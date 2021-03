HSV: Slomka verrät überraschendes Detail aus der Beiersdorfer-Ära

Hamburg. Normalerweise würde Mirko Slomka das Zweitligaspiel des HSV bei Hannover 96 am Ostersonntag live im Stadion verfolgen. Doch was ist in der aktuellen Corona-Lage schon noch normal? Deswegen bleibt dem Ex-Trainer beider Nordclubs nichts anderes übrig, als die Partie zu Hause in Hannover beim Bezahlsender Sky zu sehen.

Neben ihm auf der Couch wird sein Sohn Luk sitzen, der sowohl seine beiden Phasen als Chefcoach von 96 als auch seine Zeit als HSV-Trainer miterlebt hat. Ein echter Experte also. Genauso wie Papa Mirko, weshalb ihn das Abendblatt am Dienstag zum digitalen Podcast traf.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war Slomka noch als Trainer bei den Niedersachsen tätig. Doch nach einer schwierigen Vorbereitung auf die vergangene Saison, als 24 Profis abgegeben und 22 Neuzugänge zum Teil erst zu einem späten Zeitpunkt verpflichtet wurden, war der 53-Jährige nach zwölf Spieltagen schon wieder Geschichte. „Unsere Kaderplanung war ein ziemliches Kuddelmuddel“, erinnert sich Slomka 16 Monate später.

Slomka: HSV ist klarer Favorit gegen Hannover

Im darauffolgenden Sommer 2020 fiel der Umbruch des Kaders unter Slomkas Nachfolger Kenan Kocak nicht wesentlich kleiner aus, weshalb es Slomka nicht überrascht, dass Hannover dem eigenen und forsch kommunizierten Saisonziel Aufstieg als Tabellenneunter gewaltig hinterherhinkt. „Es braucht Zeit, um diesen Kader erstligatauglich aufzustellen“, sagt Slomka im Abendblatt-Podcast HSV – wir müssen reden, bei dem er unter anderem Fragen seiner früheren Spieler Per Mertesacker und Lars Stindl beantwortet.

Und weiter: „Es reicht nicht, die Profis am Ende der Vorbereitung zusammenzuhaben. Man braucht eine gewisse Phase, die Mannschaft kennenzulernen und auch zu verstehen, welcher Spieler den anderen neben sich besser machen kann. Es geht nicht immer nur um die reine individuelle Qualität.“

Die späte Kaderzusammenstellung sei allerdings nicht der einzige Grund, warum 96 nur im Mittelfeld der Liga zu finden ist. „Die Konstanz ist ebenfalls entscheidend“, sagt Slomka. Und diese Konstanz sei bei Hannover, das von 24 Spielen bereits neun verloren hat, nicht zu erkennen, weshalb der Fußballlehrer mit einer klaren Erwartungshaltung auf das Nordderby blickt. „Ich glaube, dass der HSV deutlicher Favorit ist.“

Slomka wagt Terodde-Prognose beim HSV

Ein weiterer Grund, warum Slomka zu dieser Einschätzung kommt, ist Simon Terodde. Hamburgs mit 20 Toren erfolgreichster Stürmer trainiert nach überstandener Corona-Infektion am heutigen Mittwoch noch individuell, ehe er am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigt. Reicht die Zeit bis zum Ostersonntag für eine Rückkehr in die Startelf?

„Es gibt zwei Varianten: Entweder schmeiße ich ihn gleich von Anfang an rein und schaue, wie lange es geht“, sagt Slomka, der diesen Weg persönlich bevorzugt und davon überzeugt ist, dass HSV-Trainer Daniel Thioune die Situation genauso bewerte.

Terodde im Laufe des Spiels einzuwechseln, sei für Slomka dagegen nur ein Plan B. „Wenn er sich gut fühlt, glaube ich kaum, dass man ihn in so einer wichtigen Partie draußen lässt. Der HSV hat außerdem noch etwas gutzumachen nach dem Hinspiel.“

0:1 verloren die auf zehn Spieler dezimierten Hamburger (Kittel sah Rot) trotz drückender Dominanz das Hinspiel gegen Hannover. „Die Partie hat gezeigt, dass 96 die Klasse hat, den HSV zu schlagen“, sagt Slomka, der nur zu gut weiß, wie schmerzhaft sich Niederlagen gegen Hannover anfühlen können.

Slomka: Beiersdorfer verhinderte früheres HSV-Engagement

Im September 2014 verlor er als damaliger HSV-Trainer am 3. Spieltag mit 0:2 bei den Niedersachsen. Eine folgenschwere Niederlage, denn im Anschluss wurde er entlassen. „Ich hätte nach der Beurlaubung von Oliver Kreuzer (Juli 2014, d. Red.) zurücktreten müssen“, sagt Slomka rückblickend. „Ich hatte mit Oliver einen unfassbar guten Manager. Er hatte immer ein offenes Ohr, war immer da und hat gearbeitet wie ein Tier. Er hat die Dinge stets auf den Punkt so schnell es geht erledigt. Diese Phase war toll.“

Der frühere HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer war offenbar kein Fan von Mirko Slomka.

Foto: Witters

Auf den früheren HSV-Sportvorstand Kreuzer folgte Dietmar Beiersdorfer, der bereits im Juli 2009 ein früheres Engagement Slomkas beim HSV verhindert haben soll, wie Slomka im Podcast berichtet. Beiersdorfer habe sich damals für Bruno Labbadia als neuen Trainer entschieden. Fünf Jahre später sollen die Vorzeichen einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Beiersdorfer und Slomka daher schlecht gestanden haben. „Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl“, sagt der 53-Jährige sieben Jahre später.

Slomka über emotionale HSV-Relegation

Ein deutlich besseres Gefühl hatte Slomka in der vorausgegangenen Relegation um den Klassenerhalt gegen Greuther Fürth. Dank der Auswärtstorregel setzte sich der HSV auch ohne Sieg nach einem 0:0 im Hin- und einem 1:1 im Rückspiel gegen den Zweitligisten durch. Ein emotionaler Moment, den Slomka im Podcast noch einmal Revue passieren ließ. „Die letzten zehn Minuten in Fürth waren einfach nur krass. Es war richtig eng.“

Ein nicht ganz so enges, aber bis zum letzten Spieltag spannendes Aufstiegsrennen erwartet Slomka auch in diesem Jahr für den HSV – mit einem besseren Ausgang als in den vergangenen beiden Spielzeiten. „Dieses Jahr schafft es der HSV, ich bin mir ganz sicher.“