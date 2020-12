HSV: Transfer von Jae-Sung Lee (Kiel) doch noch in diesem Winter?

Die HSV-News am Dienstag, den 29. Dezember 2020:

HSV gegen Regensburg weckt Sehnsüchte

Der Jahresauftakt gegen Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) führt noch einmal die viel zitierte Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts vor Augen. Gerade einmal neun Monate ist es her, als die Oberpfälzer letztmals im Volksparkstadion zu Gast waren. Und dennoch wirkt ein Rückblick auf den 7. März wie ein Blick auf eine andere Zeit.

Schließlich fand jener 2:1-Sieg bis dato letztmals vor uneingeschränkt großer Kulisse statt. 41.317 Zuschauer fanden noch einmal den Weg in den Volkspark, ehe der Spielbetrieb bis zum 17. Mai vollends ruhte und anschließend nur noch vereinzelt vor Publikum wieder aufgenommen wurde.

HSV: Moritz und Opoku kehren zurück

Auch beim Personal hat sich seither einiges getan. Beim letzten Aufeinandertreffen trug Christoph Moritz noch das HSV-Trikot, nun kehrt der Mittelfeldspieler erstmals mit Regensburg zurück nach Hamburg. Dass Moritz (20 Zweitligaspiele für den HSV/zwei Treffer) spielen wird, dürfte außer Frage stehen – seit dem 3. Spieltag ist der 30-Jährige fester Bestandteil der Jahn-Startelf.

Und beim Tabellen-13. hat sich inzwischen mit Aaron Opoku ein weiterer Ex-Hamburger in den Vordergrund gespielt. Der 21-Jährige lief nach seinem zwischenzeitlichen Zweitliga-Premierentreffer in den vergangenen beiden Spielen von Beginn an auf. Gut für den HSV – schließlich profitiert auch der Aufstiegsfavorit von der Spielpraxis seines bis zum Saisonende verliehenen Offensivtalents. In Hamburg steht Opoku noch bis 2024 unter Vertrag.

HSV-Kandidat Lee: Werner nährt Gerüchte

Unter Vertrag nehmen könnte der HSV in diesem Winter auch noch den ein oder anderen Neuzugang. Ob Jae-Sung Lee dazu gehören wird, bleibt mindestens bis zum Ende des Transferfensters am 1. Februar abzuwarten. Der Vertrag des Zweitliga-Topspielers bei Holstein Kiel läuft zum Saisonende aus.

„Wir wollen den Spieler gerne bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit behalten“, sagte Lees Trainer Ole Werner nun den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). „Das gilt auch für das Wintertransferfenster.“ Für die sportlichen Ziele des Spitzenreiters spiele Lee „eine sehr wichtige Rolle“, so Werner: „Trotzdem kann man im Fußball nie etwas ausschließen. Aber wir gehen davon aus, dass Lee die Saison bei uns zu Ende spielt.“

Der 28 Jahre alte Südkoreaner gehört nicht nur aufgrund seiner drei Treffer und zwei Vorlagen zu den absoluten Leistungsträgern bei den „Störchen“. HSV-Sportdirektor Michael Mutzel hatte zuletzt keinen Hehl aus einem Interesse an Lee gemacht. Gleichwohl hat Daniel Thioune noch einmal betont, bis zum Saisonende auch ohne externe Verstärkung auskommen zu können. „Ich brauche nicht zwingend von außen jemanden dazu zu holen“, sagte der HSV-Trainer am Montag.

HSV testet vor Regensburg noch zweimal

Nach der letzten Corona-Testreihe, bei der am Sonntag alle Profis negativ getestet worden waren, will der HSV auch bis zum Regensburgspiel auf Nummer sicher gehen. So sollen am Mittwoch und Sonnabend noch zwei weitere Tests stattfinden.

HSV: Toni Leistner braucht die Tradition

Toni Leistner hat noch einmal kundgetan, weshalb er sich für einen Wechsel zum HSV entschied. „Der HSV ist ein großer Name, ein großer Club, der anzieht und polarisiert“, sagte der 30 Jahre alte Abwehrchef in der aktuellen Ausgabe des Magazins „HSV Live“.

Für ihn kämen generell eher Traditionsvereine infrage, sagte Leistner, der zu Saisonbeginn vom 1. FC Köln nach Hamburg kam. „Wenn ich sehe, dass die Historie schon nach wenigen Jahren endet, dann kann ich mich nicht damit identifizieren.“

Leistner: Das hätte er anders machen sollen

Zu dem Wirbel um seinen Fan-Disput mit anschließender Sperre nach dem Pokalspiel in Dresden sagte Leistner: „Das war schon nervig, weil das Handy gar nicht mehr stillstand. Jeder wollte genau die Details wissen und am liebsten hätte mich jedes Medium interviewt. Doch so bin ich eigentlich gar nicht und so möchte ich auch nicht sein. Ich bin niemand, der sich vor jede Kamera quetscht.“

Zwar könne er das Geschehene nicht rückgängig machen. Dennoch wüsste er, was er in der heiklen Situation damals hätte anders machen können: „Ich hätte dem Kameramann einfach sagen sollen, dass er seine Kamera mal auf den Fan richten soll, um einzufangen, welche Beleidigungen und Drohungen in meine Richtung flogen.“