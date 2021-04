HSV: Was Thioune trotz elf Vorlagen an Wintzheimer bemängelt

Der HSV-Youngster legte in Hannover alle drei Treffer für Hunt auf. Der Trainer erwartet trotzdem noch mehr von ihm.

Manuel Wintzheimer (r., bei der Verfolgung von Niklas Hult) bereitete in Hannover alle drei HSV-Tore vor.

HSV Trotz elf Torvorlagen: Was Thioune an Wintzheimer bemängelt

Hamburg. Kurz bevor die Herzen der HSV-Fans beim 3:3-Drama in Hannover am Ostersonntag gebrochen wurden, waren sie vor allem zwei Spielern zugeflogen. Natürlich Aaron Hunt (34), dem dreifachen Torschützen. Aber auch Manuel Wintzheimer (22), der dem Routinier für alle drei Treffer den Ball serviert hatte. In den sozialen Netzwerken wurden die ungleichen Angreifer schon als neues Hamburger Traumduo gefeiert.

Wintzheimer und Hunt= LIEEBEEEE💙💙💙💙 — Mehdi🧊 (@hsvmehdi) April 4, 2021

Hunt du geile Sau!!! Wintzheimer du bist auch geil💙💙💙 #H96HSV — Mehdi🧊 (@hsvmehdi) April 4, 2021

Daniel Thioune hatte da eine deutlich diferenziertere Meinung. Der haarsträubende Spielverlauf hatte ihm auf die Stimmung geschlagen, aber auf Hunt angesprochen, geriet der HSV-Trainer fast ins Schwärmen. Der Routinier habe "sehr viel richtig gemacht" und eine "tolle Leistung" abgeliefert. "Aaron hat es in den vergangenen Wochen richtig gut geschafft, seine Qualität einzubringen", sagte Thioune. "Ich werde nicht müde hervorzuheben, was für ein Faktor er für unser Spiel sein kann." Über eine Vertragsverlängerung soll bald verhandelt werden.

Als die Rede auf Wintzheimer kam, schlug Thioune deutlich tiefere Töne an: "Wir wissen um seine Qualität und freuen uns, dass er sie wieder einbringt. Ich glaube, er macht es aktuell ganz gut."

HSV-Einzelkritik: Onana muss erwachsen werden – Wood treffen

Moment mal: Er glaube? Ganz gut? Und das, nachdem Wintzheimer schon bei den vorangegangenen 2:0-Siegen in Bochum und gegen Heidenheim je eine Torvorlage gegeben hatte, genau wie Hunt? Nachdem er mit nun elf Assists der zweitbeste Vorbereiter der 2. Bundesliga ist nach Fürths linkem Verteidiger David Raum (13)? Ein bisschen mehr Begeisterung hätte man da von Thioune schon erwarten dürfen.

HSV-Trainer Thioune kritisiert Topvorbereiter Wintzheimer

Wirklich recht scheint es der frühere Bayern-Junior Wintzheimer seinem Trainer derzeit kaum machen zu können. Die drei Vorlagen seien schön und gut, aber nicht überzubewerten, grummelte Thioune. Für Hunt sei es "aus der Distanz nicht ganz so einfach zu finalisieren" gewesen. Und überhaupt: "Als Stürmer darf man trotz alledem auch ein bisschen mehr Torgefahr entwickeln. Er muss vielleicht noch mehr den Abschluss suchen und sich belohnen." Das hat gesessen.

Und wirft die Frage auf, ob Thioune mit seiner Kritik etwas Bestimmtes bezweckte. Wintzheimer zusätzlich anstacheln? Dafür sollte schon U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz gesorgt haben, als er den Hamburger nicht für die EM-Vorrunde nominierte. Größenwahn vorbeugen? Dagegen scheint Wintzheimer ausreichend geimpft zu sein. Auch als er nach starkem Saisonbeginn plötzlich ins zweite Glied abrutschte, habe er sich nie hängen lassen, bescheinigt HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

Oder wollte Thioune Wintzheimer etwa wieder auf die Ersatzbank vorbereiten? Am Freitag im Spiel gegen Darmstadt dürfte Spielmacher Jeremy Dudziak nach kurierter Schulterverletzung in die Startelf zurückkehren. Doch ihm könnte auch Kapitän Tim Leibold Platz machen und vom Mittelfeld auf die linke Abwehrseite zurückkehren. Thioune: "Das ist eine Option."

Wintzheimer kann auf U-21-Endrunde hoffen

Jan Gyamerah wiederum könnte dafür auf die rechte Seite der Viererkette wechseln. Doch Thioune würde dort gern Josha Vagnoman belassen, auch wenn der U-21-Nationalspieler zuletzt arg strapaziert wurde und am Dienstag beim Regenerationstraining fehlte. Und der von seiner Corona-Infektion genesene Topstürmer Simon Terodde (Thioune: "Er fühlt sich gut und trainiert voll mit") sollte eher den schwächelnden Bobby Wood aus der Startelf verdrängen als den formstarken Wintzheimer.

Dass der noch einmal Opfer einer neuerlichen Systemumstellung wird wie im Herbst, ist derzeit schwer vorstellbar. Damals hatte Thioune auf drei Angreifer gesetzt – für eine hängende Spitze war plötzlich kein Platz mehr. Es ist die Position, die Wintzheimer beim HSV zugedacht ist, auch wenn er etwa gegen Aue auch als Achter im Mittelfeld überzeugen konnte. "In der Rolle als hängende Spitze fühlt er sich wohl und kommt immer wieder zu Abschlüssen oder Vorlagen", sagt Mutzel.

Der Sportchef scheint Wintzheimer insgesamt weniger kritisch zu sehen als Thioune. Er sagt: "Manuels größte Waffe ist die Effektivität. Er zeigt, wenn er spielt, dass er auf viele Assists und Tore kommt."

Sie sind für Wintzheimer das beste Argument, um bei der Finalrunde der U-21-EM (31. Mai bis 6. Juni) in Ungarn und Slowenien dabei zu sein. Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko wird die K.-o.-Spiele wohl wegen einer Verletzung verpassen. Da könnte Kuntz einen wie Wintzheimer vielleicht gut gebrauchen. Egal ob als Torschützen oder als Vorbereiter.

HSV verspielt 3:0-Führung in Hannover: die Bilder

„Was ist hier gerade passiert", fragen sich die HSV-Profis. Die Hamburger verspielen eine 3:0-Führung in Hannover. Foto: Witters

Das 3:3, verbunden mit einem großen Schock für den HSV: Moritz Heyer (2.v.l.) liegt im Tor, er konnte Genki Haraguchis (l.) Treffer nicht mehr verhindern, nachdem er unmittelbar zuvor auf der Linie geklärt hatte. Foto: Witters

Der Dreifach-Torschütze Aaron Hunt sackt zu Boden und kann es nicht fassen: Der HSV verspielt einen sicher geglaubten Sieg in Hannover. Foto: Witters

Der frühere St. Paulianer Marvin Ducksch erzielte das 2:3 Hannover. Weil der HSV den Stürmer im Strafraum sträflich frei ließ. Foto: Witters

Da war die HSV-Welt noch in Ordnung: Die Hamburger feiern Dreifach-Torschütze Aaron Hunt (unten). Foto: Witters

Exzellente Schusstechnik auch mit dem vermeintlich schwächeren rechten Fuß: Aaron Hunt bei seinem Tor zum 1:0 für den HSV. Foto: Witters

Routinier Aaron Hunt (l.) jubelt über sein erstes Tor in Hannover. Foto: Witters

Der zuletzt wegen einer Corona-Infektion flach liegende Simon Terodde brauchte nur 65 Minuten, um nach seiner Einwechslung zu treffen. Doch das Tor zählte nicht wegen einer angeblichen Abseitsposition. Foto: Witters

Teroddes Vertreter Bobby Wood wurde zur tragischen Figur: Der US-Stürmer hätte in Hannover mindestens ein Tor erzielen müssen. Foto: Witters

Kurz vor der Pause bekam Hannovers Marvin Ducksch einen Elfmeter verwehrt. Eine fragwürdige Entscheidung mit Glück für den HSV. Foto: Witters

Bittere Szene kurz vor Schluss in Hannover: Außenverteidiger Josha Vagnoman hat sich möglicherweise verletzt. Eine Diagnose steht noch aus. Foto: Witters

„Völlig überflüssig": Daniel Thioune (M.) war mächtig sauer nach dem 3:3 des HSV in Hannover. Foto: Witters

Diese Gesichtsausdrücke sprechen Bände: Beim HSV machte sich nach dem Abpfiff viel Frust breit. Foto: Witters

Amadou Onana sah bei zwei Gegentoren des HSV nicht gut aus. Foto: Witters

Torschützen unter sich: Aaron Hunt (l.) vom HSV und Hannovers Spielmacher Genki Haraguchi. Foto: Witters