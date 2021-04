HSV: Stürmer Bobby Wood verlässt den Zweitligaclub vorzeitig

Der US-Amerikaner kehrt vorzeitig in seine Heimat zurück. Die hohen Erwartungen in Hamburg konnte er nie erfüllen.

Bobby Wood verlässt den HSV sofort und kehrt in seine Heimat USA zurück.

Hamburg. Der HSV und Stürmer Bobby Wood gehen ab sofort getrennte Wege. Das gaben der Zweitligaclub am Dienstag bekannt. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 28 Jahre alten US-Amerikaners wurde „in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst“.

Bobby #Wood verlässt den HSV vorzeitig 🔷



Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft, Bobby! 👍



Zur Meldung ➡ https://t.co/R64hoB2LDq#nurderHSV — Hamburger SV (@HSV) April 13, 2021

Wood kehrt vorzeitig in seine Heimat zurück und wechselt zu Real Salt Lake in die Major League Soccer (MLS). Ursprünglich wollte Wood die Saison noch beim HSV beenden.

Bobby Wood konnte die HSV-Erwartungen nie erfüllen

Wood war 2016 für vier Millionen Euro von Union Berlin zum HSV gewechselt und auch nach dem Abstieg 2018 einer der Großverdiener geblieben. Die Erwartungen in Hamburg konnte er nie erfüllen. Zwischenzeitlich war er in der Saison 2018/19 an den damaligen Bundesligisten Hannover 96 ausgeliehen worden.

In dieser Saison erzielte Wood bei 16 Einsätzen ein Tor. Dabei stand er lediglich zweimal in der Startelf. Über 90 Minuten spielte er kein einziges Mal mehr. Bei der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt am vergangenen Freitag wurde ihm sogar Nachwuchsmann Robin Meißner vorgezogen.