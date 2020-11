Der HSV hat einen neuen Medienpartner. Wie der Zweitligaclub am Mittwoch mitteilte, tritt der Radiosender Energy die Nachfolge des NDR an, der die Zusammenarbeit mit dem HSV zum Ende der vergangenen Saison beendet hatte.

„Energy spricht eine junge, trendbewusste und begeisterungsfähige Zielgruppe in der Hamburger Metropolregion an, die auch für uns eine sehr hohe Relevanz hat“, wurde Henning Bindzus, Direktor Business Relations und Marke der HSV Fußball AG, in einer Mitteilung zitiert. „Es freut uns, einen Medienpartner gewonnen zu haben, dessen Hörerinnen und Hörer sich sehr für die Themen rund um unseren HSV interessieren.“

Neuer Medienpartner Energy kündigt HSV-Playlist an

Erstmals war der Energy-Schriftzug bereits beim HSV-Spiel gegen die Würzburger Kickers auf einer Werbebande im Volksparkstadion zu sehen. Die Partnerschaft ist zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Dazu wird der Sender die HSV-Stiftung Der Hamburger Weg bei ihren gemeinnützigen Projekten unterstützen und eine neue „HSV-Playlist“ präsentieren. Diese wird zukünftig auf allen bekannten Streaming-Portalen verfügbar sein und aus Fansongs sowie den Motivations- und Lieblingsliedern der HSV-Profis bestehen.

Der NDR hatte dem HSV bis 2019 jährlich 400.000 Euro gezahlt. Nach dem verpassten direkten Wiederaufstieg sank die Summe deutlich, bevor der öffentlich-rechtliche Sender im vergangenen Sommer endgültig ausstieg.

Der Hamburger Energy-Ableger Radio 97.1 MHz sollte nach dem Willen der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein seine UKW-Frequenz im April 2022 an den Berliner Sender FluxFM verlieren. Gegen die Entscheidung war Energy per Eilantrag vor das Verwaltungsgericht Hamburg gezogen und hatte recht bekommen.