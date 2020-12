HSV: Tim Mälzer trifft Ex-Stadionsprecher mitten ins Herz

HSV tritt Vorbereitung auf Regensburg mit negativen Tests an, aber ohne krankes Trio. Neue Transfergerüchte. Erster PK-Termin steht.

Auch Rick van Drongelen (r.) setzte am Montag seine Comebackpläne nach Kreuzbandriss fort.

Die HSV-News am Montag, den 28. Dezember 2020:

HSV: Alle Profis negativ getestet

Die Mini-Weihnachtspause ist vorbei – und alle HSV-Profis sind coronafrei. Nach Vereinsangaben fielen sämtliche am Sonntag durchgeführten Tests auf Covid-19 negativ auf.

Somit konnte Daniel Thioune zum Trainingsauftakt am Montag fast das komplette Team um sich scharen. Lukas Hinterseer, Toni Leistner und Daniel Heuer Fernandes fehlten allerdings erkältet.

Dafür gibt es von einem anderen Ersatztorhüter gute Nachrichten: Tom Mickel konnte nach Bauchmuskelverletzung neben einem individuellen Programm auch Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Positive Nachrichten: Alle HSVer sind negativ... Aber: Leistner, Hinterseer und Fernandes fehlen erkältet... pic.twitter.com/kcCj8YMBO9 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) December 28, 2020

Amaechi soll verliehen werden

Xavier Amaechi fehlte beim Aufgalopp zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de).

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ist noch in seiner englischen Heimat und soll nach Abendblatt-Informationen verliehen werden.

HSV: Regensburg-PK am Neujahrstag

Die erste Pressekonferenz des kommenden Jahres steht auch schon fest: Am Neujahrstag wird sich Daniel Thioune ab 16 Uhr den Fragen der Reporter zum Heimspiel gegen Regensburg stellen.

HSV-Transfers: Thommy ein Kandidat?

Zwischen PK und Spiel öffnet auch das diesjährige Wintertransferfenster – nämlich an diesem Sonnabend, 2. Januar. Bis zum 1. Februar dürfen dann Spieler verpflichtet werden, die allerdings wiederum frühestens ab dem 15. Spieltag eingesetzt werden dürften. Dann spielt der HSV am Sonnabend, den 9. Januar beim 1. FC Nürnberg.

Während Sportvorstand Jonas Boldt den „schwierigen“ Wintermarkt mit offenen Augen verfolgen will, bringt die „Bild“-Zeitung zwei potenzielle Neuzugänge fürs Mittelfeld ins Gespräch. Doch weder bei Erik Thommy (26, VfB Stuttgart) noch beim früheren St. Paulianer Mats Möller-Daehli (25), der auch schon mit seinem Ex-Club in Verbindung gebracht wurde, dürften die Chancen auf eine HSV-Verpflichtung Stand jetzt als realistisch eingestuft werden.

Thommy (21 Scorer-Punkte in 77 Erstligaspielen) hat in dieser Saison infolge eines im August erlittenen Ellenbogenbruchs außerdem noch kein Pflichtspiel bestritten. Immerhin konnte der Offensivmann am Montag zumindest wieder Teile des Stuttgarter Mannschaftstrainings mitmachen.

HSV: Boldt warnt wegen Terodde vor Personenkult

HSV-Fan Mälzer stichelt gegen Tiedemann

Der eine war sechs Jahre lang Stadionsprecher, der andere hat schon die Vips im Volksparkstadion verköstigt – und beide verbindet die Liebe zum HSV. Doch jetzt hat der eine Promi-Fan dem anderen mit einem HSV-Spruch einen Stich ins Rautenherz versetzt.

Als Tim Mälzer in der am Sonntagabend ausgestrahlten Jubiläumsfolge der „NDR Quizshow“ im Finale gegen Carlo von Tiedemann eine Frage zu Werder Bremen beantworten sollte, verließen den TV-Koch seine Fußballkenntnisse.

„Diese Frage wird dir als HSV-Fan wehtun, aber wir müssen sie spielen“, so die Vorwarnung von Moderator Jörg Pilawa an Mälzer. Gefragt war die Endplatzierung des Nordrivalen in der vergangenen Bundesligasaison (Relegationsplatz 16) – und sowohl Mälzer („15“) als auch Tiedemann („13“) lagen daneben.

HSV-Fan mit Sinn für Selbstironie: Fernsehkoch Tim Mälzer (Archiv).

Foto: Witters

Mälzer hatte aber immerhin die seiner Ansicht nach passende Ausrede für die falsche Antwort auf die Erstligafrage parat. „Ich bin momentan eher im Amateurfußball unterwegs. HSVer, weißt du?“, sagte der 49-Jährige.

Woraufhin sich Kontrahent von Tiedemann mit Leidensmiene an sein Herz fasste. „Oh, tut mir das weh jetzt! Oh!“, jaulte der 77-Jährige, der von 1992 bis 1998 die Heimspiele des HSV im Stadion angesagt hatte.