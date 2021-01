HSV: Drei Spieler müssen auch am trainingsfreien Tag schuften

Die HSV-News am Freitag, den 15. Januar 2021:

Kein Frei für Onana, Gyamerah und Amaechi

Drei HSV-Profis standen auch am eigentlich freien Tag auf dem Trainingsplatz. Die angeschlagenen Defensivakteure Amadou Onana und Jan Gyamerah sowie der am Vortag nach seinem England-Aufenthalt aus der Quarantäne zurückgekehrte Offensivspieler Xavier Amaechi arbeiteten am Freitag für ihr Comeback.

Amadou Onana arbeitet weiter unter Anleitung von Sebastian Capel (r., Aufnahme von Donnerstag) an seinem HSV-Comeback.

Foto: Witters

Das Trio absolvierte unter Anleitung von Reha-Coach Sebastian Capel ein individuelles Programm auf dem Rasen. Die Hamburger treffen am Montag (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) in der 2. Liga im heimischen Volksparkstadion auf den VfL Osnabrück. Am Sonnabend startet dafür die finale Vorbereitungsphase.

Hunt glaubt an Aufstieg dank Garant Terodde

Aaron Hunt geht fest davon aus, dass dem HSV im dritten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga gelingt. „Ja. Der Tabellenplatz und der Punkte-Durchschnitt (2 pro Spiel) sind gut. Und ich hoffe, dass wir unsere Ergebnis-Krise mit den fünf Partien ohne Sieg schon hinter uns haben“, sagte der 34 Jahre alte Ex-Kapitän der „Bild“-Zeitung.

Als den Garanten für den Wiederaufstieg sieht er Simon Terodde an, der mit 16 bislang mehr als die Hälfte aller HSV-Treffer (31) erzielt hat. „Simon macht Tore ohne Ende. Er kennt die Liga aus dem Effeff. Der Junge ist Gold wert“, fasste Hunt die Bedeutung des 32 Jahre alten Goalgetters zusammen.

Hunt sieht Edelreservisten-Rolle gelassen

Dass er selbst beim HSV derzeit über die Rolle des Edelreservisten nicht hinauskommt, sieht Hunt gelassen. „Ich werde das Beste daraus machen, mich in jedem Training anbieten“, kündigte er an.

Gegen Nürnberg kam Aaron Hunt zuletzt erst nach 80 Minuten in die Partie.

Foto: Witters

„Ich lasse mich davon nicht herunterziehen, bleibe positiv und gebe mein Bestes. Ich bin weiterhin überzeugt, dass ich nach wie vor der Mannschaft auf dem Platz helfen kann. Wir haben ein gemeinsames Ziel.“ Und dem Aufstiegsziel ordnet er sich unter.

HSV wollte Thioune auch wegen zweier Spiele

Daniel Thioune ist für den HSV nach eigenen Angaben auch durch die beiden Duelle mit dem VfL Osnabrück in der vergangenen Saison interessant geworden. "Ja, das ist wohl mit in die Entscheidungsfindung eingeflossen", sagte der 46 Jahre alte Trainer in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Thioune und der VfL hatten den HSV zuhause mit 2:1 besiegt und sich im Rückspiel ein 1:1 verdient. "In den Gesprächen mit dem Verein ging es auch um meine Analyse des HSV-Kaders in Zusammenhang mit diesen Spielen", sagte Thioune der Zeitung.

Volkspark motiviert Thioune stets aufs Neue

Mit seinem Wechsel nach Hamburg sei er zufrieden, er sei „glücklich, stolz und dankbar, Trainer bei einem der größten deutschen Vereine zu sein“, sagte Thioune. „Grundsätzlich bekomme ich jeden Morgen einen Motivationsschub, wenn ich durch dieses Stadion zum Training gehe.“

Lesen Sie auch dieses HSV-Interview:

Alles sei größer beim HSV, der Club, das Team um das Team, das Scouting, die Analyse und nicht zuletzt die medizinische Abteilung. Auch die Aufgaben für Merlin Polzin, der mit ihm zum HSV wechselte, hätten sich dadurch verändert. "Er bringt den Spielern den Matchplan näher", sagte Thioune über den Chef-Analysten.

Thioune: Umarmung ist gleich ein Thema

Vor allem er selbst stehe als Person aufgrund der höheren medialen Präsenz viel mehr im Fokus als zuvor in Osnabrück. „Vieles wird auf mich bezogen; ich wirke nach außen, egal, was ich sage, und egal, ob ich was sage. Wenn ich auf dem Trainingsplatz einen Spieler umarme und mit ihm rede, ist das online und am nächsten Tag in der Zeitung gleich ein Thema“, sagte Thioune der NOZ. „Alles beim HSV ist größer und wuchtiger. Hier bin ich heute der Trainerfuchs, morgen der Planlos-Trainer.“

Wichtige HSV-Themen im Überblick

Osnabrück-Coach zu HSV-Duell: "Sehr cool"

Osnabrücks Trainer Marco Grote freut sich auf das anstehende Duell mit dem HSV. „Es ist eine sehr, sehr coole Aufgabe“, sagte der 48-Jährige am Freitag. Zum HSV, bei dem Grote zwischen 2000 und 2004 in der zweiten Mannschaft als Spieler aktiv war, sagte er: „Es ist schon der größte Club in der 2. Liga mit dem Anspruch, zurückzukehren in die 1. Liga.“

Osnabrücks Pressekonferenz vor dem HSV-Spiel

VfL-Keeper will Thiounes Weg fortsetzen

Torwart Philipp Kühn hat trotz der Favoritenrolle der Hamburger keine Angst vor dem Gegner. „Wir können mit einem positiven Gefühl hinfahren und brauchen uns da nicht zu verstecken“, sagte er. In der Partie am Montag (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) gibt es für ihn auch ein Wiedersehen mit Daniel Thioune.

„Daniel hat den Verein in den richtigen Weg reingebracht“, sagte Kühn zum Anteil Thiounes an der positiven Entwicklung der Niedersachsen in den vergangenen Jahren. „Diesen Weg gehen wir weiter. Wir haben kleinere Veränderung vorgenommen. Wir arbeiten jetzt ein wenig anders“, sagte Kühn und ergänzte: „Wir wollen den Weg fortsetzen.“

HSV bindet Stadion-Caterer bis 2027

Der HSV hat den nächsten Kooperationspartner weiter an sich gebunden. Einen Tag nach dem Sanitär-Zulieferer Dr. Schumacher verlängerte auch der Caterer – und zwar langfristig. Laut Mitteilung von Freitag bleibt die Aramark Restaurations GmbH nun bis Sommer 2027 im Volkspark an Bord. Zuvor war der Vertrag bis Sommer 2022 datiert.

Schon Daniel van Buyten freute sich 2005 über das Essen im VIP-Bereich.

Foto: Witters

Aramark bewirtschaftet seit 1999 die VIP-Bereiche, das Restaurant „Die Raute“ sowie die Kioske im Volksparkstadion. Für die Zukunft kündigte das Unternehmen die Entwicklung neuer Konzepte an. „Wir werden die Fans und Gäste auch in den kommenden Jahren mit Leidenschaft kulinarisch versorgen“, so Betriebsleiter Thomas Ranke-Hoffmann.

HSV holt einen Punkt in Nürnberg:

Das ist mal ein "Ausgerechnet": Fabian Nürnberger (M.), in Hamburg geborener ehemaliger HSV-Jugendspieler, brachte Nürnberg in der 14. Minute in Führung. Foto: Imago/Zink

Entsprechend bedröppelt fiel das Mienenspiel der HSV-Profis aus. Foto: Witters

In der 33. Minute brachte Simon Terodde (M.) den HSV auf Vorarbeit von Bakery Jatta (r.) zurück ins Spiel. Foto: Witters

Fingerzeig statt Salut: Terodde bejubelte schon seinen 16. Saisontreffer. Foto: Witters

Nur selten in Schieflage: Nürnbergs Angreifer Manuel Schäffler gegen Hamburgs Abwehrkante Toni Leistner. Foto: Imago/Zink



Nürnberg wurde anstelle des gesperrten Chefs Robert Klauß vom ehemaligen Hamburger Co-Trainer Tobias Schweinsteiger gecoacht. Foto: Witters

HSV-Außenverteidiger Josha Vagnoman (r.) im Duell mit Fabian Nürnberger. Foto: Imago/Zink

Vor dem Anstoß im Max-Morlock-Stadion schwor sich der HSV auf die Mission fünfter Sieg in Folge ein. Foto: Witters

HSV-Trainer Daniel Thioune entschied sich in Nürnberg, erstmals in dieser Saison die gleiche Startelf aus der Vorwoche aufzustellen. Foto: Witters

Rückkehr Tom Mickel (r.) machte sich zwar ebenfalls auf dem Rasen warm, doch auf die Ersatzbank schaffte es nur HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (l.). Foto: Witters



Wiedersehen macht Freude: Die ehemaligen "Club"-Kollegen Tim Leibold (l., HSV) und Enrico Valentni (Nürnberg). Foto: Imago/Zink

Auch für den ehemaligen HSV-Trainer und jetzigen Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking war es ein besonderes Spiel. Foto: Imago/Zink