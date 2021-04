HSV-Verteidiger Stephan Ambrosius bricht das Training ab

Einer der Profis von Trainer Daniel Thioune muss vorzeitig in die Kabine. Was bedeutet das für das Hannover-Spiel?

Hamburg. HSV-Profi Stephan Ambrosius hat am Donnerstag nach rund einer Stunde das Training angebrochen. Der Verteidiger war mit einer leichten Blockade in der Lendenwirbelsäule von der U-21-EM zurückgekehrt. Inwiefern diese Problematik nun ausschlaggebend für Ambrosius' vorzeitigen Gang in die Kabine war, ist noch unklar. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Erst danach kann der HSV verlässlich sagen, ob Ambrosius auch die nächsten Trainingstage kürzertreten muss und ob möglicherweise sogar sein Einsatz im Zweitligaspiel am Ostersonntag bei Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) gefährdet ist. Der Innenverteidiger gehörte in der laufenden Saison in 22 von 26 Spielen der Startelf an.

HSV-Profi Ambrosius ohne Einsatz bei U-21-EM

Ambrosius kam in der Gruppenphase bei der U-21-EM, in der Deutschland sich als Tabellenzweiter hinter den Niederlanden für das Viertelfinale qualifizierte, keine Minute zum Einsatz.

Die Finalrunde wird Ende Mai bis Anfang Juni ausgetragen. Der DFB-Nachwuchs trifft in der Runde der letzten Acht auf Dänemark (31. Mai), das sich in einer Gruppe mit Frankreich, Russland und Island ohne Punktverlust als Sieger durchsetzte.

