaserriss war die bislang schwerste Verletzung in seiner Karriere. Jetzt musste der 30-Jährige zweieinhalb Monate pausieren, weil er sich nicht nur einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hatte, sondern auch noch eine Sehne in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Leistner über katastrophale Zeit beim HSV

Im nächsten Spiel bei Jahn Regensburg steht der Abwehrchef nun erstmals wieder zur Verfügung. Neun Partien hat Leistner verpasst. Nur zwei Spiele konnte der HSV in dieser Zeit gewinnen. „Es war katastrophal, weil ich nichts beeinflussen konnte. Du sitzt oben auf der Tribüne, kannst nur runterbrüllen. Es war eine schwierige Zeit.“

Noch trainiert Leistner etwas eingeschränkt. Bei manchen Übungen wird er rausgenommen, trainiert dann wieder individuell mit Rehatrainer Sebastian Capel. Ginge es nach ihm, wäre er schon vor einer Woche gegen Darmstadt wieder dabei gewesen. Doch die medizinische Abteilung um Capel trat auf die Bremse. Leistner nimmt es mit Humor. „Ich beleidige Sebastian fast jeden Tag und sage, dass ich mehr machen will. Aber er bremst mich jeden Tag, weil er mehr Erfahrung hat in solchen Fällen. Wir steigern uns von Tag zu Tag.“

HSV braucht Maschine Leistner

Leistner hatte sich die Verletzung bei einem langen Sprint zugezogen. Hätte er den Sprint nicht bis zum Ende durchgezogen, wären Muskel und Sehne möglicherweise nicht ganz so stark betroffen gewesen. „Als Verteidiger hast du es im Blut, das Tor abzusichern“, sagt er über die Szene. Zunächst dachte er auch nicht, dass es so schlimm sei. „Eine Maschine geht nicht kaputt, sie muss nur manchmal geölt werden“, schrieb Leistner noch am selben Tag, nachdem er mit seiner Familie spazieren war. Die genaue Diagnose folgte erst am Tag danach.

Seine Erklärung heute: „Ich habe gehört, dass die Sehne nicht so viele Schmerzrezeptoren hat. Und Maschinen spüren auch nicht so viel“, sagt Leistner und lacht erneut. Seinen Humor hat er in der langen Pause jedenfalls nicht verloren. Zehn Tage hat der Innenverteidiger jetzt noch Zeit, sich in die Startelf zurückzukämpfen. „Es ist die Entscheidung des Trainers, aber ich werde alles dafür tun, um so fit wie möglich zu sein.“

Leistners Rückkehr kommt zur rechten Zeit. Zuletzt stockte das HSV-Getriebe ohne seine Maschine gewaltig.

Lesen Sie auch: