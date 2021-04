HSV-Trainer Thioune setzt auf Gjasula, Dudziak und Terodde

HSV-Trainer Daniel Thioune hatte in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl. Außer Innenverteidiger Toni Leistner (30, Aufbau nach Muskel-und Sehnenverletzung) und den gesperrten Mittelfeldspieler Amadou Onana (19) stand im Heimspiel gegen Darmstadt 98 das gesamte Aufgebot zur Verfügung.

Der #HSV startet mit Gjasula, Dudziak und Terodde für Onana, Gyamerah und Wood. https://t.co/Q2LfMgxFRA — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) April 9, 2021

Wenig überraschend nahm der 46-Jährige nach dem völlig unnötigen 3:3 bei Hannover 96 einige Änderungen in der Startelf vor. Für Onana bekam vor der Abwehr Klaus Gjasula (31) ebenso das Vertrauen wie in der Sturmspitze Simon Terodde (33), der nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung erstmals wieder in der Startformation stand. Auch Jeremy Dudziak (25) feierte seine Rückkehr in die erste Elf. Für ihn musste Jan Gyamerah (25) weichen.

HSV-Fans gedenken verstorbenem Ex-Präsidenten

Ein emotionales Zeichen setzten derweil die HSV-Fans. Zu Ehren des vor acht Tagen im Alter von 89 Jahren verstorbenen Ex-Präsidenten Peter Krohn hing ein großes Spruchband auf der Nordtribüne. "Visionär, Vater des Erfolgs, und HSVer bis zum Schluss. Ruhe in Frieden, Peter".

Heute im #Volksparkstadion: Ein letzter Gruß unserer aktiven Fanszene an unseren ehemaligen Generalmanager Dr. Peter Krohn und unseren ehemaligen Meisterspieler sowie Mannschaftskapitän Erwin Piechowiak. Ruht in Frieden ⚫ #nurderHSV pic.twitter.com/oikf81nY6C — Hamburger SV (@HSV) April 9, 2021

Letzter Heimsieg gegen Darmstadt vor 30 Jahren

An den letzten Heimsieg gegen die "Lilien" aus Darmstadt erinnern sich indes nur die Älteren. Im Jahr 1981 gewann der HSV im Volksparkstadion mit 6:1. Die Torschützen damals: Jimmy Hartwig, Felix Magath, Horst Hrubesch, Jürgen Milewski, Ditmar Jakobs und Holger Hieronymus. Seitdem hatte der HSV nach dem Bundesliga-Abstieg in den vier Heimspielen gegen Darmstadt drei Niederlagen und ein Unentschieden kassiert.

