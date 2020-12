Die HSV-News am Mittwoch, den 2. Dezember 2020:

HSV-Idol Uwe Seeler würdigt zwei Amateurclubs

Die Fußball-Jugendabteilungen des SV Grün-Weiß Eimsbüttel und des SC Ellerau sind mit dem vom Hamburger Senat gestifteten Uwe-Seeler-Preis ausgezeichnet worden. Beide Clubs wurden mit je 5000 Euro für ihre gute Jugendarbeit belohnt. „Gerade die aktuelle Zeit macht noch mal deutlich, wie sehr wir sportliche Angebote vor allem für die Kinder und Jugendlichen benötigen“, sagte HSV-Idol Seeler (84) am Mittwoch mit Blick auf die gegenwärtige Corona-Pandemie.

Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft und Ehrenbürger der Hansestadt bedauerte, dass er den Preis nicht persönlich übergeben konnte. „Beiden Vereinen gratuliere ich mit großem Respekt für ihr vorbildliches Engagement“, sagte Seeler.

Bei Grün-Weiß Eimsbüttel gibt es 22 Jugendmannschaften, darunter sieben Mädchenteams. „Hervorzuheben ist vor allem das Fußballangebot für Fußballerinnen und Fußballer mit Handicap“, hieß es in einer Pressemitteilung des Hamburger Fußballverbands. Der SC Ellerau verfügt über 14 Nachwuchsteams. Hier nehmen vier Mädchenmannschaften am Punktspielbetrieb teil.

HSV-Krise: Thioune kündigt Konsequenzen an

Nach vier Spielen ohne Sieg und der 2:3-Niederlage beim 1. FC Heidenheim will HSV-Trainer Daniel Thioune seine Spieler nach eigener Aussage „anzünden“. „Wir müssen uns alle fragen: Wieso machen wir 25 Minuten verdammt viel richtig und danach 65 Minuten vieles falsch?“, sagte Thioune am Mittwoch: "Es kann ein Weg sein, dass ich lauter auftrete."

Zugleich deutete Thioune Umstellungen im Kader an: „Es kann sein, dass wir etwas verändern müssen, was die Spielzeit des einen oder anderen betrifft.“ Der Kader biete solche Wechsel an. „Es wäre nur wichtig, dass ich mich mal auf einen Stamm verlassen kann. Man will sich als Trainer gern an einer Achse orientieren.“

Bilder vom HSV-Training am Mittwoch:

Können sich der HSV und Topstürmer Simon Terodde nach vier Spielen ohne Sieg wieder berappeln? Foto: Leonie Horky / WITTERS

Trainer Daniel Thioune kündigte am Mittwoch vor dem Spiel gegen Hannover 96 Veränderungen im Kader an. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Trainer Daniel Thioune (l.) zeigt es an: Im Nordduell der Krisenclubs soll es für den HSV wieder aufwärtsgehen. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Weil Tom Mickel bis auf Weiteres verletzt fehlt, darf U-21-Torwart Leo Oppermann mitmachen. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Klaus Gjasula packt mit an. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Nachwuchsmann Ogechika Heil (l.) wirft sich in den Schuss von Manuel Wintzheimer. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Spielmacher unter sich: Aaron Hunt (l.) im Privatduell mit Jeremy Dudziak. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Jeremy Dudziak, Jonas David, Josha Vagnoman und Jan Gyamerah (v. l. n. r.) haben trotz zuletzt schwankender Leistungen ihren Spaß. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Kopf verdreht? Stephan Ambrosius (l.) ... Foto: Leonie Horky / WITTERS

... muss sich von Daniel Heuer Fernandes, David Kinsombi und Khaled Narey (v. l. n. r.) etwas anhören. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Ziemlich beste HSV-Freunde: Josha Vagnoman (l.) und Jonas David. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Moritz-Broni Kwarteng (M.), hier beim Einsatz gegen Sonny Kittel (r.), wartet noch auf sein Profidebüt. Links: Torwart Daniel Heuer Fernandes. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Josha Vagnoman (M.) im Grätschen-Sandwich zwischen Torwart Sven Ulreich (l.) und Ogechika Heil. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Bakery Jatta (M.) will Sonny Kittel (l.) an der Volley-Abnahme hindern. Torwart Daniel Heuer Fernandes verliert den Ball nicht aus den Augen. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Man versteht sich: Lukas Hinterseer (l.) und Angreifer-Kollege Bakery Jatta. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Torwart Sven Ulreich sorgte mit seinem Patzer am Sonntag für die Last-Minute-Niederlage in Heidenheim. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Trainer Daniel Thioune (r.) führte mit dem erfolgsverwöhnten früheren Bayern-Torwart am Mittwoch ein Einzelgespräch. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Trainer Daniel Thioune schaut noch genauer als sonst hin, wie Manuel Wintzheimer, Josha Vagnoman, Xavier Amaechi und Lukas Hinterseer (v. l. n. r.) sich im Training zeigen. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Moritz-Broni Kwarteng (r.) will den Pass von v.l. Jan Gyamerah verhindern. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Für seine häufigen Personal- und Taktikwechsel war Thioune anfangs gelobt, zuletzt aber eher kritisiert worden. Vergangene Woche hatte er für die zentralen Positionen nur Torwart Sven Ulreich und Stürmer Simon Terodde eine Stammplatzgarantie gegeben.

HSV-Trainer Daniel Thioune: "Der Kritik stelle ich mich"

Van Drongelen tastet sich ans HSV-Training heran

Gut fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss steht HSV-Verteidiger Rick van Drongelen offenbar kurz vor seinem Trainingscomeback. „Wir werden ihn vielleicht schon in dieser, spätestens in der nächsten Woche an Übungsformen wie Pässen teilnehmen lassen, damit er auch einmal einen Input bekommt“, sagte Trainer Daniel Thioune in einer Medienrunde am Mittwoch.

Ein zeitliches Ziel für van Drongelens Comeback gebe es aber nicht. Der Niederländer hatte sich die schwere Knieverletzung im letzten Spiel der vergangenen Saison Ende Juni gegen Sandhausen zugezogen. Seit Vorwoche wird er auch von Co-Trainer Hannes Drews mit dem Ball angeleitet.

Vor Spiel beim HSV: 96-Boss Kind stützt Kocak

Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Martin Kind hält auch nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen für Hannover 96 öffentlich zu Trainer Kenan Kocak. „Kenan Kocak hat das volle Vertrauen. Bei uns gibt es keine Trainerdiskussion“, sagte Kind der „Sport-Bild“ . Auf die Frage, ob Kocak den bis 2023 laufenden Vertrag erfüllen werde, antwortete Kind: „Ich gehe fest davon aus.“

Kocaks Team unterlag Holstein Kiel am Sonntag in der 2. Bundesliga 0:3 (0:0) und hat vor dem Spiel beim HSV am Sonnabend (13 Uhr/Sky, Liveticker bei Abendblatt.de) nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Das Saisonziel der Niedersachsen war die Rückkehr in die Bundesliga. „Der Aufstieg ist momentan kein Thema, das wir offensiv angehen. Wir müssen unsere Probleme lösen, vor allem die Auswärtsmisere“, sagte Kind.

HSV-E-Sportler gewinnen Stadtderby gegen FC St. Pauli

Zumindest virtuell ist der HSV Stadtmeister: Im Derby der VBL Club Championship setzten sich die eRothosen am Dienstagabend klar mit 7:1 durch. Während das Duell an der Playstation 3:3-Unentschieden endete, gab es an der Xbox sowohl eins gegen eins (4:1) als auch zwei gegen zwei (3:1) drei Punkte.

Weil der allerdings zuvor eine 2:5-Niederlage gegen Hannover 96 gegeben hatte, bleibt der HSV in der Tabelle der Virtuellen Bundesliga nach sieben Spielen mit 24 Punkten Letzter. St. Pauli (29 Punkte) ist Siebter.

HSV-Torwart Mickel fällt verletzt aus

Noch am Dienstag präsentierte sich Tom Mickel voller Tatendrang. „Ich werde jeden Tag mit anpacken und versuchen, meinen Teil dazu beizutragen. Ich möchte vorleben, immer bereit zu sein“, sagte der HSV-Torwart anlässlich der Verlängerung seines Profi-Vertrags bis 2023.

HSV-Torwart Tom Mickel muss wegen einer Verletzung wochenlang pausieren.

Foto: imago images/Michael Schwarz

Doch nun ist Mickel (31) vorerst zur Untätigkeit verdammt. Eine MRT-Untersuchung ergab, dass er sich einen Faserriss in der Bauchmuskulatur zugezogen hat.

Mickel wird deshalb mehrere Wochen aussetzen müssen, gab der HSV bekannt. Immerhin: Die Rehabilitation werde bereits an diesem Mittwoch beginnen. Mickel könne schon auf dem Fahrrad-Ergometer arbeiten.

Heute gibt's leider eine weniger erfreuliche Nachricht zu Tom #Mickel: Unser Keeper hat sich einen Faserriss der Bauchmuskulatur zugezogen und fällt mehrere Woche aus 🤕



Die Verletzung hatte sich Mickel laut Trainer Daniel Thioune bereits vergangene Woche zugezogen. „Er hat schon unter Schmerzen trainiert“, sagte Thioune am Mittwoch.