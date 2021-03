Nach Leibold-Tor: HSV dominiert Heidenheim

Hamburg. Um 11.59 Uhr war das Gewissheit, was sich bereits den Tagen vor dem Spiel des Hamburger SV gegen den 1. FC Heidenheim abgezeichnet hatte. Für den an Corona erkrankten Topstürmer Simon Terodde (33), der mit 20 Treffern die Torschützenliste der Zweiten Liga anführt, rückte Manuel Wintzheimer (22) in die Startelf.

Es sollte nicht die einzige Veränderung im Vergleich zum 2:0-Sieg beim VfL Bochum bleiben. Für Jeremy Dudziak (25, Schulterverletzung) rückte überraschend Bobby Wood (28) in die Startformation. Der US-Amerikaner stand zuletzt am 29. November 2019 beim 1:2 beim VfL Osnabrück in der Anfangself.

Auch Bakery Jatta musste seinen Platz räumen, für ihn feierte Kapitän Tim Leibold (27) nach abgebrummter Rot-Sperre sein Comeback. Taktisch setzte Thioune auf ein 3-5-2-System mit der Doppelspitze Wood/Wintzheimer. "Wir haben in die Mannschaft reingehört, was uns guttun könnte. Bobby hatte immer Simon Terodde vor sich. Jetzt hat er die Platzzeit, seine Möglichkeiten, sich für die guten Trainingsleistungen zu belohnen", sagte Thioune vor der Partie.

Ersatzkeeper Daniel Heuer Fernandes fehlte dagegen gänzlich im Aufgebot. Der HSV erklärte, dass der 28-Jährige aus "privaten Gründen" der Partie fernblieb. Eine Corona-Erkrankung liegt nach Vereinsangaben aber nicht vor.

Kann der HSV den 1. FC Heidenheim auf Distanz halten?

Unabhängig der Ausfälle machte der HSV keinen Hehl daraus, wie wichtig das Topspiel gegen den Verfolger aus Heidenheim ist. Das Team von Trainer Frank Schmidt (47) befindet sich sieben Punkte hinter den Hamburgern auf Platz sieben in Lauerstellung. Dabei hat Heidenheim noch ein Spiel weniger absolviert. Kann der HSV den Underdog auf Distanz halten?

