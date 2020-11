Die HSV-News am Sonntag, den 15. November 2020:

HSV-Trio bereitet sich auf Entscheidung vor

Dieses Wochenende kehrt Ruhe ein beim HSV, die Profis genießen zwei trainingsfreie Tage. Einige haben sogar ein richtig langes Wochenende und müssen erst am Dienstag wieder im Volkspark ran, während ein Teil am Montag zur Leistungsdiagnostik antreten muss.

Die Spannung ungleich höher halten muss indes das internationale HSV-Quartett: Manuel Wintzheimer, Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman bereiten sich derzeit mit der deutschen U21 auf das entscheidende EM-Qualifikationsspiel gegen Wales vor (Dienstag, 18.15 Uhr).

Gjasula muss mit Albanien siegen

Für Klaus Gjasula wird es derweil schon heute Ernst: Um 18 Uhr tritt der Mittelfeldspieler mit Albanien gegen Kasachstan an. Im Spiel der Nations League geht es für Gjasula & Co. um den noch immer möglichen Aufstieg in die B-Liga.

In der C-Gruppe 4 belegt Albanien zwei Spieltage vor Schluss Platz 3, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Belarus. Gegen die Weißrussen geht es dann am Mittwoch (16 Uhr) im Gruppenfinale.

Wegen der Länderspielreise und der Quarantäneregelung wird Gjasula das nächste HSV-Spiel in der Zweiten Bundesliga gegen den VfL Bochum am 22. November verpassen.

HSV verliert Test gegen Viborg:

Selten gewordenes Gefühl einer Niederlage: Der HSV hat am Donnerstag ein Testspiel gegen Viborg FF mit 1:3 (0:1) verloren. Foto: Witters

Nach einer Stunde musste der HSV gegen den Tabellenführer der zweiten dänischen Liga das 0:2 durch Jeff Mensah hinnehmen. Foto: Witters

Lukas Hinterseer, der von Beginn an ran durfte, gelang in der 78. Minute der Anschlusstreffer. Foto: Witters

Klaus Gjasula führte den HSV gegen Viborg FF als Kapitän aufs Feld. Foto: Witters

Gegen die Dänen durfte Daniel Heuer Fernandes auch endlich mal wieder das Tor hüten. Foto: Witters



Nach elf Minuten musste die ehemalige Nr. 1 aber schon erstmals hinter sich greifen – Magnus Kaastrup (M.) hatte getroffen. Foto: Witters

Xavier Amaechi stand in der Startelf. Foto: Witters

Bakery Jatta feierte sein Comeback nach Adduktorenverletzung. Foto: Witters

Toni Leistner rückte dagegen vorerst ins zweite Glied. Foto: Witters

Nach der Pause durfte dann aber auch der Routinier auf den Platz. Foto: Witters



Eine der wenigen Gelegenheiten in der ersten Hälfte vergab Jeremy Dudziak. Foto: Witters

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt konnte zur Pause nicht zufrieden sein. Foto: Witters

Gegen die Dänen (hier mit Jeff Mensah, r.) hatte vor allem die Abwehr um Gideon Jung zunächst einen schweren Stand. Foto: Witters

Auch Jonas David musste sich in der neu formierten Viererkette erst noch zurechtfinden. Foto: Witters

Abwehr-Talent Bryan Hein durfte ebenfalls von Beginn an ran. Foto: Witters



Eigentlich ganz nett anzuschauen: Bobby Wood beim "Ballett" mit Viborgs Lars Kramer. Foto: Witters

Dieses Tänzchen wiederum endet für Bakery Jatta auf der Ersatzbank. Foto: Witters

Auch Ogechika Heil hat Bewegungstalent. Foto: Witters

Auf nach Albanien: Der frisch gebacken Vater Gjasula ging zur Halbzeit wie verabredet runter – um fit zu sein für seine Länderspielreise. Foto: Witters



HSV-Legende Piechowiak und Wood feiern

Der eine hat jetzt die "8" vorne, der andere seit heute hinten: Bobby Wood ist ab sofort 28 Jahre alt. Der aktuelle HSV-Stürmer hat ebenso am 15. November Geburtstag wie Erwin Piechowiak. Der ehemalige Verteidiger feiert am Sonntag seinen 84. Ehrentag.

HSV-Legenden: Die Meistermannschaft von 1960 mit Seeler (2.v.l.) und Piechowiak (3.v.l.), hier bei einem Treffen im Jahr 2007.

Foto: Imago/HochZwei/Christians

Den größten Erfolg landete Piechowiak mit dem deutschen Meistertitel, den er 1960 gemeinsam mit Uwe Seeler nach Hamburg holte. Für Seeler war der gebürtige Hamburger auch nach der Karriere in dessen Sportartikel-Großhandel tätig.

HSV unterstützt Gastronomen mit T-Shirt

Mit einem neuen T-Shirt unterstützt der HSV Gastronomen und Unternehmen, die unter der Corona-Krise leiden. Das „Soli-Shirt“ kostet 18,87 Euro und ist ab sofort online und in den HSV-Shops zu bekommen.

HSV feiert erfolgreiche "Gaymerah"-Auktion

"Matchworn", aber in Zukunft unbrauchbar: Das "Gaymerah"-Trikot aus dem Spiel gegen Holstein Kiel.

Foto: Witters

Ordentlich Kasse macht der HSV bereits mit dem "Gaymerah"-Trikot. Das Jersey mit dem unabsichtlich verfälschten Namen von Jan Gyamerah, das der HSV-Außenverteidiger im Nordderby bei Holstein Kiel (1:1) trug, stand kurz vor Ende der Versteigerung am Sonntagabend bei knapp 3.000 Euro. Der Erlös aus der Auktion kommt der HSV-Stiftung "Der Hamburger Weg" zu Gute.

HSV II: Stadionsanierung mit Bundesmitteln

Die Heimspielstätte der U21 wird mit Geldern aus Berlin aufgewertet: Die Wolfgang-Meyer-Sportanlage an der Hagenbeckstraße, auf der der HSV-Nachwuchs seine Spiele in der Regionalliga Nord austrägt, wird für insgesamt 5,2 Millionen Euro zur besseren Flächenausnutzung entwickelt.

Charmant, aber sanierungsbedüfrtig: Die Tribüne der Wolfgang-Meyer-Sportanlage (im Hintergrund).

Foto: Imago/Stefan Großmann

3,9 Millionen Euro des Investitionsvolumens kommen dabei aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten, der in diesem Jahr erstmals vom Bund für die Länder bereitgestellt wird und bis 2024 insgesamt 636,8 Millionen Euro umfassen soll. Hamburg erhält daraus rund 15,3 Millionen Euro.

Das Amateurstadion fasst derzeit rund 1300 Zuschauer, etwa 400 finden auf der überdachten Tribüne Platz.