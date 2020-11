Die HSV-News am Dienstag, den 24. November 2020:

HSV zum Top-Laufduell nach Heidenheim

In einer Kategorie ist das Duell des HSV mit dem Tabellen-Zwölften Heidenheim am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) ein Spitzenspiel. Schließlich treffen dann die beiden laufstärksten Teams der Liga aufeinander.

Während die Spieler des HSV in den bisherigen acht Saisonspielen insgesamt 937,68 Kilometer zusammenliefen, führt Heidenheim das Ranking mit einer Laufleistung von 961,64 Kilometer sogar mit weitem Vorsprung an.

Läuft und läuft und läuft: Die defensive HSV-Allzweckwaffe Moritz Heyer.

Foto: Witters

Im Einzelvergleich ist allerdings ein Hamburger vorne: Dauer(b)renner Moritz Heyer bringt es bislang auf 90,56 Kilometer und damit im Schnitt 11,32 Kilometer pro Spiel – nur Aues Philipp Riese (91,93) und Regensburgs Max Besuschkow (90,81) liefen noch mehr. Bester Heidenheimer ist Patrick Mainka auf Platz zehn (87,61 Kilometer in acht Spielen).

Mutzel analysiert die erste HSV-Pleite:

HSV-Sportdirektor Mutzel: "Es war ein Sch... Tag"

Vagnoman hält gleich drei HSV-Bestmarken

Damals war's, vor Publikum: Am 22. September 2019 brach Josha Vagnoman gegen Erzgebirge Aue den Bann.

Foto: Witters

Wussten Sie eigentlich... Dass Josha Vagnoman aktuell für gleich drei HSV-Rekorde steht? Der Außenverteidiger ist zum ersten der jüngste Torschütze der (ebenfalls noch jungen) vereinseigenen Zweitliga-Historie. Seinen Premierentreffer beim 4:0-Sieg gegen Aue in der vergangenen Saison erzielte Vagnoman im Alter von 18 Jahren, neun Monaten und elf Tagen. Noch jünger erfolgreich für den HSV waren zu Erstligazeiten nur noch Manfred Kaltz, Eric Maxim Choupo-Moting, Heung-min Son und Fiete Arp (17 Jahre, neun Monate und 22 Tage).

Zum zweiten lief bis dato kein HSV-Akteur mit einer höheren Rückennummer auf als Vagnoman. Bei seinem Debüt in der Saison 2017/18 trug der deutsche U-Nationalspieler die 47 auf dem Trikot. Jene Spielzeit war überhaupt das Jahr der hohen Nummern: Stephan Ambrosius bekam damals die 46 verpasst, Tatsuya Ito die 43. Inzwischen ist Vagnoman auf die 27 gewechselt. Die aktuell höchste Rückennummer bei den Profis hat U-21-Spieler Bryan Hein (39).

Kein uneingeschränkt schöner Tag: Josha Vagnoman (l., mit Trainer Bernd Hollerbach) feierte seinen Bundesligaeinstand am 10. März 2018 mit einer 0:6-Packung bei Bayern München.

Foto: Imago/MIS

Zu guter Letzt ist Josha Vagnoman überhaupt der noch immer jüngste HSV-Spieler, der in der Ersten oder Zweiten Bundesliga zum Einsatz kam. Beim deprimierenden 0:6 in München wurde er beim Stand von 0:4 aufs Feld geschickt – im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und 27 Tagen. Ähnlich jung waren vor ihm nur Jonathan Tah (17 Jahre, fünf Monate und 24 Tage), respektive nach ihm Fiete Arp (17 Jahre, acht Monate und 24 Tage).

Die jüngsten HSV-Debütanten der Geschichte:

Josha Vagnoman: 17 Jahre 2 Monate 27 Tage (Am 10.03.2018 beim 0:6 bei Bayern München) Jonathan Tah: 17 Jahre 5 Monate 24 Tage (04.08.2013, 4:0 im DFB-Pokal bei Schott) Fiete Arp: 17 Jahre 8 Monate 24 Tage (30.09.2017, 0:0 gegen Werder Bremen) Mustafa Kucukovic: 17 Jahre 10 Monate 06 Tage (11.09.2004, 0:2 beim VfB Stuttgart Emerson: 18 Jahre 27 Tage (24.08.1991, 0:0 beim 1.FC Kaiserslautern) Muhamed Besic: 18 Jahre 2 Monate 2 Tage (12.11.2010, 0:2 bei Borussia Dortmund) Caspar Memering: 18 Jahre 2 Monate 27 Tage (28.08.1971, 0:1 gegen Schalke) Tobias Knost: 18 Jahre 3 Monate 10 Tage (18.08.2018, 5:3 im DFB-Pokal bei TuS Erndtebrück Heung-min Son: 18 Jahre 3 Monate 19 Tage (27.10.2010, 2:5 bei Eintracht Frankfurt) Tunay Torun: 18 Jahre 4 Monate 2 Tage (23.08.2008, 2:1 gegen den KSC)

HSV-Präsident Jansen bringt Deo auf den Markt

Marcell Jansen treibt seine Karriere als Geschäftsmann weiter voran. Der 35 Jahre alte HSV-Präsident geht nun mit einer Intimpflegeserie für Männer auf den Markt. Laut Mitteilung von Dienstag kommt das erste Produkt des Hamburger Start-ups Fave Labs – eine Intim-Deo-Creme namens „Le Coq Rock“ – noch heute in den Handel.

"Solche Pflegeprodukte auf den Markt zu bringen, bedeutet für uns auch Verantwortung", sagt HSV-Präsident Marcell Jansen.

Foto: bs/FAVE Labs GmbH/Sabine Skiba

Jansen hatte die Firma erst im Juni gemeinsam mit den Partnern Hauke Windmüller und Benjamin Reiß gegründet. „Gerade für mich als ehemaligen Leistungssportler spielt Körperpflege eine große Rolle“, sagt Jansen zum Launch des veganen und „garantiert“ schadstofffreien Deos. „Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn bestimmte Körperpartien häufig durch Schweiß und Reibung beansprucht werden.“

In der Europa Passage in der Hamburger Innenstadt betreibt Jansen mit Unterstützung von TV-Koch Steffen Henssler bereits ein Restaurant. Zuvor hatte das Duo mit einem Gastro-Konzept am Köln-Bonner Flughafen erste gemeinsame Erfahrungen gesammelt. Die Pflegelinie „Groomed Rooster“ wollen Jansen & Co. nun sukzessive erweitern. Außerdem will das Trio die Prostata- und Hodenkrebsforschung unterstützen, indem das Unternehmen einen Teil seiner Gewinne an die Deutsche Krebshilfe spendet.

HSV muss seine erste Niederlage einstecken:

Ratlosigkeit war den HSV-Spielern nach der ersten Saisonniederlage anzumerken. Foto: Martin Rose / Getty Images

HSV-Torwart Sven Ulreich (l.) foult den früheren Hamburger Robert Tesche elfmeterreif … Foto: Valeria Witters / WITTERS

... und wird beim fälligen Strafstoß von Bochums Robert Zulj verladen – 0:1. Foto: Martin Rose / Getty Images

Aaron Hunt (r.) wird von Bochums MAxim Leitsch im Strafraum gefoult – Elfmeter für den HSV. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Stürmer Simon Terodde lässt sich die Chance zu seinem neunten Saisontor nicht entgehen und trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Danny Blum (l.) feiert mit SImon Zoller sein Traumtor zum 1:2. Foto: Martin Rose / dpa

Bochums Raman Chibsah (2. v. r.) trifft artistisch zum 1:3 – die Entscheidung. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (r.) spielte vergangene Saison noch mit dem früheren Hamburger Robert Tesche für den VfL Bochum. Foto: Martin Rose / Getty Images

HSV-Angreifer Bakery Jatta (r., gegen Bochums Gerrit Holtmann) fühlte sich auf ungewohnter Position sichtlich unwohl. Foto: Martin Rose / Getty Images

Bochums Cristian Gamboa (l.) kommt vor HSV-Kapitän Tim Leibold zum Kopfball. Foto: Christian Charisius / dpa



HSV-Verteidiger Toni Leistner (r.) springt höher als Bochums Simon Zoller. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Stürmer Simon Terodde (u.) gerät im Zweikampf mit Bochums Cristian Gamboa aus der Balance. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Physiotherapeut Andreas Thum (l.) und Mannschaftsarzt Götz Welsch bringen den verletzten Jeremy Dudziak vom Platz. Der Spielmacher war zuvor böse am Knöchel getroffen worden. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Torjäger Simon Terodde (r., gegen Bochums Maxim Leitsch) traf auch gegen seinen früheren Club VfL. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Spielmacher Jeremy Dudziak (r.) zwingt Bochums Armel Bella-Kotchap zu einem Hechtsprung. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Bochums Armel Bella-Kotchap (r.) kann HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer nur mit unerlaubten Mitteln halten. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hamburgs Amadou Onana (l.) im Zweikampf mit Bochums Robert Zulj vom VfL Bochum. Foto: Christian Charisius / dpa

Bochums Anthony Losilla (l.) hält sich HSV-Verteidiger Moritz Heyer vom Leib. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Robert Zulj (r., im Zweikampf mit HSV-Routinier Aaron Hunt) brachte den VfL Bochum in Führung. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Bochums Torwart Manuel Riemann (l.) im Dialog mit Schiedsrichter Tobias Reichel aus Stuttgart. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Bochums Danny Blum (M.) fährt gegen HSV-Kapitän Tim Leibold das Bein aus. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Toni Leistner (l.) und Amadou Onana vom HSV bringen Bochums Danilo Soares (u.) aus dem Gleichgewicht. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Kapitän Tim Leibold (l.) bestaunt den Kopfball von Bochums Anthony Losilla. Foto: Christian Charisius / dpa

Man kennt und schätzt sich: HSV-Trainer Daniel Thioune (l.) und sein Bochumer Amtskollege Thomas Reis. Foto: Christian Charisius / dpa

Vor dem Anpfiff wurden die Spielbälle im Volksparkstadion desinfiziert. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Die Ränge im Volksparkstadion mussten wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen wieder leer bleiben. Foto: Martin Rose / Getty Images



Rekord bei HSV-Weihnachtswünschen

Und noch einmal Marcell Jansen: Am Mittwoch wird der HSV-Präsident den Weihnachtsbaum im Arena-Store des Volksparkstadions mit Weihnachtswünschen von lütten Hamburgern verzieren. Bei der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" sind in diesem Jahr so viele Wünsche wie noch nie eingegangen: Aus elf sozialen Einrichtungen Hamburgs wurden insgesamt 927 Wünsche von benachteiligten Kindern und Jugendlichen eingereicht.

Kleiner Wermutstropfen: Wegen der Corona-Pandemie kann der traditionelle Weihnachtstag in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen hat der HSV nun sogenannte Weihnachtswochen ausgerufen, innerhalb derer die Wünsche von den Stiftungspaten bei den Partnern sowie in den Fanshops aufgehängt werden. Außerdem wird es auf hsv.de erstmals einen digitalen Weihnachtsbaum geben.

Alle HSV-Fans haben dann ab Donnerstag, den 26. November, die Möglichkeit, die Wunschzettel von den Bäumen zu pflücken und passend zum Weihnachtsfest zu Wünsche-Erfüllern zu werden. Offiziell eröffnet werden die "Hamburger Weg Weihnachtswochen" in einem Livestream am 26. November um 17 Uhr, bei dem unter anderem René Adler zu Gast sein wird.

Der HSV-Weihnachtstag im vergangenen Jahr:

Timo Letschert (l.), Bobby Wood (M.) und David Kinsombi liefen am Dienstag schwer bepackt durchs Volksparkstadion. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim 12. Weihnachtstag der HSV-Stiftung Der Hamburger Weg nahmen die Profis wieder Spenden von Fans für bedürftige Kinder und Jugendliche an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

846 Weihnachtswünsche waren aus zwölf sozialen Einrichtungen in und um Hamburg beim HSV eingegangen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt bedankte sich persönlich bei den Spenderinnen und Spendern. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Ewerton (l.) und Torwart Daniel Heuer Fernandes vor einem reich gedeckten Gabentisch. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Die Co-Trainer Dirk Bremser (l.) und Tobias Schweinsteiger (M.) mit ihrem Chef Dieter Hecking. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Beim Autogrammeschreiben hatte das Trainertrio alle Hände voll zu tun. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Doppelt hält besser: Verteidiger Josha Vagnoman (l.) und Stürmer Lukas Hinterseer Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Auch für Autogramme von Ersatztorwart Tom Mickel standen die Fans Schlange. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Oder war eher die Unterschrift von Flügelstürmer Bakery Jatta (r.) gefragt, der sich mit Mickel den Stand teilte? Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Bakery Jatta posierte auch für Fotos, hier mit zwei jungen Fans. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (l.) teilte sich die Arbeit mit Adrian Fein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Mittelfeldmänner mittendrin: Aaron Hunt (l.) und Jeremy Dudziak. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Tim Leibold (l.) und Sportdirektor Michael Mutzel. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Alter Hase mit jungem Hüpfer: Martin Harnik (l.) und Jonas David. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Auch Jairo Samperio (l.) und David Kinsombi sammelten fleißig Spenden ein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für die Neuzugänge Xavier Amaechi (l.) und Jan Gyamerah war es der erste Hamburger-Weg-Weihnachtstag. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Holland-Doppelpack: die Innenverteidiger Rick van Drongelen (l.) und Timo Letschert. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Alen Halilovic: Der nächste Verein, bitte!

Alen Halilovic zieht weiter: Der einstige HSV-Millionenflop schließt sich dem englischen Zweitligisten Birmingham City an. Zuletzt war Halilovic vereinslos, nachdem der Vertrag beim AC Mailand Anfang Oktober aufgelöst worden war.

Trägt sein Haar inzwischen kurz: Ex-HSV-Hoffnung Alen Halilovic.

Foto: Imago/Pro Shots

Birmingham ist bereits die neunte Station in der noch immer recht jungen Karriere des 24 Jahre alten Mittelfeldspielers, der 2016 für fünf Millionen Euro und als großes Versprechen vom FC Barcelona zum HSV gewechselt war. Zwei Jahre später wurde das Missverständnis aufgelöst, Halilovic ging für 2,5 Millionen Euro nach Italien.

Doch auch dort wurde der Kroate nicht glücklich. Milan verlieh ihn nacheinander nach Belgien (Standard Lüttich) und in die Niederlande (SC Herenveen). Nun versucht der hoch veranlagte Techniker sein Glück auf der Insel.