Die HSV-News am Dienstag, den 10. November 2020:

Gyamerahs Name auf dem Trikot verfälscht

HSV-Profi Jan Gyamerah (l.) im Duell mit Kiels Jae-sung Lee.

Foto: Witters

Der HSV und seine Kleider: Die Premiere der grauen Ausweichtrikots wurde am Montagabend von einer kleinen, aber feinen Panne begleitet. Auf dem Rücken von Außenverteidiger Jan Gyamerah hatte sich ein Buchstabendreher eingeschlichen. Und so war unter der Rückennummer des 25-Jährigen nicht Gyamerah, sondern "Gaymerah" zu lesen.

Während noch unklar ist, wie es zu dem Beflockungsfehler kommen konnte, sorgt der Name im Netz bereits für Belustigung. Gyamerah selbst, der bei der Trikot-Präsentation zum Saisonstart sogar noch als eines von drei HSV-Models posiert hatte, schmerzte indes in erster Linie der Ausgang des Spiels. "Am Ende tut es natürlich weh, so spät den Ausgleich kassiert zu haben", sagte er nach dem Abpfiff.

Tippfehler auf dem Trikot heute? 😅 pic.twitter.com/u3d29Gu7kq — Steffen (@stffnnn) November 9, 2020

Es war nicht die erste Kuriosität rund um die HSV-Bekleidung in dieser Saison. Im ersten Montagsspiel in Paderborn hatte sich Daniel Thioune umziehen müssen, nachdem SC-Verteidiger Marcel Correia den HSV-Trainer fälschlicherweise für einen eigenen Mitspieler gehalten hatte.

HSV-Fans wundern sich über Trikots

Überhaupt sind die ungewöhnlichen Leibchen aus dem Nordderby gegen Kiel für die Fans ein Thema. Einige störten sich dabei vor allem an den schwer zu unterscheidenden Trikots. "Hellblau gegen blaugrau. Welcher Kunststudent hat denn das genehmigt?", fragte ein Nutzer bei Twitter.

Hellblau gegen blaugrau. Welcher Kunststudent hat denn das genehmigt? #trikots #KSVHSV — surfguard (@surfguard) November 9, 2020

Last-Minute-Gegentore: Thioune blockt ab

Das Gegentor in der Nachspielzeit durch Joshua Mees hat dem HSV die Laune verdorben. In der Vorsaison unter Trainer Dieter Hecking waren die Last-Minute-Gegentore eines der größten Ärgernisse. Einige Punkte waren so liegen geblieben. Könnte das erneut ein Stolperstein für die Hamburger werden?

"Für die letzte Saison kriegen wir nichts. Dafür zahlen wir auch nichts ein", sagte Daniel Thioune. Soll wohl heißen, dieses Fass will der HSV-Trainer gar nicht erst aufmachen, um nicht erneut seine Hintermannschaft ins Grübeln zu stürzen.

Die Statistik Holstein Kiel Gelios - Dehm, Wahl, Thesker (88. Mees), van den Bergh - Meffert (88. Hauptmann) - Mühling, Lee - Reese (72. Porath), Bartels (77. Girth) - Serra. - Trainer: Werner 1 von 10

HSV Ulreich - Gyamerah (88. Wood), Leistner, Ambrosius, Leibold - Heyer, Onana (64. Kinsombi) - Narey, Dudziak (77. Wintzheimer), Kittel (78. Vagnoman) - Terodde (88. Hunt). - Trainer: Thioune 2 von 10

Schiedsrichter Sören Storks (Velen) 3 von 10

Zuschauer – 4 von 10

Tore 0:1 Heyer (43.), 1:1 Mees (90.+1) 5 von 10

Gelbe Karten Bartels – 6 von 10

Torschüsse 8:8 7 von 10

Ecken 3:7 8 von 10

Ballbesitz 47:53 % 9 von 10

Zweikämpfe 91:83 10 von 10

"Wir haben das Spiel hergeschenkt, weil wir die Konter nicht ausgespielt haben", meinte der 46-Jährige. "Letztendlich hat das zweite Tor gefehlt. Man darf die Konter dann auch nicht so fahrlässig zu Ende spielen. Da kann man unzufrieden sein, wenn man in der Nachspielzeit noch das Tor kassiert."

Leistner und Heyer trotzig in die Pause

Thioune möchte gleichwohl nicht, dass viel Aufhebens um den bisherigen Aufstiegskurs seines Teams gemacht wird. "Ich habe ja gesagt, dass wir ab und zu noch stolpern. Dieses Remis gehört ebenfalls zu unserem Entwicklungsprozess – daraus müssen wir unsere Lehren ziehen", sagte er.

Innenverteidiger Toni Leistner, der erstmals nach seiner zweiten Saisonsperre wieder zum Zuge kam, gab sich selbstbewusst. "Ich bin trotzdem positiver Dinge, dass wir unseren guten Lauf nach der Länderspielpause fortsetzen werden."

Dieser Ansicht ist auch Moritz Heyer, der den HSV in Kiel mit seinem Premierentreffer auf die vermeintliche Siegerstraße geführt hatte, die am Ende dann noch in der Sackgasse mündete. "Trotzdem müssen wir nicht mit gesenkten Köpfen in die Länderspielpause gehen, wir sind weiterhin ungeschlagen", sagte Heyer.

HSV hält den Vorsprung auf Platz drei

In der Tat: Der HSV ist nach sieben Spielen ohne Niederlage und mit 17 Punkten weiter souveräner Tabellenführer. Der Relegationsplatz ist fünf Punkte entfernt. Es läuft besser als in den Vorjahren.

Vergangene Saison waren die Hamburger nach sieben Spielen Zweiter mit 16 Punkten, vor zwei Jahren Dritter mit 13 Zählern. Das Ende vom Lied ist allerdings bekannt: zweimal Vierter, Aufstieg verpasst.

In knapp zwei Wochen nun empfängt der HSV den VfL Bochum, anschließend geht's nach Heidenheim. Danach wollen die Hamburger immer noch unbesiegt sein.