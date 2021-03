HSV mit Standard-Sorgen gegen Heidenheim – das ist Thiounes Plan

Hamburg. Daniel Thioune sah am Freitag ganz genau hin. Einen Tag vor dem Heimspiel des HSV gegen den 1. FC Heidenheim (Sonnabend, 13 Uhr/Sky und im Liveticker bei abendblatt.de) schlugen entweder Sonny Kittel oder Tim Leibold immer wieder Eckbälle in den Strafraum, sodass der HSV-Trainer das Defensivverhalten seiner Profis unter die Lupe nehmen konnte. Für jeden aus der gefährlichen Zone herausgeköpften Ball der verteidigenden Mannschaft gab es ein lautstarkes Lob vom Trainerteam. Es folgte das gleiche Spielchen mit Freistoßflanken aus dem Halbfeld.

Wie so häufig bei einem Abschlusstraining gehörten Standardsituationen zum Programm dazu. Diesmal allerdings nicht nur obligatorisch, sondern aus gutem Grund. Denn mit Heidenheim erwartet der HSV eine der zweikampf- und kopfballstärksten Mannschaften, die vor allem nach Standards gefährlich ist.

HSV vermisst Terodde bei Standards

Gerade gegen die Schwaben wäre der Einsatz von Toptorjäger Simon Terodde daher von größerer Bedeutung gewesen. Nicht nur wegen seiner Präsenz im gegnerischen Strafraum, sondern vor allem wegen seiner Defensivarbeit nach gegnerischen Standards. Beim 2:0-Sieg vor einer Woche in Bochum (2:0) köpfte der 1,92 Meter groß gewachsene Stürmer nahezu jeden Eckball des Tabellenführers aus dem Sechzehner. Diese Qualität wird dem HSV nun fehlen, weil Terodde wegen einer Corona-Infektion ausfällt.

Da auch Abwehrchef Toni Leistner (1,90 Meter) noch nicht einsatzfähig ist, wird mit Amadou Onana (1,92 Meter) nur ein Spieler der Hamburger Startelf angehören, der größer als 1,90 Meter ist. Im Gegenzug reist Heidenheim mit vier Hünen in die Hansestadt. Das Innenverteidiger-Duo Patrick Mainka (1,94 Meter) und Oliver Hüsing (1,93 Meter), Sechser Jan Schöppner (1,90 Meter) als auch Stürmer Tim Kleindienst (1,94 Meter) verfügen über Größenvorteile. Ein Nachteil für den HSV?

HSV zu klein für Kopfbälle? Ambrosius als Vorbild

„Für ein gewonnenes Duell in der Luft bedarf es nicht nur Größe, sondern auch den richtigen Zeitpunkt, Handlungsschnelligkeit und Sprungkraft“, kontert Daniel Thioune und nennt das Beispiel von Verteidiger Stephan Ambrosius (1,82 Meter) als Beleg für seine These. „Mit seinen knapp über 1,80 Meter zeigt er ja auch, dass er in Etage drei abräumen kann – da habe ich weniger Bedenken.“

Es kommt also nicht auf die Größe an, meint Thioune. Tatsächlich gewinnt das Eigengewächs aus Wilhelmsburg seine Zweikämpfe hauptsächlich dank seines unbändigen Willens. Gerade vor anstehenden Kopfballduellen schiebt und bearbeitet Ambrosius seine Gegenspieler so lange nach allen Regeln der Kunst, bis er die bessere Position zum Ball hat – und den Zweikampf gewinnt. 61 Prozent aller direkten Duelle hat der Verteidiger in dieser Saison für sich entschieden – eine beachtliche Quote.

Wie der HSV das Standard-Problem lösen will

Wie kopfballstark ein Fußballprofi auch mit einer überschaubaren Körpergröße von 1,82 Meter sein kann, daran sollen sich auch Ambrosius’ Mitspieler ein Beispiel nehmen. „Der entscheidende Faktor ist“, sagt Thioune, „sehr, sehr wenig zuzulassen, um weniger verteidigen zu müssen. Wir werden im besten Fall alle den Kopf hinhalten, wenn das Spielgerät in unsere Box fliegt.“

Der HSV-Coach weist zudem darauf hin, dass er mit Josha Vagnoman (1,87 Meter), Gideon Jung (1,89 Meter), Einwechselspieler Klaus Gjasula (1,90 Meter) und dem bereits erwähnten Onana über Spieler verfügt, „die eine gewisse Größe haben“. Deshalb mache er sich grundsätzlich keine Sorgen über Heidenheims Standards. Thioune sagt aber auch, dass Eckbälle und Freistöße immer gefährlich seien, „wenn sie gut geschlagen sind“.

Heidenheim will HSV mit Standards schlagen

Und genau darauf setzt Gäste-Trainer Frank Schmidt, der in dieser Woche extra zwei Tage am Stück Standards trainieren ließ. „Das war ein großes Thema“, sagte er vor der Partie. „Weil ich glaube, dass darin eine Chance für uns liegt, das Spiel in unsere Richtung zu drehen.“

So wie es dem von der Clubgröße her kleinen 1. FC Heidenheim schon mehrfach in den Duellen gegen den vermeintlich großen HSV gelungen ist. Fünfmal trafen beide Mannschaften bislang in der 2. Bundesliga aufeinander. Dreimal ging der Außenseiter Heidenheim als Sieger vom Platz, einmal endete die Partie unentschieden und nur einmal gewann der HSV.

In vier dieser fünf Duelle kassierten die Hamburger ein Gegentor nach einem Standard. Nur einmal – in der Hinrunde der vergangenen Saison – war Heidenheim nicht nach einem ruhenden Ball erfolgreich, gewann aber trotzdem 1:0 im Volksparkstadion.

Der Corona-Fall Terodde und seine Folgen für den HSV Stefan Walther und Henrik Jacobs

Standard-König Heidenheim: Geht das gut, HSV?

Besonders präsent in den Köpfen der Hanseaten dürfte das Standardgegentor aus dem Hinspiel sein. Der HSV führte nach einer aufstiegsreifen Anfangsphase bereits mit 2:0, bekam dann aber eine Ecke gegen sich zugesprochen. Der Ball schien bereits geklärt, dachten zumindest mehrere HSV-Profis, die bereits zum Sprint für einen Konter ansetzten.

Doch Heidenheims Norman Theuerkauf eroberte das Spielgerät zurück und flankte auf den sträflich frei gelassenen Stürmer Christian Kühlwetter (1,80 Meter), der den Anschlusstreffer zum 1:2 per Kopf erzielte. Das Ende ist bekannt: Kühlwetter erzielte noch zwei weitere Tore und der HSV verlor mit 2:3.

Und das alles, weil der Club einen Eckball nicht konsequent verteidigt hatte. Noch eine Situation also, bei der es nicht auf die Größe ankam.

