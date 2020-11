Die HSV-News am Dienstag, den 17. November 2020:

Thioune lobt zwei HSV-Talente

Eigentlich waren Ogechika Heil (19) und Moritz Kwarteng (22) in dieser Saison für die U21 des HSV eingeplant. Doch nach ihrem erfrischenden Auftritt am vergangenen Donnerstag im Testspiel gegen den Tabellenführer der zweiten dänischen Liga Viborg FF (1:3) dürfen sich die beiden Youngster nun bei den Profis beweisen. „Wir ziehen von oben, von unten wird geschoben. Ich will von ihnen sehen, dass sie völlig unbekümmert Fußball spielen", sagt Trainer Daniel Thioune.

Heil und Kwarteng sollen im Training Druck auf die Etablierten ausüben und sich so für einen Kaderplatz empfehlen. Denn Thioune äußerte sich nach dem schwachen Testspiel gegen die Dänen enttäuscht über seine Reservisten. Was sich der Coach nun von seinen beiden Talenten verspricht: „Sie haben ein Profil, was andere vielleicht nicht haben. Wenn ich mir Ogi angucke, dann hat er einen tiefen Schwerpunkt im Körper. Er ist ein Außenbahnspieler, der den Gegner mit tiefen Läufen ärgern kann. Dieses Element hatten wir bisher nicht im Kader.“

Bringt ein neues Element in den HSV-Kader: Der 19 Jahre alte Ogechika Heil.

Foto: Witters

Klingt nach einer guten Perspektive für den 19-Jährigen – aber auch für Kumpel Kwarteng, der in den vergangenen Jahren immer mal wieder bei den Profis schnuppern durfte. Im Sommer hatte der 22-Jährige einen Wechsel zum dänischen Erstligisten Randers FC forciert, woraufhin es intern beim HSV Unstimmigkeiten gab. Doch dieser Ärger ist inzwischen verflogen – und für Kwarteng ist die Tür zu den Profis einen Spalt weit geöffnet worden.

Auch mal für einen Spaß zu haben: Moritz Kwarteng.

Foto: Witters

HSV: Thioune freut sich auf Jatta-Comeback

Nachdem am Montag beim HSV eine Leistungsdiagnostik anstand, bei der unter anderem die Laktatwerte ermittelt wurden, nahm die Mannschaft heute Vormittag die Vorbereitung auf das kommende Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr) auf. Bis auf Rick van Drongelen (Reha nach Kreuzbandriss) waren alle Profis im Volkspark mit dabei – also auch die zuletzt angeschlagenen Amadou Onana (Adduktorenbeschwerden) und Bakery Jatta (Trainingsrückstand nach Muskelfaserriss).

„Baka konnte nach zwei Trainingseinheiten keine Option für das Kiel-Spiel sein", sagte Daniel Thioune über die jüngste Nichtnominierung des Gambiers. „Mit ihm hat man deutlich mehr Optionen, gerade was die Schnelligkeit und Eins-gegen-Eins-Duell betrifft. Ich freue mich, dass ich wieder schwere Entscheidungen treffen muss.“

Thioune hat Respekt vor Bochum-Keeper

Mit einem Sieg gegen den Tabellen-Sechsten Bochum (11 Punkte) könnte der HSV (17) seinen Vorsprung auf einen direkten Verfolger auf 9 Punkte ausbauen. Der VfL galt schon vor der Saison als einer der Geheimfavoriten für den Aufstieg. „Auf Strecke können sie unter den Top Sechs landen. Sie sind im Flow und können schon was", sagte Thioune.

Der HSV-Coach zollt insbesondere Bochum-Torhüter Manuel Riemann Respekt – wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten. „Beim VfL wollen elf Spieler spielerische Lösungen finden. Wenn man Manuel das Trikot austauscht, würde er trotzdem spielen. Das ist schon eine Qualität", sagte Thioune.

Ex-HSV-Stürmer Pohjanpalo fällt lange aus

Joel Pohjanpalo, der in der vergangenen Rückrunde leihweise für den HSV auf Torejagd ging, fällt monatelang aus. Der 26 Jahre alte Finne hatte sich beim 2:1-Sieg seiner Nationalmannschaft am Sonntag in Bulgarien in der 35. Minute verletzt und musste ausgewechselt werden. Die anschließenden Untersuchungen ergaben eine schwerwiegende Verletzung am linken Sprunggelenk, wie sein aktueller Verein Union Berlin mitteilte. Pohjanpalo müsse operiert werden. Der HSV wünschte seinem Ex-Spieler via Twitter gute Besserung.