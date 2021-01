HSV: Thioune mit überraschender Transfer-Aussage über Osnabrück

Die HSV-News am Mittwoch, den 13. Januar 2021:

Gyamerah zurück im Training

Die Optionen für das HSV-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Montag (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) könnten sich wieder vergößern.

Am Mittwoch kehrte Jan Gyamerah nach seinem Bänderriss immerhin ins individuelle Training mit Reha-Trainer Sebastian Capel zurück.

Thioune sieht VfL-Vergangenheit als Vorteil

Für Daniel Thioune nähert sich das erste Wiedersehen mit dem VfL Osnabrück seit seinem Wechsel zum HSV im vergangenen Sommer. Und mit Blick auf das direkte Aufeinandertreffen am Montag im Volkspark bewertet der Trainer seine Vergangenheit bei den Niedersachsen durchaus als Vorteil.

"Die einzelnen Spieler kenne ich relativ gut, persönlich wie auch fußballerisch", sagt Thioune, der dabei auch die eigene Verantwortung für die vergangenen Transfers der Lila-Weißen hervorhebt. Allerdings sei unter seinem Nachfolger Marco Grote "die Idee im Positionsspiel und mannschaftstaktischen Bereich" etwas verändert worden.

Polzin "weiß noch viel mehr über die Jungs"

Noch besser als er selbst sei jedoch sein Co-Trainer im Bilde, weiß Thioune: "Gerade Merlin Polzin als Individual-Analyst weiß noch viel mehr über die Jungs, viel mehr Details und viel mehr Stärken und Schwächen." Der gebürtige Hamburger Polzin war seinem Chef zu Saisonbeginn aus Osnabrück zum HSV gefolgt.

Er selbst habe zu vielen ehemaligen Spielern ein "engeres Verhältnis", verrät Thioune. "Das hat der Erfolg der vergangenen Jahre mit sich gebracht." Daher schrieben sie sich auch häufiger noch Nachrichten. "Ich freue mich auf alle", so Thioune: "Das Wichtigste für mich ist aber, dass ich die drei Punkte im Volkspark behalte, dann kann ich mich richtig freuen."

Thioune machte Übergabe mit Osnabrücks Grote

VfL-Coach Grote, den Thioune aus gemeinsamen Fortbildungen kennt, empfindet der HSV-Trainer als "sehr angenehm". Als er in Osnabrück übernahm, habe ihn Grote angerufen. "Wir haben im Sommer ein paar Mal miteinander gesprochen", sagte Thioune am Dienstag im Volkspark.

Sie hätten sich zwar auch über einzelne Spieler unterhalten, aber: "Er hat mich gar nichts gefragt, und ich hatte auch gar keine Ratschläge für ihn", berichtete Thioune. "Ich habe ihm erzählt, dass ich ihm ein richtig gutes Team hinterlasse und es Spaß macht, mit denen zu arbeiten."

Eine ähnliche Übergabe hatte sich Thioune übrigens zunächst auch mit Dieter Hecking vorgestellt. "Er wurde dann aber relativ schnell Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg", so Thioune über seinen Vorgänger beim HSV. "Da haben wir danach dann nicht mehr miteinander gesprochen." Grundsätzlich liege ein Austausch zwischen Vor- und Nachfolger "immer daran, wie gut man sich kennt".

Thioune: Osnabrück trotz Heyer-Abgangs stärker

Über den starken Saisonstart der Osnabrücker, die derzeit mit acht Punkten Rückstand auf den HSV auf Platz neun liegen, sagte Thioune: "Das war zu erwarten. Die haben neue gute Spieler dazugewonnen. Ich denke, man hat sich auf dem Transfermarkt nicht verschlechtert, sondern verbessert."

Für den HSV eine deutliche Verstärkung: Verteidiger Moritz Heyer, hier im Training am Mittwoch.

Foto: Witters

Zur Erinnerung: Der VfL musste mit Defensivallrounder Moritz Heyer immerhin seinen Topspieler der vergangenen Saison zum HSV ziehen lassen.

Er freue sich über die guten Ergebnisse seines Ex-Vereins, versicherte Thioune. "Wenn man was hinterlässt, möchte man nicht, dass hinterher direkt etwas wieder einbricht", so der 46-Jährige, "das macht es aus, dass es personenunabhängig ist."

HSV-Machtkampf: Droht Jansen ein Putsch?

Dem HSV droht ein neuer Machtkampf. Nach Abendblatt-Informationen gibt es im Präsidium des HSV e.V. einen Riss zwischen Präsident Marcell Jansen sowie dessen Vize Thomas Schulz und Schatzmeister Moritz Schaefer. Hintergrund ist der Streit um die künftige Ausrichtung der HSV Fußball AG und die bevorstehende Nachbesetzung des Aufsichtsrats.

Wichtige HSV-Themen im Überblick

US-Boys in der Bundesliga: HSV als Pionier

Am Wochenende sorgte Schalkes Matthew Hoppe mit seinem Dreierpack beim 4:0-Sieg gegen Hoffenheim für Furore. Wohlgemerkt der erste Hattrick eines Schalkers seit dem Ex-Hamburger Eric Maxim Choupo-Moting im Dezember 2014. Seither ist der 19 Jahre junge US-Boy auch in den heimischen Medien ein gefragter Mann.

Der erste von inzwischen 58 amerikanischen Profis im deutschen Oberhaus war übrigens ein HSVer. In der Saison 1964/65 bestritt ein gewisser Andy Mate, geboren in Budapest, sechs Spiele (zwei Tore) für die Rothosen bestritt.

Immerhin ein Trainingsfoto: Andy Mate (vorne) im Juli 1965 bei einer "Flugstunde" mit HSV-Kollege Manfred Pohlschmidt.

Foto: Witters

Ein nahezu vergessenes Ereignis, wozu auch der Umstand beiträgt, dass Mates HSV-Einsätze bildlich kaum dokumentiert wurden.

Ex-HSV-Profi Thoelke jetzt in Liga drei

Was macht eigentlich Bjarne Thoelke? Der ehemalige HSV-Verteidiger, in Hamburg nie so recht auf die Beine gekommen (Lediglich fünf Einsätze für die U21 in der Saison 2017/18), hat einen Vertrag beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken unterschrieben.

Bjarne Thoelke (r.) war im Mai 2018 von HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein verabschiedet worden.

Foto: Witters

Beim 2:1-Sieg der Saarländer im Nachholspiel am Dienstag in Magdeburg stand Thoelke aber noch nicht im Kader. Nach seinem Wechsel nach Österreich zu Erstligist Admira Wacker Mödling war der 28-Jährige seit vergangenem August vereinslos.

HSV holt einen Punkt in Nürnberg:

Das ist mal ein "Ausgerechnet": Fabian Nürnberger (M.), in Hamburg geborener ehemaliger HSV-Jugendspieler, brachte Nürnberg in der 14. Minute in Führung. Foto: Imago/Zink

Entsprechend bedröppelt fiel das Mienenspiel der HSV-Profis aus. Foto: Witters

In der 33. Minute brachte Simon Terodde (M.) den HSV auf Vorarbeit von Bakery Jatta (r.) zurück ins Spiel. Foto: Witters

Fingerzeig statt Salut: Terodde bejubelte schon seinen 16. Saisontreffer. Foto: Witters

Nur selten in Schieflage: Nürnbergs Angreifer Manuel Schäffler gegen Hamburgs Abwehrkante Toni Leistner. Foto: Imago/Zink



Nürnberg wurde anstelle des gesperrten Chefs Robert Klauß vom ehemaligen Hamburger Co-Trainer Tobias Schweinsteiger gecoacht. Foto: Witters

HSV-Außenverteidiger Josha Vagnoman (r.) im Duell mit Fabian Nürnberger. Foto: Imago/Zink

Vor dem Anstoß im Max-Morlock-Stadion schwor sich der HSV auf die Mission fünfter Sieg in Folge ein. Foto: Witters

HSV-Trainer Daniel Thioune entschied sich in Nürnberg, erstmals in dieser Saison die gleiche Startelf aus der Vorwoche aufzustellen. Foto: Witters

Rückkehr Tom Mickel (r.) machte sich zwar ebenfalls auf dem Rasen warm, doch auf die Ersatzbank schaffte es nur HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (l.). Foto: Witters



Wiedersehen macht Freude: Die ehemaligen "Club"-Kollegen Tim Leibold (l., HSV) und Enrico Valentni (Nürnberg). Foto: Imago/Zink

Auch für den ehemaligen HSV-Trainer und jetzigen Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking war es ein besonderes Spiel. Foto: Imago/Zink