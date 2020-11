Hamburg. Vor wenigen Wochen war Rafael van der Vaart zu Gast im Podcast des Abendblatts. Der frühere Spielmacher des HSV wurde zum Abschluss gefragt, wie sein Ex-Club es schaffen kann, wieder nach oben zu kommen. Van der Vaart, der wie kaum ein anderer für die bis heute letzte große Zeit des HSV steht, als der Club noch gegen Bayern München gewann und in der Champions League spielte, sagte: „Man muss wieder die Überzeugung haben: Wir sind der HSV. Ich fahre nicht mehr nach Heidenheim um zu sagen, wir spielen gerne Unentschieden. Nein. Der HSV fährt überall hin, um das Spiel zu gewinnen. Diese Ausstrahlung muss zurückkommen.“

Worte, die aktueller kaum sein könnten. Nicht nur, weil der HSV am Wochenende nach Heidenheim fährt. Sondern vor allem, weil es um die Frage geht, mit welcher Haltung die Hamburger auf die schwäbische Ostalb reisen. Nach drei Spielen ohne Sieg und der ersten Saisonniederlage gegen den VfL Bochum könnte es vermutlich keinen unangenehmeren Ort geben, um den Trend zu stoppen, als auswärts in Heidenheim. Die Mannschaft des ewigen Trainers Frank Schmidt hat seit mehr als einem Jahr kein Heimspiel mehr verloren. Nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation gegen Werder Bremen hat der Club zwar mit Niklas Dorsch, Sebastian Griesbeck und Tim Kleindienst mal wieder seine wichtigsten Spieler verloren. Nach einem schwierigen Saisonstart kam Heidenheim zuletzt aber wieder in Schwung, holte bei Holstein Kiel nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt.

HSV gilt noch immer überall als Favorit

Van der Vaarts Worte hatten einen Hintergrund. Am 33. Spieltag der vergangenen Saison fuhr der HSV als Tabellendritter nach Heidenheim und musste nur Unentschieden spielen, um die Schwaben auf Distanz zu halten. Trainer Dieter Hecking stellte so defensiv auf wie nie zuvor in der ganzen Saison und machte damit klar, dass er das Spiel bloß nicht verlieren wolle. Am Ende verlor der HSV in der fünften Minute der Nachspielzeit. Der Aufstieg war quasi verspielt.

Und nun? Wie gelingt es Hecking-Nachfolger Daniel Thioune, seine Mannschaft so zu programmieren, dass sie den richtigen Zugang zum Heidenheim-Spiel findet? Noch immer gilt der FCH trotz aller Erfolge der vergangenen Jahre neben Sandhausen als Synonym für die Zweitliga-Provinz. Der HSV dagegen gilt trotz aller Misserfolge der vergangenen Jahre noch immer als das Schwergewicht der Liga. Die Trainer der Konkurrenten werden nicht müde zu betonen, dass der HSV nach wie vor der große Favorit auf den Aufstieg sei. Warum eigentlich?

HSV und der "biochemische Schaltkreis"

„Der HSV ist vom Namen her immer noch das Nonplusultra der Zweiten Liga“, sagt der ehemalige Co-Trainer Maik Goebbels im Gespräch mit dem Abendblatt. „Da ist so ein Auswärtsspiel in einem kleinen Stadion bei einer physisch starken Mannschaft wie Heidenheim besonders schwer.“ Goebbels arbeitete im ersten Zweitligajahr an der Seite von Christian Titz sowie Hannes Wolf und erlebte, wie schwierig es ist, den Spagat zwischen der Überzeugung des großen HSV und den Herausforderungen der Zweiten Liga zu bewältigen.