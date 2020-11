Die HSV-News am Montag, den 23. November 2020:

Hier geht es zu den aktuellen HSV-News (24.11.2020)

TV-Geld: Ließ HSV Ultra-Banner entfernen?

Die HSV-Ultragruppierung "Castaways" beklagt sich darüber, dass der Ordnungsdienst vor dem Spiel gegen Bochum ein kritisches Banner vom Gelände des Volksparkstadions entfernt haben soll. "Heute morgen haben übereifrige Ordner des HSV versucht, ein Spruchband am Stadiongelände zu verhindern", schreibt die Gruppe auf Facebook. Zu dem Eintrag wurden Bilder des entsprechenden Transparents gestellt, auf dem die Forderung "TV-Gelder fair verteilen!" zu lesen ist.

Die HSV-Verantwortlichem um Sportvorstand Jonas Boldt (hinten l.) und Präsident Marcell Jansen (hinten r.) beim Spiel gegen den VfL Bochum.

Foto: Imago/Metelmann

Hintergrund: Am 11. November war der HSV in Person von Sportvorstand Jonas Boldt als einziger Zweitligist zum Treffen der "G15" in Frankfurt geladen worden, bei dem es unter anderem um die künftige Verteilung der Fernseheinnahmen ging. Für die Saisons 2021/2022 bis 2024/2025 wird die DFL insgesamt 4,4 Millarden Euro an Medienerlösen erzielen. Die HSV-Ultras kritisieren dieses von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge initiierte Treffen. Sie fordern eine gerechte Verteilung der Erlöse.

Lesen Sie hierzu auch:

"Es ist uns ein Rätsel, welche Probleme der HSV mit der Forderung nach einer fairen Verteilung der Gelder haben könnte und warum das Spruchband auf dem Stadiongelände nicht hängenbleiben durfte", heißt es nun in dem Facebook-Beitrag der "Castaways". Die Gruppe erwarte vom HSV, sich "für eine solidarische und faire Verteilung" der Gelder einzusetzen. "Die Verteilung der Millionen mit den sogenannten 'G15' zu diktieren und zwischen den vermeintlich Großen hin- und herzuschieben, ist weder fair noch solidarisch."

HSV ist mit seinen Stürmern zufrieden

Auch, wenn die Torproduktion zuletzt etwas ins Stocken geriet, mit 17 Treffern steht der HSV auch in dieser Kategorie noch an der Spitze der Zweiten Liga. Allerdings verteilt sich die Quote auf nur wenige Schultern, allein Simon Terodde zeichnet mit neun für mehr als die Hälfte der Erfolgserlebnisse verantwortlich. Dahinter stehen nur noch Manuel Wintzheimer und Khaled Narey (je zwei) bei mehr als einem Saisontor.

Das könnte Sie auch interessieren:

Grund genug also, im Winter zumindest im Angriff noch einmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen? „Wir haben immer noch die meisten Tore geschossen. Ich sehe da keinen Bedarf“, sagte Mutzel am Montag auf eine entsprechende Nachfrage.

Bobby Wood (r., gegen Bochums Simon Zoller) blieb auch nach seiner fünften Einwechslung – seiner bislang frühesten in dieser Saison – glücklos.

Foto: Witters

„Fakt ist, dass wir sowohl mit Lukas (Hinterseer/Anm.d.Red.) als auch Bobby (Wood) eine gute Qualität hintendran haben.“ Diese Spieler anhand geringer Einsatzzeit zu bewerten, sei schwierig. „Man kann auch nicht bei jeder Einwechslung erwarten, dass einer ein Tor schießt.“ Wood wurde gegen Bochum in der 68. Minute eingewechselt, Hinterseer verbrachte die 90 Minuten komplett auf der Bank.

Die Bilder zur HSV-Niederlage gegen Bochum:

Ratlosigkeit war den HSV-Spielern nach der ersten Saisonniederlage anzumerken. Foto: Martin Rose / Getty Images

HSV-Torwart Sven Ulreich (l.) foult den früheren Hamburger Robert Tesche elfmeterreif … Foto: Valeria Witters / WITTERS

... und wird beim fälligen Strafstoß von Bochums Robert Zulj verladen – 0:1. Foto: Martin Rose / Getty Images

Aaron Hunt (r.) wird von Bochums MAxim Leitsch im Strafraum gefoult – Elfmeter für den HSV. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Stürmer Simon Terodde lässt sich die Chance zu seinem neunten Saisontor nicht entgehen und trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Danny Blum (l.) feiert mit SImon Zoller sein Traumtor zum 1:2. Foto: Martin Rose / dpa

Bochums Raman Chibsah (2. v. r.) trifft artistisch zum 1:3 – die Entscheidung. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer (r.) spielte vergangene Saison noch mit dem früheren Hamburger Robert Tesche für den VfL Bochum. Foto: Martin Rose / Getty Images

HSV-Angreifer Bakery Jatta (r., gegen Bochums Gerrit Holtmann) fühlte sich auf ungewohnter Position sichtlich unwohl. Foto: Martin Rose / Getty Images

Bochums Cristian Gamboa (l.) kommt vor HSV-Kapitän Tim Leibold zum Kopfball. Foto: Christian Charisius / dpa



HSV-Verteidiger Toni Leistner (r.) springt höher als Bochums Simon Zoller. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Stürmer Simon Terodde (u.) gerät im Zweikampf mit Bochums Cristian Gamboa aus der Balance. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Physiotherapeut Andreas Thum (l.) und Mannschaftsarzt Götz Welsch bringen den verletzten Jeremy Dudziak vom Platz. Der Spielmacher war zuvor böse am Knöchel getroffen worden. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Torjäger Simon Terodde (r., gegen Bochums Maxim Leitsch) traf auch gegen seinen früheren Club VfL. Foto: Christian Charisius / dpa

HSV-Spielmacher Jeremy Dudziak (r.) zwingt Bochums Armel Bella-Kotchap zu einem Hechtsprung. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Bochums Armel Bella-Kotchap (r.) kann HSV-Angreifer Manuel Wintzheimer nur mit unerlaubten Mitteln halten. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Hamburgs Amadou Onana (l.) im Zweikampf mit Bochums Robert Zulj vom VfL Bochum. Foto: Christian Charisius / dpa

Bochums Anthony Losilla (l.) hält sich HSV-Verteidiger Moritz Heyer vom Leib. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Robert Zulj (r., im Zweikampf mit HSV-Routinier Aaron Hunt) brachte den VfL Bochum in Führung. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Bochums Torwart Manuel Riemann (l.) im Dialog mit Schiedsrichter Tobias Reichel aus Stuttgart. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Bochums Danny Blum (M.) fährt gegen HSV-Kapitän Tim Leibold das Bein aus. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Toni Leistner (l.) und Amadou Onana vom HSV bringen Bochums Danilo Soares (u.) aus dem Gleichgewicht. Foto: Valeria Witters / WITTERS

HSV-Kapitän Tim Leibold (l.) bestaunt den Kopfball von Bochums Anthony Losilla. Foto: Christian Charisius / dpa

Man kennt und schätzt sich: HSV-Trainer Daniel Thioune (l.) und sein Bochumer Amtskollege Thomas Reis. Foto: Christian Charisius / dpa

Vor dem Anpfiff wurden die Spielbälle im Volksparkstadion desinfiziert. Foto: Valeria Witters / WITTERS



Die Ränge im Volksparkstadion mussten wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen wieder leer bleiben. Foto: Martin Rose / Getty Images



HSV erwartet Dudziak-Diagnose am Montag

Als Jeremy Dudziak sich vor Schmerzen auf dem Boden krümmte, musste man die schlimmsten Befürchtungen haben. Der Bochumer Danny Blum hatte den HSV-Mittelfeldspieler bei einem Foul böse am linken Sprunggelenk erwischt.

Jeremy Dudziak musste nach seiner Auswechslung von Mannschaftsarzt Götz Welsch (r.) und Physiotherapeut Andreas Thum (l.) gestützt werden.

Foto: dpa

Dudziak musste lange behandelt werden, ehe Mannschaftsarzt Götz Welsch und Physiotherapeut An­dreas Thum ihn vom Platz begleiteten. Der 25-Jährige wurde direkt untersucht. Die gute Nachricht: Der Knochen ist offenbar heil geblieben. Die endgültige Diagnose soll aber erst am heutigen Montag erfolgen.

"Er hat eine Prellung", sagte Sportdirektor Michael Mutzel am Montagvormittag. "Wir gehen erst einmal nicht von einer allzu langen Ausfallzeit aus, das war Glück im Unglück." Bis zum nächsten Spiel am kommenden Sonntag beim 1. FC Heidenheim könnte es dennoch eng werden.

Die Videoanalyse nach der 1:3-Heimpleite gegen Bochum dauerte etwas länger. Jetzt beginnt das Spielersatztraining. #HSV pic.twitter.com/wyaIHd8qCB — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) November 23, 2020

Boldt und Mutzel: Foul an Dudziak rotwürdig

„Man hätte meiner Meinung nach auch über eine Rote Karte diskutieren können“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt über die Szene in der 66. Minute kurz nach dem 1:1.

Nach dem Foul krümmte sich Jeremy Dudziak mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

Foto: Witters

Michael Mutzel sah es genauso. Kiels Johannes van den Bergh habe am Wochenende für eine vergleichbare Aktion im Spiel gegen Heidenheim die Rote Karte gesehen. Entsprechend hätte auch Blum vom Platz gestellt werden können.

"Es ist natürlich super ärgerlich, wenn derjenige dann noch aufs Tor schießt und das 2:1 erzielt", sagte der HSV-Sportdirektor am Montag. Auch Boldt hatte sich zuvor bereits geärgert: „Es passt zum heutigen Tag, dass dieser Spieler dann mit viel Gefühl im Fuß das 2:1 schießt.“

Jener Blum war es, der den VfL mit seinem tollen Heber aus 18 Metern zum Sieg führen sollte. An der Gerechtigkeit des Erfolgs hatte Boldt indes nichts einzuwenden. „Das war definitiv nichts heute. So kann man über 90 Minuten kein Spiel bestreiten. Man muss einfach anerkennen, dass Bochum sich den Sieg verdient hat.“

HSV gegen VfL Bochum – die Statistik HSV Ulreich – Gyamerah, Leistner, Heyer – Jatta (67. Wood), Onana, Hunt (67. Narey), Leibold – Dudziak (68. Gjasula), Wintzheimer (67. Kittel) – Terodde. – Trainer: Thioune 1 von 6

VfL Bochum Riemann – Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares – Losilla, Tesche (80. Chibsah) – Blum (85. Bockhorn), Zulj, Holtmann (75. Ganvoula) – Zoller. – Trainer: Reis 2 von 6

Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) 3 von 6

Tore 0:1 Zulj (35., Foulelfmeter), 1:1 Terodde (65. Elfmeter), 1:2 Blum (78.), 1:3 Chibsah (82.) 4 von 6

Gelbe Karten Wood (2) – Soares (2), Blum (3) 5 von 6

Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre) Torschüsse: 11:15

Ecken: 4:8

Ballbesitz: 51:49 %

Zweikämpfe: 118:102 6 von 6

HSV hat vier Teams im Nacken

Für den HSV war das 1:3 gegen Bochum zwar die erste Niederlage im achten Spiel, gleichzeitig aber die dritte Partie hintereinander ohne Sieg. Der Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Fürth ist auf zwei Punkte geschmolzen. Paderborn und Bochum liegen nur noch drei Punkte dahinter.

Lesen Sie auch:

Osnabrück kann mit einem Sieg gegen Nürnberg am Montag auf einen Zähler an den HSV heranrücken. Von einem Negativtrend wollten aber weder Trainer Daniel Thioune noch Manager Boldt etwas wissen. „Es gilt jetzt, uns nichts einreden zu lassen“, sagte Boldt.

Thioune sieht HSV "weniger als Risiko"

Boldts Maxime unterstrich Thioune dann noch einmal im NDR-"Sportclub". Dass es nach fünf Siegen in den ersten fünf Saisonspielen zuletzt mit drei Partien ohne Dreier nicht mehr so rund lief, will er nicht überbewerten, sagte Thioune dort am Sonntagabend.

Übermäßigen Druck empfinde er nicht. „Ich sehe den HSV eher als Chance für mich und weniger als Risiko, ich sehe es als Herausforderung und weniger als Bedrohung“, sagte Thioune. „Und ich habe das Glück, das ich täglich mit Menschen zusammenarbeite, die mit mir den Weg gemeinsam gehen wollen.“

Video: Thioune zu Gast im NDR-"Sportclub"

Seinen Wechsel vom VfL Osnabrück zum HSV habe der 46-Jährige „aus voller Überzeugung“ gemacht, den eingeschlagenen Umbruch will er in der Hansestadt wie vorgesehen fortsetzen.

HSV jetzt zu Angstgegner Heidenheim

Fakt aber ist, dass die Hamburger seit Wochen einen Leistungsknick aufweisen. Parallelen zum vergangenen Jahr, als der HSV im Herbst in eine Ergebniskrise rutschte, will Thioune nicht thematisieren. Die Sinne aber seien geschärft. „Wir nehmen das als Alarmsignal“, sagte Thioune, versicherte aber: „Wir brechen nicht auseinander. Bei mir ist das Glas halb voll.“

Dennoch habe Bochum "uns ein bisschen die Grenzen aufgezeigt", sagte Thioune im NDR. "Wir waren heute definitiv die schlechtere Mannschaft und wollen es nun in Heidenheim besser machen.“ Er räumte ein, dass „vielleicht auch die Taktik nicht richtig gewählt“ gewesen sein könnte.

Leichter wird es nicht. Am Sonntag geht es zu den heimstarken Heidenheimern. Die haben zu Hause zuletzt im Oktober 2019 verloren. Auch der HSV ist dort ohne Sieg.

Zurückblicken führe allerdings auch in diesem Fall zu nichts, findet Michael Mutzel. "Die haben dort eine andere Situation als damals, wir haben auch eine andere Situation", sagte der HSV-Sportdirektor am Montag über den kommenden Gegner, der in der Aufstiegs-Relegation nur knapp an Werder Bremen gescheitert war.

Gyamerah erhält die Höchststrafe

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Bochum lieferte Außenverteidiger Jan Gyamerah seine schlechteste Saisonleistung ab.

Foto: Witters

Erste Niederlage, erste Sechs: Der „Kicker“ hat erstmals in dieser Saison einem HSV-Profi die schlechtestmögliche Note vergeben. Den Auftritt von Jan Gyamerah gegen Bochum bewertete das Fachblatt mit einer glatten 6,0.

Lesen Sie auch unsere HSV-Einzelkritik:

Auch das Trio Bakery Jatta, Amadou Onana und Jeremy Dudziak kam mit jeweils einer 5,5 wenig besser weg. Einzig Torhüter Sven Ulreich (3,0) sahen die „Kicker“-Redakteure in Normalform. Im Ligavergleich rangiert der HSV mit einer Durchschnittsnote von 3,41 nur auf Rang sechs.

Mutzel über Onana: "Muss damit klarkommen"

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel sah es als "Schlüssel" an, dass gerade das HSV-Zentrum am Sonntag wenig Ballsicherheit hatte. Zu Onana sagte er am Montag: "Er ist jetzt im Profifußball und muss auch damit klarkommen."

Enttäuschung pur: Amadou Onana (2.v.l.) nach dem 1:3 gegen Bochum.

Foto: Witters

Besondere Aufbauhilfe benötige der 19-jährige Belgier deshalb nicht. "Jetzt hat er es gestern mal ein bisschen verwachst, das wird ihm in seiner Karriere noch öfters passieren. Aber das gestehen wir jedem Spieler zu, dass er mal einen schlechten Tag hat."